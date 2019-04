Ďalšia voľba kandidátov na ÚS bude v máji, návrhy treba podať do 15. apríla

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - František Iván

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vypísal ďalšiu voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Má sa uskutočniť na májovej schôdzi, ktorá sa začne 9. mája. Nominácie možno predkladať do 15. apríla do 16.00 h. Vyplýva to z rozhodnutia zverejneného na webstránke parlamentu.