SaS nenavrhne kandidátov na sudcov Ústavného súdu, žiada ich zodpovedný výber

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS nenavrhne do novej voľby kandidátov na ústavných sudcov nikoho. Vyhlásil to vo štvrtok poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS). Liberáli zároveň vyzvali stavovské organizácie na zodpovedný výber kandidátov.

"Nebudeme stavať žiadnych kandidátov ako strana, aby tí, ktorých nominujú stavovské organizácie a akademici, neniesli na sebe nálepku politickej strany, ktorá by ich automaticky znevýhodňovala," zdôvodnil Galko. Poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS) skonštatoval, že sú pripravení urobiť všetko pre to, aby bol Ústavný súd SR vlajkovou loďou krajiny. "Naša zodpovednosť ako poslancov je jasná, my pritom ale vyzývame aj stavovské organizácie, aj všetkých ostatných oprávnených navrhovateľov, aby sa aj oni správali zodpovedne," uviedol.

Baránik si myslí, že je podstatné, ako sa každý kandidát javí ako človek, čiže aké sú jeho názory, hodnotový rebríček, morálne kvality. "Na tomto by mali trvať aj organizácie, ktoré týchto kandidátov navrhujú," doplnil. Niektoré organizácie však podľa Baránika v prvej voľbe navrhli viacerých kandidátov, pri ktorých nie je jasné, čo ich k tomu viedlo, aký bol účel tej-ktorej organizácie. Zároveň podľa opozičného poslanca nie je správne, aby kandidátov navrhovali osoby, ktoré sa samy o post ústavného sudcu uchádzajú.

Liberáli sa podľa Galka budú snažiť, aby bola opakovaná voľba kandidátov na ústavných sudcov opäť verejná, pretože voliči majú právo vedieť, ako ich poslanci v zastupiteľskej demokracii hlasujú. Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok 5. marca o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov. Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.