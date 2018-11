Smer-SD sa stáva vidieckou stranou, tvrdí sociológ Slosiarik

BRATISLAVA - Vládna strana Smer-SD sa postupne stáva vidieckou stranou a sťahuje sa do rurálneho prostredia. Pre televíziu Markíza to dnes povedal sociológ Martin Slosiarik v reakcii na výsledky sobotňajších parlamentných volieb.

Smeru-SD sa síce vo voľbách nepodarilo získať väčšie mestá, táto prehra je však podľa Slosiarika „len v symbolickej rovine“. V počte získaných kresiel starostov zostáva Smer-SD najsilnejšou politickou stranou, získal vyše 20 percent kresiel starostov. Najviac starostov, vyše 42 percent, kandidovalo ako nezávislí.

Politológ Marián Leško vyjadril presvedčenie, že Smer-SD, podobne ako v župných voľbách, nevyvodí z výsledkov žiadne dôsledky. Predseda strany Robert Fico podľa neho označí komunálne voľby za ďalších úspech jeho strany.

Pre Smer-SD je neúspech, že nemá v krajské mesto

Pre koaličnú stranu Smer-SD je fakt, že po sobotných (10.11.) komunálnych voľbách nebude mať v žiadnom krajskom meste primátora pomerne neúspech, skonštatoval politológ Pavol Baboš."Čoraz viac dostáva 'na frak' najmä v mestskom prostredí strana Smer-SD. Nie je to spôsobené iba náladami voličov. Do istej miery je to spôsobené aj tým, že Smer-SD ako keby nedokázal postaviť nových zaujímavých kandidátov," povedala politologička Darina Malová. Podľa nej tí, ktorí sa v minulosti k Smeru-SD hlásili, od neho odskočili alebo tam, kde ostali dlho slúžiaci kandidáti, tak boli za nimi aj nejaké škandály. "Takže tu boli jednoznačné straty," doplnila.

Zmena podľa Malovej nastala vo väčších slovenských mestách. Za dôležitý označila úspech mladších kandidátov. "Stávame sa svedkami generačnej obmeny," povedala. Za ich úspech označila aj to, že za nimi stáli aj ich tímy. Výsledky komunálnych volieb v krajských mestách nepovažuje politológ Daniel Kerekeš až na Bratislavu za prekvapenie. "V Bratislave vyhral Matúš Vallo, kandidát dá sa povedať mikrostrán, ktoré nemajú zastúpenie v parlamente alebo ich preferencie sa pohybujú pod piatimi percentami," skonštatoval politológ.

Poukázal aj na výsledky v Košiciach, kde dlhodobú baštu Smeru-SD porazil kandidát Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK-MPK, NOVA, OKS). Ako mierne prekvapenie označil aj víťazstvo Mareka Hattasa v Nitre, ktorý ako nezávislý poslanec porazil Jozefa Dvonča (Smer-SD a SNS), ktorý stál na čele mesta 12 rokov.