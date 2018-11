Prezidentské voľby by boli jasnou záležitosťou: Veľký prieskum ukázal, kto nemá šancu

Novým prezidentom Slovenska by sa podľa prieskumu agentúry Focus stal súčasný minister zahraničia Miroslav Lajčák. Volili by ho 32,3 percenta opýtaných. Na druhom mieste by skončil chemik a spoluzakladateľ strany Sloboda a Slidarita Robert Mistrík, ktorému by dali hlas 11,7 percenta Slovákov.

Harabin je v prieskume na treťom mieste

Tretie miesto v prieskume obsadil sudca Štefan Harabin s desiatimi percentami hlasov. Štvrtý by skončil líder Mosta – Híd Béla Bugár, ktorého by volili 9,2 percenta respondentov a piate miesto obsadil Marian Kotleba s 8,9 percenta hlasov.

Zdroj: SITA

Prieskum uskutočnili v dňoch 7. až 14. novembra formou osobného dopytovania na vzorke 1 012 respondentov. Respondentom položili otázku: Prezidentské voľby budú na Slovensku na jar na budúci rok. Predstavte si, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a za prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas? Odpovedať nevedelo 27,4 percenta ľudí a 9,3 percenta by voliť nešli.

Prezidentské voľby budú na jar, oficiálni kandidáti ešte nie sú známi. Viacerí z uvedeného zoznamu už oznámili kandidatúru a zbierajú podpisy. Termín volieb ešte určený nie je a nie sú známi ani všetci kandidáti. Na kandidatúru musia kandidáti splniť viacero podmienok vrátane veku a vyzbieraných podpisov (buď 15 poslaneckých, alebo 15.tisíc občianskych).