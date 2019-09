Mercedes, na ktorom sa vozila Zsuzsová, bol písaný na milionára Struhára: Ten sa zbavuje spoločnosti

ZLATÉ MORAVCE - Aj napriek tomu, že Alena Zsuzsová, ktorá je obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, nikde oficiálne nepracovala, zle si rozhodne nežila. Pár mesiacov po vražde sa pred jej domov objavilo aj luxusné auto so zlatomoraveckou poznávacou značkou. Písané bolo na spoločnosť KTL ZM, ktorá sa špecializuje na lakovanie a 90 percent jej produkcie končí v automotive.

Aktuálne táto firma mení majiteľa. Odchádza z nej veľkopodnikateľ Peter Struhár, ktorý v nej do polovice júla 2019 cez spoločnosť Aquagal mal polovičný podiel v účtovnej hodnote takmer 248-tisíc eur. Upozornili na to Hospodárske noviny.

Struhárovu polovicu preberá doterajší jednopercentný spoločník v spoločnosti v Aquagal Marián Orság. Struhár ostáva naďalej v sesterskej firme Tesgal.

Prepojenia na Kočnera

Firma sa zviditeľnila po tom, ako sa zistilo, že luxusný Mercedes, na ktorom sa vozila Alena Zsuzsová, je písaný na ňu. Prepojenia na Kočnera sú však aj cez advokáta Andreja Šábika, ktorý bol aj členom dozornej rady. Po odchode Struhára sa stiahol aj on. Ide o advokáta blízkeho Marianovi Kočnerovi.

Podľa medializovaných informácií mal Orság na lízing kúpené luxusné SUV zapožičať Jozefovi Dučákovi, ktorý cez firmu Arrow vlastní akcie Technopolu a pri jeho údajne nezákonnom ovládnutí spolupracoval s Kočnerom. To isté auto mal potom Dučák Kočnerov pokyn poskytnúť jeho spoločníčke Alene Zsuzsovej.

Zdroj: Topky.sk ​

Mercedes pre Šantu

Mercedesom chcel Kočner údajne zdiskreditovať aj prokurátora Jána Šantu, vďaka ktorému je Kočner vo väzbe. Vo svojej výpovedi to mal uviesť Peter Tóth, bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby a Kočnerov kamarát.

Tóth mal preňho aj sledovať novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Tóth vypovedal, že sa stretol s Kočnerovým spolupracovníkom Jozefom Dučákom. Ten mu mal tvrdiť, že Kočner od neho žiadal špeciálny biely Mercedes na lízing, ktorý si mal od neho vypýtať prokurátor Šanta ako úplatok.

Odovzdať ho mal Šantovmu bratrancovi na golfovom ihrisku v Báči. Dučák bol však prekvapený, keď na ihrisko prišli a Kočner mu kázal odísť. Zdôvodnil to tým, že nechcel, aby sa videli. Dorazila Zsuzsová Keď poslali Kočnera do väzby, Dučáka mal prostredníctvom svojho právneho zástupcu Andreja Šabíka požiadať, aby zabezpečil 200-tisíc eur v hotovosti a dal ich osobe, ktorá si pre ne príde do Báča.

Tóth mal podľa portálu vo svojej výpovedi uviesť, že Dučák bol "veľmi prekvapený, keď si po peniaze uložené v krabici od topánok prišla Alena Zsuzsová na mercedese, ktorý mal byť pre prokurátora Šantu".