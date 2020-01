Kriak zo sledovacieho komanda Tótha bol najatý, aby sledoval dílerov drog

PEZINOK - Miroslav Kriak, ktorý bol podľa vlastných slov najatý Petrom Tóthom, si myslel, že má sledovať užívateľov a dílerov drog. To, že novinár Ján Kuciak ním nie je, pochopil okamžite. Fotografie zo sledovania majú byť tie isté, ktoré mala ukazovať Alena Zs. Zoltánovi Andruskóovi. Uviedol to vo svojej svedeckej výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu, ktorý pojednáva vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Kriak priblížil, že ho na prelome rokov 2016-17 oslovil bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth s požiadavkou na sledovanie a monitorovanie drogovej trestnej činnosti. „Účelom tejto skupiny mal byť postup proti drogovej kriminalite a druhý dôvod bol únik skutočností z bezpečnostného štátneho aparátu. Tretí dôvod bol spravodajské zabezpečovanie určitých stretnutí, ale to sa nikdy nenaplnilo,“ ozrejmil Kriak.

Kriak bol v tom, že pracuje pre štát. Počas svojej výpovede tiež dodal, že nie je zbavený mlčanlivosti. Kriak sledoval Kuciaka tak, ako to opísal Tóth a ako tomu zodpovedajú fotky zo sledovania. To, že Kuciak nie je dílerom drog, spoznal po dvoch-troch minútach. „Mojimi očami prešlo viac ako dvetisíc ľudí od diplomatov, zločincov, vrahov, bytových zlodejov, dílerov drog a vypestovala sa vo mne akási vlastnosť dobrého čítania neverbálnej komunikácie a v tomto prípade som jednoznačne videl, že to je mimo,“ vysvetlil.

Sledovali novinárov aj politikov

Sledovacie komando Petra Tótha sa niekoľko mesiacov zameriavalo na bratislavský bar Next Apache. Okrem novinárov tam chodili aj známe osobnosti vrátane politikov. Prvýkrát tam išli podľa Kriaka v čase odhalenia kauzy Čistý deň, tá rezonovala v médiách v roku 2017. Pripomenul, že na verejnosti sa vtedy objavila aj komunikácia medzi poslancom parlamentu (Borisom Kollárom) a chovankyňou zariadenia.

Kriak vo výpovedi uviedol, že v prvom polroku monitorovali bar "pomerne intenzívne", v druhom "intenzita opadla". Divil sa, že bar navštevujú aj verejne známe osobnosti. "V tom bare sme jednoducho videli aj ľudí, ktorí tam nechodili pre diskusie a čítanie kníh, ale aj pre niečo iné. Opakovane sme tam zaznamenali drogy," povedal vo výpovedi. Podľa jeho slov opakovane evidovali užívanie marihuany a raz našli na záchode injekčnú striekačku.

Kriak počas svojej výpovede uviedol sedem mien novinárov, ktorých mali sledovať aj mimo tohto baru. Malo ísť o Jána Kuciaka, Moniku Tódovú, Adama Valčeka, Mareka Vagoviča, Eugena Kordu, Štefana Hríba a Daga Daniša. Dodal, že sa robilo aj tzv. cvičné sledovanie, pri ktorom sa zamerali na Martinu Ruttkayovú, ktorá mala brať od Mariana K. peniaze za články.

Svedok po ukončení výpovede uviedol pre médiá, že sledovanie novinárov bolo podľa neho veľmi dobré, pretože z toho vzišiel materiálny dôkaz, ktorý sa nedá zlomiť ani ohnúť. Tento dôkaz označil za "najtvrdší oriešok pre obhajobu". "Som rád, že to, čo sme vyprodukovali, prispeje k spravodlivosti, ale konečné slovo bude mať súd," doplnil.

Sledovanie Kuciaka

Pokiaľ ide o samotného Kuciaka, jeho osobou sa tím zaoberal od začiatku októbra 2017. Od Tótha preto o ňom dostali základné informácie ako adresu bydliska a ukázal im tiež jeho podobizeň. Kriak však podľa vlastných slov zakrátko zistil, že Kuciak je „domácky typ“, ktorý s drogami nemá nič spoločné a voľný čas trávi prevažne úpravami domu vo Veľkej Mači. Toto konštatovanie oznámil aj Tóthovi. „Tóth povedal, že to nemôžeme takto skončiť, aby sme vykázali nejakú činnosť,“ uviedol Kriak a dodal, že v sledovaní pokračovali ešte niekoľko dní. Následne však sledovanie podľa neho ukončili. „Pre nás táto záležitosť skončila v októbri (2017) a záujem ako taký zanikol,“ povedal Kriak. Výstupy zo sledovania vrátane fotografií podľa vlastných slov odovzdával výlučne Petrovi Tóthovi.