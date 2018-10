ROZHOVOR s Petrom Tomečkom, kandidátom na post primátora Trnavy

Do politiky ste vstúpili už pred dvoma desaťročiami, boli ste najskôr mestským poslancom, potom v Národnej rade SR za HZDS. Jedno volebné obdobie ste viedli Trnavský samosprávny kraj, čo však mladší voliči pravdepodobne už nevnímajú, lebo to bolo pred trinástimi rokmi. V komunálnej politike ste potom už nepôsobili. Čo vás primalo vstúpiť opäť a zabojovať rovno o najvyššie, primátorské kreslo?

Sklamanie. Veril som v lepší a rýchlejší vývoj spoločnosti, no tak ako väčšina z nás, i ja zažívam sklamanie. Z mojich skúseností viem, že čakať na niekoho, kto to za vás urobí (zmenu k lepšiemu), je klamlivá naivita. Každý, kto nie je spokojný, by mal priložiť ruku k dielu a svojimi schopnosťami a možnosťami prispieť k lepšiemu životu celej spoločnosti. Na primátora mesta som sa rozhodol kandidovať preto, lebo mám záujem využiť svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti z verejného života a ukázať, že naše mesto mi nie je ľahostajné.

Ste straníckym kandidátom. Oslovila Národná koalícia vás alebo ste vy ponúkli tomuto subjektu, že ho budete v Trnave reprezentovať? Aký máte okolo seba tím ľudí? Z čoho bude pozostávať vaša kampaň a v akej výške plánujete použiť prostriedky?

Národná koalícia oslovila mňa. Mám okolo seba menší tím ľudí, pozostávajúci z mojich priateľov, ktorí majú záujem pomôcť mne ako kandidátovi na primátora a, samozrejme, aj Trnavčanom svojimi nápadmi a pripomienkami pre zlepšenie života v meste. Moju kampaň zabezpečuje politická strana Národná koalícia prostredníctvom transparentného účtu a náklady na ňu by mali byť okolo 3000 eur. Kampaň bude štandardná, v súlade so zákonom o volebnej kampani.

Akú voličskú podporu predpokladáte? Kto je vašou cieľovou skupinou?

Nie som veštec a prieskumy zatiaľ nie sú zverejnené, ale vsádzam na môj volebný program, ktorý vychádza z dlhoročných skúseností načerpaných v mojom pôsobení vo verejnej správe. Mojou cieľovou skupinou, tak, ako to vychádza z témy mojej volebnej kampane Trnava - mesto príležitostí, sú všetky vekové kategórie, pre ktoré chcem zabezpečiť príležitosti na sebarealizáciu ako jednotlivca tak i spoločenstva - mesta Trnava.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Máte podporu aj niektorého z politických subjektov, ktoré nepostavili svojho vlastného kandidáta?

Zatiaľ nemám takúto podporu.

Čo je top témou vašej kampane? Prečo ste si ju vybrali?

Témou mojej kampane je Trnava - mesto príležitostí. Každý musí mať rovnaké príležitosti rozvíjať sa podľa svojich možností a schopností. Iba slobodné a sebavedomé osobnosti tvoria spoločenstvo - mesto príležitostí a zároveň udržujú jeho vnútornú súdržnosť. Verím v schopnosť ľudí podieľať sa na riešení svojich vlastných, ale aj spoločných záležitosti. Preto budem podporovať túto zodpovednosť za spoločné riešenia v sociálnom a ekonomickom živote obyvateľov nášho mesta.

Aké je vaše riešenie pre statickú a dynamickú dopravu, s ktorou má Trnava dlhodobé problémy?

Statickú dopravu chcem riešiť vybudovaním nových alternatívnych parkovacích miest (hlavne v sídliskovej zástavbe) a novými záchytnými parkoviskami s minimalizovaním negatívnych zásahov do zelene mesta. V dynamickej doprave v súčinnosti s expertmi na dopravu chcem spracovať optimalizáciu krízových úsekov v časoch dopravnej špičky.

Aké máte riešenie pre zeleň v Trnave, ktorá začína byť pre mesto veľkou výzvou na riešenie?

Zeleň by mala byť riešená v dvoch úrovniach, a to jednoduchá údržba, zabezpečovaná mestom a verejnoprospešnými prácami, a profesionálna údržba zabezpečovaná profesionálnymi firmami prostredníctvom transparentného verejného obstarávania.

Čo podľa vás v Trnave funguje a čo nefunguje?

Každý obyvateľ by mal na to iný pohľad, ale podľa mňa je viac vecí, ktoré nefungujú, ako tých, čo fungujú. Mne osobne chýba komplexná koncepcia rozvoja mesta, rozložená do dlhodobých a krátkodobých plánov pre zastavenie nepriaznivého demografického vývoja mesta a podporujúca rozvoj športu, kultúry, cestovného ruchu, sociálnych a zdravotných služieb, vzdelania, kvalifikovaných pracovných príležitostí a, samozrejme, celej infraštruktúry.

Na čo z práce doterajšieho primátora nebudete mať problém nadviazať? Čo, naopak, je pre vás nedostatkom, z ktorého sa dá vziať ponaučenie?

Hodnotiť prácu primátora musia voliči, preto by mal urobiť odpočet svojich predvolebných sľubov. Tým, že som sa rozhodol kandidovať na funkciu primátora, znamená, že ja nie som s jeho prácou a plnením predvolebných sľubov spokojný.

Čo podľa vás má reprezentovať osobnosť primátora?

Pomohol by som si parafrázou časti dialógu z filmu 10.000 pred Kristom: “Sú ľudia, ktorí okolo seba nakreslia malý kruh, kde sú len oni a starajú sa len o seba. Potom sú ľudia, ktorí nakreslia väčší kruh, v ktorom sú oni a ich rodina a starajú sa len o nich. No a nakoniec existujú aj ľudia, ktorí nakreslia taký veľký kruh, v ktorom je celé spoločenstvo ľudí a o všetkých sa starajú“. To je moja predstava o osobnosti primátora.

Vedeli by ste sa vzdať kandidatúry v prospech kandidáta, u ktorého sa ukáže vyššia pravdepodobnosť na zvolenie? Očakávali by ste za to niečo?

Áno, za podmienky, že by okolo seba nakreslil taký kruh, v ktorom by bolo celé spoločenstvo mesta. Určite by som za to nič neočakával, skôr naopak, určite by som mu chcel pomôcť.