Právni zástupcovia rodičov Jána a Martiny nepredložili nové dôkazy, môže tak urobiť obhajoba

BRATISLAVA - Právni zástupcovia rodičov zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nepodali v lehote návrhy na ďalšie dokazovanie vo vyšetrovaní. Potvrdili to s tým, že tak môže ešte urobiť obhajoba. Lehota na podanie návrhov uplynie dnes. Pokiaľ procesné strany nepožiadajú o doplnenie dokazovania, znamená to, že vyšetrovanie vrážd je definitívne na konci a mala by nasledovať obžaloba pre štvoricu obvinených.