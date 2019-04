NAKA preveruje informácie o Vadalovi a jeho kontaktoch: Na výsluch pôjdu aj vysokopostavení politici

Vadala je momentálne vyšetrovaný v Taliansku pre obchodovanie s drogami. Médiá najskôr zverejnili informáciu, že existuje nahrávka telefonátu medzi Antoninom Vadalom a poslancom Robertom Ficom. Ten však tieto informácie niekoľkokrát poprel.

Nespochybniteľným faktom však je, že v čase, keď bol Robert Fico premiérom, asistentku a hlavnú štátnu radkyňu mu robila Mária Trošková. Hoci ju niektorí teraz dehonestujúco nazývajú "obyčajnou úradníčkou", faktom ostáva, že k Ficovi mala blízko a sprevádzala ho dokonca až k nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, hoci nemala bezpečnostnú previerku. Ficova ochranka jej dokonca pomáhala so sťahovaním sa do luxusného mezonetu v Petržalke.

NAKA si pýtala informácie

Mária Trošková kedysi s Vadalom podnikala a mali aj milenecký pomer. Potvrdila to aj jej mama. Po tom, čo sa jej vzťahy prevalili, Trošková musela z Úradu vlády odísť a na verejnosti sa veľmi neukazuje. Jej meno však opäť spomenula talianska televízia RAI, ktorá prišla s informáciou, že počas toho, ako bola Trošková po Ficovom boku, udržiavala častý telefonický a esemeskový kontakt práve s Vadalom.

Vadala sa mal podľa informácií s vyšetrovania chváliť kontaktmi na slovenských politikov. Talianskemu agentovi v utajení sa mal pochváliť výplatnou listinou ľudí, ktorých si kúpil. Kúpiť si mal aj vtedajšieho šéfa SIS Jána Valka. Ten však tieto tvrdenia rázne odmieta.

„Striktne vylučujem akýkoľvek pracovný či súkromný kontakt s osobou Antonio Vadala,“ povedal Valko. Zdá sa však, že Trošková, Robert Fico a Ján Valko budú v súvislosti s Antoninom Vadalom vypočutí.

"Ako reakciu polície na medializované informácie uvádzané v talianskych médiách môžeme verejnosť ubezpečiť, že národná kriminálna agentúra požiadala o informácie k drogovej trestnej činnosti Antonia Vadalu a spol. talianskych kolegov cestou Europolu začiatkom tohto roku. Zatiaľ od nich nemáme žiadne oficiálne informácie, ako sú medializované talianskymi médiami. V súvislosti s drogovou trestnou činnosťou prebieha operatívne preverovanie," uviedol hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

"Národná kriminálna agentúra už procesne pracuje na tom, aby mohla vypočuť všetky zainteresované osoby, ktoré boli spomínané talianskymi médiami, ako osoby, ktoré mali spolupracovať s pánom Vadalom. Národná kriminálna agentúra bude samozrejme úzko spolupracovať aj s inšpekciou ministerstva vnútra," dodal Slivka.

Pellegrini mlčí​

Premiér Peter Pellegrini zatiaľ nechce komentovať medializované informácie o kontaktoch Taliana Vadalu na slovenské štátne orgány. Chce si počkať na dôkazy. Ak by sa to potvrdilo, bolo by to podľa šéfa vládneho kabinetu veľmi zlé.

"Chcel by som poprosiť o chvíľu času, aby som mohol získať konkretizované alebo potvrdené tieto veci. Samozrejme, sa k tomu vyjadrím. Ak by sa tieto veci potvrdili, bolo by to veľmi zlé," povedal pri príchode na pravidelný obed úzkeho vedenia Smeru-SD. Dodal, že vždy vedel zaujať stanovisko, keď prišli na stôl dôkazy.

Informácie o Vadalových kontaktoch na Slovensku priniesol denník Sme. Z Vadalovej komunikácie s policajtom v utajení podľa denníka vyplýva, že mal kontakty so slovenskými politickými predstaviteľmi. Mal mu tiež povedať, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v SIS investoval milión eur.