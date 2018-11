Beblavý a Štefunko sa zhodli: Urobili sme zárez, na ktorom sa dá stavať

"Vallo neponúkol hipsterčinu, ale to, čo má robiť politik v každej európskej krajine. A ľudia mu to zobrali. V čase, keď sme sa rozhodli ho podporiť, mal malú poznateľnosť. Nevideli sme však iného kandidáta, ktorý mal tak silný program a silný tím. Tak by sa to v politike malo robiť," povedal Beblavý. Na margo výsledkov Spolu v iných častiach Slovenska poznamenal, že strana existuje len deväť mesiacov, napriek tomu má 300 poslancov zvolených len za Spolu. "Z opozície nás predbieha len KDH. Dokázali sme, že sme etablovaní po celom Slovensku," deklaroval Beblavý.

Predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko v súvislosti s víťazstvom Valla poznamenal, že nový štýl politiky sa oplatí robiť. "Máme víziu o krajine, Matúš Vallo mal víziu o Bratislave. Verím, že on a jeho tím zmení Bratislavu na moderné a otvorené mesto," poznamenal. Beblavý a Štefunko sa nevyhli ani otázke prípadného spájania ich politických subjektov.

"Žiadne strany nekomunikujú tak intenzívne ako my. Je tam veľa prienikov, či už obsahových alebo osobnostných, konkrétne dohody však nie sú. Sme v blízkom vzťahu, povedal by som 'Pre Spolu'," uviedol Štefunko. Beblavý vidí prieniky najmä medzi voličmi oboch strán. "Majú podobné názory. Odlišné názory máme skôr na úrovni politikov," uzavrel.