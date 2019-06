V koalícii je zhoda, tvrdí Tomáš: Voľba kandidátov na ústavných sudcov vo štvrtok nebude

„Na poslaneckom klube sme dostali informáciu, že na takomto postupe je zhoda v koalícii,“ povedal poslanec. "Už to nie je politický, ale aj vážny právny problém. Podľa nášho výkladu už je zvolených 12 z 18 kandidátov, a preto by prezidentka mohla vymenovať spolu šesť, keďže ústava hovorí, že je potrebné vymenovať polovicu zo zvolených. A zatiaľ z 12 sú vymenovaní len traja. Pokiaľ Koaličná rada zmení postoj, tak budeme podľa toho postupovať, ale zatiaľ mám informáciu, že je zhoda na takomto postupe," povedal novinárom poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Erik Tomáš s tým, že voľba ústavných sudcov by vo štvrtok byť nemala.

Poslanci za Most-Híd budú aj vo štvrtom kole voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR postupovať zodpovedne a budú sa snažiť dosiahnuť dohodu v koalícii tak, aby parlament mohol do Prezidentského paláca poslať chýbajúci počet mien.

Píše to strana na svojom Facebooku, s tým, že čakala na stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej, ktoré pri rozhodovaní o ďalšom postupe pri voľbe ústavných sudcov považovali za dôležité. Prezidentka sa rozhodla, že nebude menovať nových sudcov, kým nedostane kompletný zoznam od Národnej rady SR.

"Odkaz hlavy štátu je jasný. Dúfali sme, že pani prezidentka Čaputová vymenovaním troch ústavných sudcov spomedzi už zvolených kandidátov odstráni napätie, ktoré medzi dvoma inštitúciami, palácom a parlamentom, vzniklo v predchádzajúcom období. Prezidentka po zvolení chýbajúcich šiestich ústavných sudcov bude mať na stole 15 mien, z ktorých by mala vymenovať polovicu, čo znamená, že môžeme čeliť ďalšiemu problému," tvrdí Most-Híd na sociálnej sieti.

Ideálne bude ak NR SR zvolí zvyšný počet, tvrdí Danko

Ako dnes po stretnutí s prezidentkou povedal predseda NR SR a šéf SNS Andrej Danko, ideálne bude, ak Národná rada SR zvolí zvyšný počet ústavných sudcov v najbližšej voľbe, ktorá je na programe vo štvrtok 20. júna. Uviedla to po stretnutí s predsedom Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom prezidentka Zuzana Čaputová.

Rovnaký názor zastáva aj Danko, ktorý bude osobne voliť šiestich chýbajúcich kandidátov. "Verejne vyhlasujem, že budem voliť šesť sudcov, pretože je najvyšší čas ich zvoliť. Samozrejme rešpektujem názory koaličných partnerov, ktoré nemusia byť rovnaké ako moje," povedal Danko s tým, že rokovanie s opozíciou by bolo porušením Koaličnej dohody.

Poslanci majú zvoliť ešte šiestich kandidátov zo 16 uchádzačov, ktorí sa prihlásili do štvrtej voľby. Podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica (Smer-SD) je na ťahu prezidentka, ktorá podľa neho musí vymenovať ďalších troch sudcov z už zvolených deviatich kandidátov.

V opačnom prípade podľa šéfa Smeru hrozí podanie diskriminačných žalôb zo strany neúspešných kandidátov. Na Ústavnom súde SR stále chýba šesť sudcov z 13, a košická inštitúcia tak od februára tohto roka funguje v obmedzenom režime. Poslanci NR SR hľadali nových sudcov už v troch dvojkolových voľbách. Ďalšie hlasovanie pléna parlamentu je naplánované na štvrtok 20. júna po 17:00