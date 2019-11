V Bytči si spomenuli na Jána Kuciaka: FOTO V priestoroch gymnázia mu odhalili pamätnú tabuľu

ŽSK sa podľa nej rozhodol odhaliť tabuľu symbolicky v čase okrúhleho výročia Nežnej revolúcie. "Dnes žijeme v dobe, keď význam 17. novembra narastá. Záujmové skupiny a mocní oligarchovia si opäť podmanili Slovensko. Ján Kuciak sa vytrvalou a dôslednou prácou zaslúžil o odhalenie ich káuz a neprávostí, ktoré mali často medzinárodný presah, a stálo ho to to najcennejšie, život. Aj vďaka jeho obeti však dnes Slovensko prechádza očistným procesom. Chceme jeho odkaz uchovať. Aby mladým pripomínal, aká krehká je sloboda, a posilnil ich v každodennom boji za spravodlivosť," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Pamätná tabuľa je vyrobená z niekoľkých vrstiev skla. "Sklo symbolizuje krehkosť ľudského bytia. Jednotlivé vrstvy, z ktorých sa skladá pamätná tabuľa, znázorňujú novinové strany. Sú posiate číslami 0 a 1, ktoré predstavujú digitálny svet. Aj vďaka 'chybám', ktorých sa aktéri dopustili v digitálnom svete, mohlo vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka napredovať," podotkla Jurinová.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

"Janka Kuciaka som poznala od jeho desiatich rokov. Určite by so mnou súhlasil, že tá najdokonalejšia práca, ten najväčší diamant, sa rodí v skromnosti. Presne taký Janko bol. Skromný človek, ktorý nestál o to, aby všetci vedeli, že je v miestnosti. Ale poctivo pracoval na tom, k čomu ho viedli jeho najbližší," povedala riaditeľka gymnázia Slavka Sitarčíková.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

V roku 2018 bola Kuciakovi udelená Pamätná plaketa ŽSK in memoriam za odvahu, statočnosť a čestnosť pri novinárskej práci. Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou ho 21. februára 2018 zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 21. októbra na Špecializovaný trestný súd v Pezinku v prípade vraždy obžalobu na Mariana K., Alenu Zs., Miroslava M. a Tomáša Sz. Ďalší obvinený Zoltán A. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine, odobriť ju ešte musí súd. Ján Kuciak sa narodil 17. mája 1990 v Štiavniku v okrese Bytča.