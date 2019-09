Šátek kritizuje salámovú metódu pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka: Mohli obviniť aj ďalších

BRATISLAVA - Hlavná časť vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka, pri ktorej zabili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, skončila. Pokračovať sa bude tým, že sa všetky strany budú oboznamovať s výsledkami a môžu navrhnúť ďalšie dokazovanie. To vyšetrovateľ buď prijme alebo podá návrh na obžalobu. Obvinených v prípade je momentálne päť osôb.

Takmer dva roky od brutálnej popravy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ukončili hlavnú časť vyšetrovania. V prípade je obvinená Alena Zsuszová, Miroslav Marček, Tomáš Szabó a Zoltán Andruskó. Posledný menovaný má od začiatku spolupracovať s políciou. Vytýčený je na samostatné konanie a najbližšie má v prípade vraždy vystupovať ako svedok. Všetci štyria sú od októbra minulého roka vo väzbe.

Alena Zsuzsová Zdroj: Jan Zemiar

Miroslav Marček mal byť strelcom Zdroj: Jan Zemiar

Tomáš Szabó Zdroj: SITA/Jakub Julény

Zoltán Andruskó je vytýčený na samostatné konanie Zdroj: Facebook/Z.A.

Piatym obvineným je muž z mafiánskych zoznamov Marian Kočner. Údajne to mal byť práve on, kto si vraždu novinára objednal. Urobiť tak mal cez svoju volavku Alenu Zsuzsovú, ktorá na to oslovila Andruskóa a ten zase bratrancov Szabóa a Marček. Strelcom mal byť Marček, ktorý sa mal k činu priznať.

Obvineniu z objednávky vraždy novinára čelí aj Marian Kočner Zdroj: Jan Zemiar ​

Je to salámová metóda, tvrdí Šátek

Podľa bývalého vyšetrovateľa, Jozefa Šáteka, malo byť vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy komplexnejšie. Šátek tvrdí, že sa uplatnila tzv. "salámová metóda".

"Ak niekto chce zmierniť dojem zo závažnosti a rozsahu zločinov, ak chce niekto skryť, že tieto páchala po dlhú dobu značne početná zločinecká skupina nielen s požehnaním ale priamou podporou štátnych orgánov, ak chce niekto skryť zjavné prepojenia medzi touto zločineckou skupinou a politickými špičkami či predstaviteľmi finančných žralokov, tak na vyšetrovanie takéhoto zločinu použije tzv. salámovú metódu," napísal Šátek na sociálnej sieti.

"Surovina je jasná – rozsiahly a zložitý zločin, postup pri varení (vyšetrovaní) je jednoduchý, nožíkom rozrezať salámu na menšie kolieska, ktoré od seba oddelíte (vylúčenie na samostatné konanie, za žiadnu cene nespojiť viac prípadov do jedného), pokiaľ sa niektoré dajú tak ich rozsekať úplne na malé kúsky a rozdať ich viacerým kuchárom (vyšetrovateľom) a potom ich pomaly jeden po druhom, v presne určených intervaloch a to podľa potreby a nahnevanosti občanov či médií predhadzujete verejnosti, ktorá sa na tieto vrhá. Opakujúcim sa hádzaním koliesok je spoločnosť unavená a otrávená, takže niektoré kolieska či kúsky sa už hodiť ani nemusia, z niektorých sa urobia len priestupky, na niektoré sa časom zabudne a najmä sa stratí celkový pohľad na pôvodnú zvrhlosť celého zločinu a najmä sa prerušia vzájomné väzby medzi skutkami (činmi) a medzi zainteresovanými osobami a ich pohnútkami," vysvetlil ďalej bývalý vyšetrovateľ.

"Táto metóda vyšetrovania má ešte jednu „výhodu“, že ak oddelíte jednotlivé skutky od seba a tieto začnete samostatne vyšetrovať, tak sa skryje dôležitý fakt, že sa jedná o zločineckú skupinu a každého kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na jej činnosti čo i len čiastkovým činom je obvinený ako jej súčasť – člen (Ave Ty, Ave Ona, sprostredkovatelia i priami vrahovia, lustrovači, sledovači, roznášači motákov, vynášači informácií, skorumpovaní policajti a prokurátori, sudcovia, notári ...,)," povedal Šátek.

Podľa neho sa len ťažko dá logicky i právne zdôvodniť fakt, že prípad dvojnásobnej úkladnej vraždy a prípad trojnásobnej prípravy na úkladné vraždy, ktoré sú približne v rovnakom štádiu vyšetrovania a s rovnakými obvinenými, nie sú vyšetrované v spoločnom konaní.