PRIESKUM Trojkoalíciu strán PS, Spolu a Za ľudí by zvažovala voliť takmer tretina voličov

BRATISLAVA - Trojkoalíciu strán Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia a Za ľudí by v prípade jej vzniku zvažovala voliť takmer tretina opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza.

Agentúra uskutočnila prieskum od 11. až 17. septembra na vzorke 1 027 respondentov. V prieskume ľudia dostali otázku: „Predstavte si, že by pred voľbami vznikla koalícia troch strán, a to Progresívne Slovensko, Spolu a Za ľudí. Zvažovali by ste, že by ste jej dali svoj hlas alebo nie?

Rovných 8 percent respondentov uviedlo, že by koalíciu volilo, 19,3 percenta odpovedalo, že by to zvažovalo, koalíciu Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia a Za ľudí by nevolilo 65,6 percenta opýtaných. Na otázku odpovedalo 'neviem' 7,1 percenta účastníkov prieskumu.

Prieskum sa týkal aj voličov jednotlivých politických strán. Najmenší prienik s prípadnou trojkoalíciou majú priaznivci strany Smer-SD, a to až viac ako 90 percent opýtaných. Za nimi sú voliči Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Nie odpovedalo takmer 80 percent z nich. Spomínanú trojkoalíciu by ale volila polovica opýtaných voličov koalície strán PS/Spolu, zvážilo by to viac ako 38 percent a pre možnosť nie sa rozhodlo viac ako 11 percent z nich.

O niečo väčšia množina ľudí sa našla medzi priaznivcami Za ľudí, konkrétne 46,2 percenta je za a ďalších 43 percent by to zvážilo. Z radov prívržencov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by trojkoalíciu nevolilo takmer 56 percent ľudí, odpoveď zvážil by som využilo až 40 percent oslovených priaznivcov hnutia.

Z voličov strany Sloboda a Solidarita (SaS) odpovedalo najviac ľudí nie, a to viac ako 48 percent. Trojkoalíciu si nevie predstaviť ani 66 percent priaznivcov strany Sme rodina, odpoveď zvážil by som si vybralo takmer 30 percent oslovených.