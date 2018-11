ROZHOVOR s Ivetou Plšekovou, kandidátkou na post primátorky Bratislavy

BRATISLAVA - Bratislavu vedú 29 rokov muži. Každý priniesol množstvo sľubov a plánov, ale väčšina ostala na papieri. Nastal čas urobiť v hlavnom meste skutočný poriadok, chce to ženskú ruku. V rozhovore pre TASR to povedala nezávislá kandidátka na primátorku Bratislavy a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.

Detstvo prežila na Morave a východnom Slovensku a pred 20 rokmi sa rozhodla, že Bratislava bude jej domovom. Povolaním lekárka upozorňuje, že Bratislava prichádza každý rok o 16 miliónov eur na základe zlého dobrovoľného sčítania ľudu z roku 2011.

Ste viceprimátorkou Bratislavy, prečo ste sa rozhodli v týchto voľbách zabojovať o primátorské kreslo?

Práve preto, že som viceprimátorka, kandidujem. Viem, že veci sa dajú robiť lepšie. Iba primátor má v rukách moc, ako vrátiť toto mesto Bratislavčanom.

Kandidujete ako nezávislá, vylučujete skrytú podporu či dohodu politických strán a iných skupín. Z akých zdrojov je financovaná vaša kampaň?

Som nezávislá a svoju kampaň si financujem sama. Nepodporuje ma žiadna politická strana.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Potrebuje hlavné mesto zmenu vo svojom smerovaní? Ak áno, prečo?

Dvadsaťdeväť rokov vedú Bratislavu muži. Každý priniesol množstvo sľubov a plánov, väčšina ostala na papieri. Možno sa stali obeťami zákulisných dohôd, obchodov, kompromisov, alebo na to jednoducho nemali. Je čas urobiť v našom meste skutočný poriadok. Chce to ženskú ruku.

Nemali ste ako námestníčka primátora možnosť už teraz presadzovať vami navrhované zmeny?

Nie, a práve preto kandidujem.

Nosnou témou vašej predvolebnej kampane i programu je spravodlivosť pre Bratislavčanov, spojená s financovaním hlavného mesta. Ako chcete zlepšiť financovanie bratislavskej samosprávy?

Bratislava prichádza každý rok o 16 miliónov eur na základe zlého dobrovoľného sčítania ľudu z roku 2011. Žiadam okamžitú zmenu. Stačí rozhodnutie vlády a môžeme vrátiť Bratislavčanom 16 miliónov eur ročne.

Ako primátorka to vybojujem. Zároveň musí byť Bratislava financovaná ako hlavné mesto. Mali by sme byť župou a dostávať podiel z DPH štátu. Ako primátorka urobím všetko pre to, aby sa tak stalo. Je čas skoncovať s nespravodlivosťou páchanou na Bratislavčanoch.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ľudia v Bratislave a jej blízkom okolí však denne pociťujú problémy najmä v doprave. Vy chcete pri riešení tejto otázky napríklad obmedziť vstup turistických autobusov do historickej časti mesta. Aké ďalšie riešenia navrhujete?

Nosným systémom je koľajová doprava. Dokončím električku na koniec Petržalky. Vybudujem električku do Vajnôr a pri nej obrovské zberné parkovisko pre mimobratislavské autá. Tu presadnú ľudia do MHD a nebudú zahusťovať dopravu v centre mesta.

Postavím záchytné parkoviská aj v Petržalke a Dúbravke. MHD urobím kvalitnejšou a pohodlnejšou. Zamestnanci mesta budú mať MHD zdarma. Budem vyzývať aj ostatných zamestnávateľov, aby svojim zamestnancov preplácali MHD.

V meste je citlivo vnímaná aj zeleň a starostlivosť o ňu. Vy navrhujete vytvorenie technických služieb mesta Bratislavy. Je starostlivosť o zeleň v Bratislave nedostatočná? Čo by ste v tomto smere chceli presadiť?

Dnes o starostlivosti nemôže byť ani reči. Ide len o orezy, prípadne výsadbu a kosenie. Zeleň treba pestovať, hnojiť, polievať, sadiť kvety a vytvárať parky. Preto vytvorím technické služby mesta Bratislavy, ktoré to budú robiť každý deň a 365 dní v roku.

Tvrdíte, že po zbúraní PKO neexistuje žiaden alternatívny priestor na organizovanie veľkých reprezentatívnych kultúrnych podujatí. Ako to chcete zmeniť a kde by takéto priestory mohli vzniknúť?

Postavím novú budovu pre koncerty nad 2000 miest po dohode s poslancami. Bratislavčanom to dlhujeme.

Čo chcete presadiť v sociálnej oblasti?

Bratislavčania potrebujú klientske centrum, v ktorom dostanú kompletné informácie a návod ako riešiť svoje problémy v sociálnej oblasti. Od bývania, príspevkov, cez služby seniorom, opusteným či týraným osobám, po riešenie problémov ľudí bez domova. Ľudia dnes nevedia, kam sa obrátiť. Zvýšim kvalitu sociálnych služieb a začnem stavať nájomné byty.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Posledné mesiace sa v Bratislave skloňuje aj téma bezpečnosti a stavu bratislavskej mestskej polície. Aké opatrenia by ste chceli na poste primátorky v tomto smere presadiť?

Bratislava potrebuje moderný systém bezpečnosti Safe city. Projekt je vypracovaný nemeckou vládnou agentúrou a vieme ho získať. Policajti budú pracovať s výborným systémom rozpoznávania osôb a krízových situácií.

Dostanú vyššie mzdy a bude ich viac v uliciach. Projekt Digitálne mesto – Safe city prinesie nové úsporné osvetlenie mesta, pričom stĺpy verejného osvetlenia budú nosičmi bezpečnostných prvkov, kamier, parkovacieho systému a svetelného značenia.

Predstavte si, že vaše dieťa bude mať kartu, ktoré zaznamená, že nastúpilo do MHD, potom vám oznámi systém na váš mobil, že vstúpilo do školy, alebo vybralo si obed. To všetko tento systém dokáže a ja ho v Bratislave zavediem.

Ako by sa mala Bratislava rozvíjať a ako by ste chceli nastaviť vzťah medzi mestom a developermi?

Bratislavčania sú na prvom mieste, ich záujmy a názory. Nie záujmy developerov.

Ako si predstavujete fungovanie magistrátu, mestských spoločností a aké by malo byť ich obsadenie? Navrhujete aj protikorupčné opatrenia?

Keď uspejem, po nástupe na magistrát vyvetrám a podám ruku každému zamestnancovi. Od tej chvíle budeme pracovať pre Bratislavčanov. Na dvere nalepíme nálepky "usmejte sa", aby každý kto vojde, sa usmial a usmiaty aj odchádzal.

Nastavím nové pravidlá spolupráce s mestskými časťami. Na začiatku si zadefinujeme priority mestských častí a mesta na celé štyri roky a budeme na nich spoločne pracovať. Poslanci budú partneri, nie nepriatelia. Všetky dokumenty budú verejne prístupné, každý cent z daní zverejnený.