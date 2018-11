Nie je nič výnimočné, že nezávislí kandidáti boli úspešní, zhodli sa politológovia

Malová označila zmeny za také "nezmeny". Podľa nej na Slovensku vždy v lokálnej politike víťazili nezávislí kandidáti. "Toto sa nezmenilo. Všade tam, kde ide o také neanonymné prostredie, ale aj všade tam, kde je veľká averzia voči politickým stranám na štátnej úrovni, mali úspech predovšetkým nezávislí kandidáti," povedala politologička.

Ani podľa Baboša nie je nič nezvyčajné, že nezávislí kandidáti zaznamenali v komunálnych voľbách úspech. "Konkrétne dôvody úspechu sa môžu líšiť od mesta k mestu. Môže ísť napríklad o aktivity z minulosti, keďže väčšina z nich bola aktívna už na regionálnej úrovni, robili veci pre mesto, alebo boli v mestskom zastupiteľstve," skonštatoval Baboš.

Politológ Daniel Kerekeš označil za prekvapenie sobotných (10.11.) komunálnych volieb fakt, že nezávislí kandidáti dokázali v krajských mestách zvíťaziť. "Človek už nemusí mať politickú značku na to, aby voľby vyhral aj v krajskom meste," skonštatoval. Za prekvapenie sobotných komunálnych volieb označil Baboš neúspech doterajšej primátorky Humenného Jany Vaľovej (Smer-SD). "Nečakalo sa asi, že prehrá, resp. že až tak výrazne prehrá," uviedol Baboš.

Malová, čo sa týka účasti, poznamenala, že nejde o žiadne prekvapenie. "V každom meste to záviselo aj od miestnej politickej súťaže, koľko voličov prišlo. Na Slovensku platí aj to, že väčšinou v malých obciach, kde sa ľudia navzájom poznajú, je účasť vyššia ako v anonymnom prostredí veľkých miest," povedala politologička. Baboš poznamenal, že volebná účasť, ktorá sa v posledných rokoch pohybuje okolo 40-50 percent, je štandardná. "Nie je to nič výnimočné. Je to dlhodobá volebná účasť na Slovensku," uzavrel.