Ľudia majú Smeru-SD plné zuby a chcú sa ho zbaviť, povedal Sulík

BRATISLAVA - Robiť z komunálnych volieb závery pre parlamentné voľby nemá žiaden zmysel. V diskusnej relácii TA3 V politike to zdôraznil predseda opozičnej SaS Richard Sulík.

"Jediné, čo platí, je, že ľudia majú Smeru-SD plné zuby a chcú sa ho zbaviť. A to, na čo sa SaS najviac zameriava, sú voľby do NR SR. Ten vlak je však dobre rozbehnutý," myslí si. Na margo výsledkov mimoparlamentných zoskupení Spolu-občianska demokracia a Progresívneho Slovenska Sulík poznamenal, že konkurencia oživuje súťaženie.

"Konkurencia je dobrá, o to lepší bude výsledok. Aj my sme kedysi bola nová ryba v rybníku," pripomenul. Sulík priznal, že nie je spokojný s výsledkom Jána Mrvu v Bratislave, ktorého postavilo OĽaNO a liberáli ho recipročne podporili. "Je to teda viac neúspech OĽaNO, oni ho vyberali," ozrejmil.