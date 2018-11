ROZHOVOR s Vladimírom Vágásim, kandidátom na post primátora Košíc

Čo bolo dôvodom vášho rozhodnutia uchádzať sa o post primátora Košíc?

Nie som spokojný s tým, kam Košice smerujú. Môžem kritizovať alebo sa o zmenu pokúsiť. Preto kandidujem.

O čo sa opierate vo svojej volebnej kampani?

Mám za sebou 35 kandidátov na starostov a poslancov a verím, že dokážeme zmenu uskutočniť.

Čo je podľa vás najväčším problémom Košíc a aké sú potreby ich obyvateľov?

Myslím si, že súčasné vedenie mesta vrátane takzvanej opozície kašle na ľudí. Košičania necítia, že by sa niekto zamyslel nad tým, čo ich skutočne trápi. Iba samé hádky a kauzy. Ľudí treba začať počúvať.

Zdroj: FB / Vlado Vágási

Vo svojej kampani hovoríte aj o bezbariérovosti. Ako ju chcete zrealizovať?

O bezbariérovosť sa bude starať Správa mestskej zelene - mestská organizácia. V prvom rade vytvoríme miesta koordinátorov v teréne, ktorí za pomoci ľudí zmapujú bariéry na sídliskách. To, čo sa dá zmeniť, ja hovorím, otočením obrubníka, dokáže pracovná čata urobiť hneď.

Potom sa pustíme do práce na náročnejších bariérach, ako sú schody a podobne. Nestačí urobiť bezbariérovú zastávku, ale treba aj chodník k nej. Pred niekoľkými dňami som si prešiel Košice a je to veľmi zlé.

Ako chcete zabezpečiť čistotu a poriadok v meste aj v súvislosti s majiteľmi psov a daňou za psa?

O čistotu sa musí mesto starať bez ohľadu na to, či máme alebo nemáme psov. Daň za psa zrušíme, lebo je to hlúposť. Z rozpočtu budeme zabezpečovať čistotu tak, aby boli Košičania spokojní.

Zdroj: FB / Vlado Vágási

V čom vidíte potenciál Košíc a ako ho chcete z pozície primátora využiť?

Sme druhé najväčšie mesto na Slovensku, ale nemám pocit, že by sa tu adekvátne tomu žilo. Máme tu Hornád a ako to vyzerá okolo neho? Tu vidím potenciál Košíc. Toto územie môže priniesť Košičanom prácu, oddych a bývanie. Len sa do tohto projektu musíme s odborníkmi čo najskôr pustiť.

V rámci svojej volebnej kampane spomínate promenádu pri Hornáde. Aká je vaša predstava jej realizácie?

Dám dohromady skupinu odborníkov z oblasti architektúry, eurofondov, financií, legislatívy, dopravy, developerov a právnikov a zadanie bude veľmi jednoduché. Územie okolo Hornádu treba zmeniť. Pripravíme návrh, ako by sa toto územie mohlo meniť, vymyslíme, odkiaľ na to zoženieme peniaze, a môžeme sa pustiť do práce. Nebude to za jedno volebné obdobie, ale treba začať.

Košice sa po získaní titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 stali kultúrnym stánkom. Umelci sa však obávajú, ako to bude ďalej. Aká by podľa vás mala byť stratégia kultúrneho rozvoja mesta a čo plánujete urobiť pre túto oblasť?

Hovorím to o každej oblasti a patrí to aj do kultúry. Priestor musíme dať odborníkom. Úradník a politik by nemal navrhovať riešenia v oblasti, ako je kultúra. Všetci sa tvárime, že kultúre rozumieme, ale nie je to tak.

Takže najprv treba počuť odborníkov, aby povedali, kam sa kultúra v Košiciach posunie, potom treba na tieto riešenia zobrať politickú odvahu a presvedčiť verejnosť, že je to správna cesta. Mám rád hudbu, divadlo, film, street art, ale to nestačí na to, aby som dokázal povedať, že som odborník v kultúre. Rád si nechám poradiť.

Zdroj: FB / Vlado Vágási

Podľa vašich slov je problém parkovania potrebné zmietnuť zo stola a nechať odborníkov, nech prinesú riešenie na základe analýz, a následne to prediskutovať. Hovoríte, že to nie je nič zložité. Aké riešenie by bolo najvhodnejšie podľa vás?

To, čo v kultúre. Problém s EEI musia riešiť právnici, to už nevyrieši nikto. To je realita, ktorú nám tu nechá súčasné vedenie mesta. Čo sa týka budúcnosti, treba okamžite zriadiť odbornú komisiu, ktorá sa pustí do práce nielen v oblasti parkovania.

Treba hovoriť o záchytných parkoviskách, o atraktivite MHD, o cyklotrasách i chodníkoch pre peších. To všetko súvisí s parkovaním. Očakávam, že odborníci budú vychádzať z kvalitných analýz a že my politici nebudeme variť z vody. Ak použijem sedliacky rozum, tak viem, že keď chcem presvedčiť ľudí, aby nechali auto doma a presadli na MHD, musím im zároveň dať dobrú ponuku.

Je teraz MHD dobrá ponuka? Nie je. Nútiť ľudí, aby začali platiť za parkovanie, a neponúknuť im nič iné, je veľmi škaredé. To isté platí aj o cyklistoch a chodcoch. Máme v Košiciach alternatívu k autám? Podľa mňa nie a to musia odborníci vyriešiť. Veľmi rýchlo.