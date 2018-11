Bročka o budúcnosti Trnavy: Chcem zaradiť vyšší rýchlostný stupeň

TRNAVA - Ak Trnavčania cítili, že mesto ide nejakou rýchlosťou dopredu, tak staronový primátor Trnavy Peter Bročka chce ešte o jeden rýchlostný stupeň zrýchliť. Povedal to v povolebnom rozhovore pre agentúru SITA. V tomto volebnom období bude mať Bročka oporu v podobe 24 poslancov z jeho združenia Lepšia Trnava v 31-člennom mestskom zastupiteľstve. Znamená to podľa neho oveľa väčšiu zodpovednosť pri každom, aj banálnom rozhodnutí.

Mesto Trnava už má prijatý rozpočet na rok 2019, Bročka nepredpokladá, že by ho nové mestské zastupiteľstvo išlo hneď meniť. „Je to skôr nepravdepodobné, pretože je veľké množstvo nových poslancov, ktorí budú potrebovať čas, aby sa zabehli do agendy. Nepredpokladám, že by sme rozpočet ´prekopávali´ hneď teraz. Skôr si povieme, ktoré zo zoznamu pripravených projektov chceme pozastaviť a počkať s nimi na nejaký vývoj, a ktoré chceme tlačiť dopredu, máme množstvo pripravených projektov, vidím to optimisticky,“ vysvetlil primátor.

Aj keď by si Lepšia Trnava mohla ďalšie rozpočty mesta pripraviť podľa seba, Bročku budú zaujímať aj názory ďalších poslancov. „Budeme stále komunikovať, aj keby tam bol len jeden človek z druhej strany. Bolo by nefér mu neponúknuť aspoň možnosť komunikovať,“ dodal Bročka, ktorý v Trnave zvíťazil úplne jednoznačne s rekordným počtov 12 731 hlasov. Peter Bročka bude primátorom druhé volebné obdobie, pred štyrmi rokmi získal 8739 hlasov Trnavčanov.