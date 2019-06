Výber sudcov Ústavného súdu už pripomína frašku, zvolili Procházku: Hrozia predčasné voľby

Parlament vo štvrtok v tajnom hlasovaní zvolil len jedného kandidáta na sudcu Ústavného súdu, ktorého predloží prezidentke Zuzane Čaputovej. Stal sa ním Radoslav Procházka, za ktorého hlasovalo 74 poslancov. Prešiel tesne, keďže na zvolenie potrebuje 73 hlasov. Keďže sa poslancom nepodarilo zvoliť dostatok kandidátov, opakovaná voľba bude v utorok o piatej poobede.

Čautová Procházku nevymenuje

Prezidentka Zuzana Čaputová pred voľbou uviedla, že ústavných sudcov vymenuje len v prípade, že jej parlament predloží kompletný zoznam mien. To sa nestalo, parlament zvolil iba Procházku. Na svojom stanovisku trvá aj po tejto voľbe a Procházku zatiaľ nevymenuje. „Pani prezidentka nemení svoje stanovisko a počká si na výsledok doplňujúcej voľby budúci týždeň,“ uviedol pre Topky riaditeľa tlačového oddelenia prezidentskej kancelárie Martin Burgr.

Fico zmenil názor

Niekoľko kandidátov bolo tesne pod hranicou zvolenia. Boli to napríklad Ladislav Duditš či Edita Pfundtner. Ani táto voľba sa však nezaobišla bez chaosu. Opäť ho rozpútal líder Smeru Robert Fico, ktorý vyhlásil, že strana nebude voliť kandidátov, kým Čaputová nevymenuje sudcov z doterajšieho počtu. Neskôr však Fico zmenil názor a blokovanie už nehrozilo. Aj naďalej však hovoril o možných právnych komplikáciách. Pristúpil však na to, že ak bude dohoda v koalícii, poslanci Smeru voliť nakoniec budú.

„Pôjdeme dnes voliť, normálne vyberieme zo zoznamu kandidátov, ktorých podporíme, bude tajná voľba, neviem garantovať, či niekto bude, alebo nebude, ale my chceme zvoliť šiestich kandidátov, aby mala prezidentka k dispozícii kompletnú osemnástku,“ povedal Fico vo štvrtok novinárom. „Nedá mi ale neupozorniť, že postupujeme v príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a vystavujeme ústavný súd celému radu možných sťažností kandidátov, ktorí nebudú vymenovaní prezidentkou,“ dodal Fico.

Danko hovoril o predčasných voľbách

Líder SNS Andrej Danko včera potvrdil, že na koaličnej rade boli rozpory. Pripustil, že ak budú nezhody pokračovať, môžu prísť do úvahy aj predčasné voľby. Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade. Na otázku o predčasných voľbách uviedol, že ak by premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru Robert Fico mali hovoriť iné, mali by si v koalícii povedať, ako a či ďalej. „V živote nič nie je isté a vždy je všetko otvorené. Už je však časovo s tým problém, zákonná lehota je 110 dní. Ja sa pokúsim urobiť všetko pre to, aby sa všetky nedorozumenia vyriešili,“ uviedol Danko na margo možnosti predčasných volieb.

Poslanci napokon šesť mien nedokázali zvolit. „Slovenská národná strana nechce pri Ústavnom súde SR politikárčiť. Jediné, o čo nám ide, je to, aby sa konečne navolil chýbajúci počet kandidátov, z ktorých pani prezidentka vyberie ústavných sudcov. Tak, aby Ústavný súd SR mohol konečne fungovať v plnom režime,“ odkázal Danko.

Pellegrini na predčasné voľby nevidí dôvod

Premiér Peter Pellegrini neprikladá rečiam o predčasných voľbách veľkú váhu. Povedal to po rokovaniach v Bruseli s tým, že tieto správy videl, ale pokiaľ vie, padlo to len v nejakej diskusii a nemyslí si, že by bol konflikt v koalícii taký veľký, že by sa museli konať predčasné voľby. Pellegrini pripomenul, že na to, aby sa mohli konať predčasné voľby, treba súhlas minimálne 90 poslancov NR SR.

Bude verejná voľba?

O tom, ako v Smere volili kandidátov, hovoriť nechcel. „Rešpektujem tajnosť voľby, nechcite odo mňa detaily. Tiež som očakával, že bude zvolených viac kandidátov,“ povedal s tým, že v utorok bude druhé kolo, v ktorom môžu doplniť zvyšný počet kandidátov. Na otázku o predčasných voľbách s októbrovým termínom reagoval poslanec Erik Tomáš tým, že ho otázka zaskočila. „Aj keď sú nejaké komunikačné problémy v rámci koalície, určite ich nebudeme riešiť cez médiá,“ doplnil.

Danko pripustil aj možnosť, že pokiaľ nebudú zvolení kandidáti na ústavných sudcov, mohla by byť verejná voľba. „Ak nebudú kandidáti zvolení dnes, treba pristúpiť k verejnej voľbe, aby ľudia vedeli, kto to brzdí,“ povedal Danko.Koalícia mala podľa neho vo voľbe kandidátov ústavných sudcov šiestich uchádzačov. Dodal, že on volil šiestich kandidátov vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner či bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku.

Madej nepodporil Fica

Ústavnoprávny výbor parlamentu na čele s Róbertom Madejom odporučil parlamentu vo štvrtkovej voľbe voliť šiestich kandidátov na ústavných sudcov. Výbor o tejto téme rokoval na žiadosť predsedu parlamentu Andreja Danka. Predseda výboru Róbert Madej navrhoval, aby výbor odporučil Dankovi ďalší postup konzultovať s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Tento návrh členovia výboru nepodporili.

Ústavnoprávny výbor riešil otázku, koľko kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR sa má ešte zvoliť a poslať prezidentke, pretože sa na počte nezhodlo poslanecké grémium. „Ústavnoprávny výbor pred chvíľou spoločnými silami demokratickej opozície a časti koalície odpálil najnovší pokus poslanca Fica obštruovať voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Fico spochybnil, koľko kandidátov má parlament voliť,“ uviedol na sociálnej sieti člen výboru Ondrej Dostál.

Za Madejov návrh hlasovalo len päť poslancov za Smer. Ostatní siedmi vrátane poslancov Mostu a SNS boli proti. „Za návrh uznesenia, že parlament má voliť 6 kandidátov, ktorý sme predložili spolu s kolegom Alojz Baránik, hlasovali 7 poslanci – okrem štyroch z demokratickej opozície, aj poslanci MOST-HÍD a SNS a predseda Madej,“ dodal Dostál.

Štvrtá voľba

Zvoliť mali poslanci chýbajúcich šiestich kandidátov, vyberali zo 16 uchádzačov. Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu tentokrát boli Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka a Robert Šorl. Čirč a Kubík sú novými uchádzačmi.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodaril dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 13 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.