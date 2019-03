Verejné vypočutie Maďara a Molnára: V prvej voľbe patrili medzi favoritov

Molnár opakovane poďakoval inštitúciám, ktoré ho na tento post navrhli, pričom to vníma ako istý prejav dôvery v jeho osobu. Parlamentný výbor pred obednou prestávkou vypočuje ešte štyroch uchádzačov. Medzi nimi aj štátnu tajomníčku Editu Pfundtner a Radoslava Procházku.

Peter Molnár Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

"Advokáti sú inštitucionálne v kontakte s ústavným súdom," povedal Miloš Maďar na úvod svojho vystúpenia s tým, že keďže pred daným súdom zastupujú klientov, ide o bezprostredný kontakt. Zároveň sa odvolal na stanovisko benátskej komisie, podľa ktorého je vhodné pri výbere kandidátov na vysoké justičné pozície klásť dôraz na diverzifikáciu právnických povolaní. Tiež pripomenul, že pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a že sa podieľal na 40 odborných a vedeckých publikáciách. Na tému Mikuláša Černáka uviedol, že zastupuje klienta, nie jeho činy. Maďar v prvej voľbe parlamentu patril medzi favoritov na zvolenie.

Miloš Maďar Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Molnár na úvod poďakoval za svoju nomináciu. "Chcel by som opätovne poďakovať tým, ktorí ma navrhli. Veľmi si ich vážim a považujem ich za prejav dôvery. Naďalej považujem efektívnu ochranu základných práv za nevyhnutnú súčasť právneho štátu. Ústavný súd SR považujem za najdôležitejší justičný orgán na Slovensku. Domnievam sa, že by som bol dobrou súčasťou ústavného súdu," povedal Molnár. Na margo tajnej či verejnej voľby v pléne parlamentu exekútor povedal, že sudca by nemal byť týmto aspektom ovplyvnený. "Ja by som sa s tým vyrovnal a osobne by som nebol ovplyvnený tým, kto ma volil, alebo kto nie," dodal. Aj Molnár, rovnako ako Maďar, patril v prvej voľbe Národnej rady SR medzi favoritov. Po dvojici kandidátov sa pred výborom predstaví nováčik Vlastimil Pavlikovský.