Harabin vyzýva ľudí, aby mu poskytli prípadné dôkazy o nezákonnosti prezidentských volieb

Harabin tiež napísal, že žiada informácie urgentne, pretože ide o čas. Sudca Najvyššieho súdu SR s pozastaveným výkonom funkcie naznačoval možné podanie sťažnosti už počas volebnej noci, keď bolo zrejmé, že skončil na nepostupovom treťom mieste. Sťažnosť možno podať do desiatich dní odo dňa konania volieb. O prípadných sťažnostiach na priebeh marcových volieb prezidenta musí rozhodovať plénum Ústavného súdu SR. V tejto súvislosti však existuje vážna prekážka, pretože od 16. februára funguje Ústavný súd SR v obmedzenom režime iba so štyrmi sudcami. Na riadny chod pléna je potrebných minimálne sedem sudcov, ktorí by navyše museli rozhodovať jednotne.

"Z dôvodu podozrenia z manipulácie volieb prosím všetkých, ktorí si všimli nezrovnalosti alebo podozrivé konanie počas volieb týkajúce sa volebných lístkov, zostavenia volebných komisií alebo čohokoľvek iného, aby napísali, najlepšie aj s dôkazmi, poprípade s výpoveďami overenými u notára, na e-mailovú adresu press@harabin.sk. Chcel by som požiadať aj priamo členov volebných komisií o informácie o podozrivo vysokých počtoch voličov voliacich na základe volebných preukazov mimo svojho trvalého bydliska. Práve tu mohlo dôjsť k podvodu. Vzhľadom na krátkosť času, prosím o rýchle reakcie. Zostáva len niekoľko dní," uvádza sa na oficiálnom účte Harabina na sociálnej sieti Facebook.

O sťažnosti na priebeh volieb by nielenže na Ústavnom súde SR nemal kto rozhodnúť, ale súd by prekročil aj zákonnú lehotu na vynesenie verdiktu. V takom prípade by sa mohli sťažovať aj iní kandidáti. Voľby by mohli byť zrušené súdom iba pri závažnom porušení.