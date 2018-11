Najkurióznejšie situácie vo voľbách: Zrušený Facebook, mylný výsledok či rekordér v Štrbe

Starosta Štrby je rekordérom

Starosta Štrby Michal Sýkora je slovenským rekordérom, vo funkcii bude jubilejný desiatykrát. Prvýkrát ho do funkcie zvolili ešte v roku 1981. Po prvý raz v histórii však v komunálnych voľbách nemal súpera a svoju podporu mu vyjadrilo 767 tamojších obyvateľov.

„Chcel by som hlavne dokončiť to, čo máme rozrobené, máme potrebu vybudovať materskú školu a zdravotné stredisko, chceme však všetky tri obecné časti rozvíjať rovnocenne. To, že som nemal súpera, svedčí o tom, že sme za tie štyri roky urobili kus roboty a bolo to úspešné obdobie," uviedol Sýkora.

Michal Sýkora na fotografii s Petrom Pellegrinim

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

Borguľa si zrušil Facebook

Prehral som a tak už to nemá zmysel. To si asi povedal po tom, čo v boji o post starostu Starého Mesta v Bratislave neuspel, bývalý smerák Martin Borguľa. Zrušil totiž všetky svoje stránky na Facebooku a taktiež aj webovú stránku. V politike navyše končí.

„V Starom Meste som kandidoval s ponukou svojho programu, ktorý ľudia vo voľbách odmietli. Na jeho šírenie som využíval tieto prostriedky. Keďže som neuspel, tak ukončujem svoje verejné pôsobenie, s čím súvisí aj vypnutie môjho profilu, zavretie mojej webstránky a návrat do súkromnej sféry,“ uviedol Borguľa pre Denník N.

Martin Borguľa

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Spišský Hrhov a Drahovce povedú bratia

Novým starostom Drahoviec v okrese Piešťany sa stal Miroslav Ledecký, brat dlhoročného starostu Spišského Hrhova Vladimíra Ledeckého. Kým v Spišskom Hrhove doterajší starosta nemal protikandidáta, v Drahovciach ich o kreslo starostu súperilo až šesť.

Vladimír Ledecký (52) je v Spišskom Hrhove starostom už dvadsať rokov, jeho projekt integrácie Rómov do spoločnosti je dávaný za vzor doma i v zahraničí. O dva roky starší Miroslav Ledecký sa stal starostom prvýkrát, dve volebné obdobia bol v Drahovciach zástupcom starostu.

Vladimír Ledecký

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš ​

Predčasná rozlúčka primátora Hlohovca

Kurióznu noc zažil staronový primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Svojho najväčšieho súpera Olivera Pestúna prekonal iba o 32 hlasov, keď v konečnom spočítaní získal 2610 a Pestún 2578. Kollár okolo 2. hodiny rannej pritom na svojej stránke na facebooku priznal volebnú porážku.

„Musím sa vám všetkým hlboko ospravedlniť - podľa predbežných informácií od našich pozorovateľov z okrskov som to nedal. Podľa oficiálnej zápisnice áno. Prepáčte všetci, ktorých to vyprovokovalo k emotívnym reakciám,“ napísal okolo 5. hodiny na rovnakom mieste.

V Holíči rozhodlo iba 56 hlasov

Mimoriadne tesný súboj zažil Holíč. Primátor Zdenko Čambal si svoje miesto udržal iba o 56 hlasov. Nezávislý kandidát získal 2076 hlasov od 4551 zúčastnených voličov. Na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Bilický (SaS, OĽaNO, KDH) so ziskom 2020 platných hlasov. Čambal bude na poste primátora pokračovať už piate volebné obdobie.

„Potvrdila sa komunikácia s občanmi zoči voči, znalosť veci a dennodenná práca v teréne. Holíč je tu pre všetkých a opäť raz sme dokázali, že sme moderné mesto s dobrým rodokmeňom," uviedol po zverejnení výsledkov staronový primátor.

Zdenko Čambal

Zdroj: TASR - Martin Baumann

V Trnave o poslancoch rozhodol žreb

V Trnave to bolo tiež poriadne tesné. O zložení mestského zastupiteľstva totiž v dvoch prípadoch pri rovnosti hlasov musel rozhodnúť žreb. Zhodný počet hlasov získali v treťom obvode nezávislí kandidáti Eduard Guniš a Milan Minárech - 1041. Šťastie sa usmialo na Guniša.

Smolu mal aj Jozef Pikna vo štvrtom obvode, keď získal rovnaký poćet hlasov - 837 - ako Ľuboš Kollár. Žreb však bol milosrdnejší k druhému menovanému.

Peter Bročka

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

V Púchove manželka vystrieda manžela

Kurióznu situáciu majú aj v Púchove. Primátorský post v rodine - Rastislava Heneka, ktorý zo zdravotných dôvodov nekandidoval, vystrieda v primátorskom kresle jeho manželka Katarína (nezávislá). Svoje víťazstvo považuje po „špinavej“ kampani za zadosťučinenie.

„Teším sa a beriem to ako veľkú výzvu. S veľkou pokorou chcem pokračovať v tom, čo sa v Púchove začalo. Verím, že manžel ako exprimátor mi bude oporou a nebudem musieť veľa času venovať zorientovaniu sa v problematike samosprávy. V tom je to veľké plus, že nemusím stratiť pol roka a hneď môžem začať naplno pracovať,“ povedala Heneková.

Katarína Heneková

Zdroj: FB / Katka Henekova

Trpký koniec Jozefa Dvonča

Situácia sa za štyri roky poriadne zmenila. Zatiaľ čo v roku 2014 získal v komunálnych voľbách kandidát Smeru na primátora Nitry Jozef Dvonč 61,3 percent hlasov, tentokrát sa musel skloniť pred nezávislým Marekom Hattasom. Po dvanástich rokoch tak vo funkcii šéfa mesta pod Zoborom končí.

Aby však bola prehra trpkejšia, Dvonč sa nedostal ani do 31-členného mestského zastupiteľstva. Paradoxne, novozvolenému primátorovi Hattasovi sa to podarilo. V zastupiteľstve ho nahradí poslanec koalície OĽaNO, SaS, KDH a Sme rodina.

Jozef Dvonč