Vadalu odpočúvala aj polícia vo Florencii! V SMS, v ktorých dohadoval kokaínový biznis, spomína aj šéfa kabinetu

V dokumentoch, ktoré má k dispozícii ICJK, sú aj prepisy niektorých správ, ktoré poslal Vadala svojmu obchodnému partnerovi. V SMS z čísla, ktoré podľa florentskej polície používal, vyjadruje nespokojnosť s postupom svojho spoločníka: “Ahoj chcel by som vedieť, či si myslíš, že jednáš s hlúpym dievčaťom,” píše sa v správe. “Všimol som si nedostatok serióznosti pri dodržiavaní záväzkov, čo mi spôsobuje vážne problémy so šéfom kabinetu, pretože už boli investované peniaze do prijatia špecializovaného personálu. Nehovoriac o strate mojej dôveryhodnosti pred tými, ktorí ma rešpektujú už dvadsať rokov, preto ťa okamžite očakávam.”

Adresátom SMS bol Talian, s ktorým podľa vyšetrovateľov dohadoval kokaínový obchod. V komunikácii je použitých veľa narážok, takže nie je jasné, kto má byť “capo di gabinetto” (šéf kabinetu) alebo “špecializovaný personál”. V spisoch je uvedených aj niekoľko telefónnych čísel, ktoré prokuratúra monitorovala v rámci odpočúvania aktérov drogového obchodu. Patria medzi ne slovenské čísla Antonina Vadalu, Diega Rodu či Denisy Bahledovej, o ktorej písal portál Topky.sk ako o prvej sprostredkovateľke medzi Vadalom a polikmi zo Smeru. Bahledová pracovala na ministerstve pôdohospodárstva, keď rezortu šéfoval Ľubomír Jahnátek a bola s Antoninom Vadalom v dlhodobom vzťahu.

Zdroj: foto: Miro Vacula

Investigatívni novinári Organized Crime and Corruption Reporting Project, ktorého členom je aj Investigatívne centrum Jána Kuciaka, vo februári zverejnili informáciu, že v roku 2012 s Vadalom v priateľskom tóne telefonoval expremiér Robert Fico.

Podľa ICJK boli "odposluchy súčasťou väčšej policajnej operácie, ktorá sa snažila rozkryť sieť pašerákov z Južnej Ameriky, ktorá používala pre dovoz kokaínu po tonách prístavy Gioia Tauro a Janov. Policajné operácie prebiehali súčasne v Taliansku a v Španielsku a podarilo sa pri nich zhabať niekoľko stoviek kilogramov vysokokvalitného kokaínu. Súčasne odhalili medzinárodnú sieť pašerákov, ktorá pracuje pre niektoré z najvplyvnejších rodín ‘Ndranghety".

"Telefonát medzi Antoninom Vadalom a Robertom Ficom sa podľa informácií OCCRP odohral v roku 2012, keď už polícia pracovala na tomto prípade a monitorovala činnosť ‘Ndranghety. Meno Antonina Vadalu sa pravidelne objavovalo v policajných spisoch, preto bol jedným z tých, ktorých komunikáciu sledovali. Takto talianska protimafiánska jednotka podľa informácií investigatívnych novinárov zachytila aj telefonát s Robertom Ficom, ktorý sa stal od apríla 2012, po páde vlády Ivety Radičovej a predčasných voľbách, opäť slovenským premiérom," píše ICJK. Robert Fico akékoľvek kontakty s Antoninom Vadalom opakovane poprel.

Zdroj: TASR – František Iván

Vadala, Trošková, Fico

V období, keď bola Mária Trošková asistentkou poslanca za Smer Viliama Jasaňa a potom hlavnou štátnou radkyňou u expremiéra Roberta Fica, zachytila talianska polícia vyše štyristo telefonátov medzi ňou a Antoninom Vadalom. Vadala mal s Troškovou v minulosti nielen obchodný, ale aj milostný vzťah.

Okrem telefonátov s Troškovou podľa talianskych vyšetrovateľov Vadala agentovi talianskej polície v utajení tvrdil, že bol v častom kontakte aj s vysokopostavenými ľuďmi na Slovensku. V sobotných správach talianskej verejnoprávnej televízie RAI to uviedla talianska investigatívna novinárka Maria Grazia Mazzola. Vychádzala z vyšetrovania benátskej prokuratúry. Jej slová potvrdil aj prokurátor z Benátok Bruno Cherchi, ktorý hovoril o kontaktoch Vadalu so slovenskou políciou. O prípade informoval denník Sme.

Zdroj: FB/A.V., Topky

Vadala u nás dlhé roky podnikal, zavraždený novinár Ján Kuciak o ňom napísal svoj posledný text. Potom Vadalu zatkla slovenská polícia, dnes je väzobne stíhaný v Taliansku pre drogovú trestnú činnosť.

Vadala agentovi v utajení s číslom 8067 podľa policajného vyšetrovania povedal, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v Slovenskej informačnej službe investoval milión eur. Podľa vysvetlenia talianskej investigatívnej novinárky to znamená, že si kúpil konkrétnych ľudí v týchto sférach tajnej služby, aby pracovali preňho. Pred talianskym policajným agentom v utajení hovoril podľa vyšetrovateľov o výplatnej listine, na ktorej má všetkých týchto ľudí.

Vadala podľa talianskych vyšetrovateľov zo Slovenska rozbiehal globálny kokaínový biznis. "Colníci boli s Vadalovým biznisom prepojení aj iným spôsobom. Vadalova firma Bovinex Europa, ktorú zastupuje syn miestneho prokurátora František Bicko, prenajímala Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky sklady," píše ICJK.