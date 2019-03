Neuveriteľné! Obec, ktorú riadi rómsky starosta a poslanci, ovládol Kotleba: Toto je vraj dôvod

Občania malebnej obce Kamenná Poruba v okrese Vranov nad Topľou by v Prezidentskom paláci najradšej videli Mariana Kotlebu, šéfa extrémistickej strany Ľudová strana Naše Slovensko.

V sobotných voľbách o tento post mu vyslovilo dôveru až 29,4 percenta voličov. Podľa Štatistického úradu SR v obci žije zhruba 1 400 obyvateľov.

Výsledky prezidentských volieb na Slovensku, Prešovský kraj, Kamenná Poruba. Zdroj: topky

Značnú časť z nich však tvoria Rómovia. Aj na starostovskej stoličke sedí Róm Zdenko Gaďo (Strana rómskej koalície), pričom všetkých deväť poslancov je taktiež rómskej národnosti. „Rómovia nechodili voliť. Väčšina boli Nerómovia. Aj ráno som sa rozprával so zapisovateľom. Z rómskej komunity prišlo voliť asi 10 ľudí,“ povedal pre Gipsy starosta.

To, že sa miestni najviac stotožnili s Kotlebovou kandidatúrou na post hlavy štátu, starosta odôvodnil tvrdením, že Rómovia sú už z aktuálnej politickej situácie znechutení. „Aj som im vysvetľoval, že je potrebné ísť voliť, aby fašisti voľby nevyhrali. Ale asi tá nechuť z aktuálnej situácie to spôsobila. Zase my ich nemôžeme nútiť, aby išli voliť,“ zhodnotil Gaďo. Objasniť ale, prečo sa tak rozhodli, nedokázal. Na záver len dodal, že medziľudské vzťahy medzi majoritou a rómskou komunitou sú dobré.

V Kamennej Porube zožal úspech i Štefan Harabin, ktorému prischol prívlastok "mečiarovec". Ten skončil na druhom mieste so ziskom 25,33 percenta.

Tu sa natíska otázka, koho podporia voliči Kotlebu a Harabina v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa bude konať 30. marca.