Prvé výročie od vraždy Jána a Martiny: Slovensko opäť na nohách, ľudia vyšli do ulíc

- dnes si Slovensko pripomína 1. výročie chladnokrvnej dvojnásobnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

- organizátori Za slušné Slovensko naplánovali zhromaždenie na 17:00

- k zhromaždeniu v Bratislave sa pridalo viac ako 30 miest na Slovensku a 20 miest v zahraničí

19:40 Pokiaľ zabúdame na našu minulosť, na našu históriu, tak sme, bohužiaľ, odsúdení si ju v tých najhorších prípadoch zopakovať. Pri príležitosti pietnej spomienky na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú to vo štvrtok v Trenčíne povedal scenárista a režisér Peter Hledík.

„Vražda novinára a jeho priateľky je pre mňa trikrát šok. Ten prvý šok bol, že je niekto umlčaný spôsobom, ktorý je definitívny. Že niekto prekáža natoľko, že ho treba zavraždiť. Druhým šokom je ten rok, ktorý prešiel. Očakával som, že sa zásadne zmení riadenie tohto štátu a nepodstúpi len kozmetické úpravy. Tretím šokom je, že niekto povie, že Ján Kuciak do Trenčína nepatrí, pretože s ním nemá nič spoločné. Šokoval ma tento ľudský hyenizmus,“ povedal Hledík.

19:33 Zhromaždenie na námestí v Košiciach sa končí hymnou.

19:32 Viac ako 1000 ľudí sa vo štvrtok večer zišlo v Nitre na tichej pietnej spomienke na prvé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ľudia sa zišli pred budovou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF), kde Ján Kuciak študoval a neskôr i prednášal. Odtiaľ sa pomaly presunuli na Svätoplukovo námestie v centre Nitry.

Pietnu akciu zorganizovala nezávislá platforma Ozveny plebsu, ktorú tvoria doktorandi a doktori z UKF a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU). „Nakoľko Ján Kuciak bol aj náš kolega, tak sme sa rozhodli urobiť túto pietnu spomienku. V Nitre sa žiaden protest ani spomienka neavizovali, tak sme sa toho chytili my, ako kolegovia a kamaráti Jána Kuciaka,“ uviedla Jana Popovicsová z platformy Ozveny plebsu.

19:30 Spomienka na zavraždeného novinára Jána Kuciaka organizovaná iniciatívou Za slušné Slovensko v Bratislave sa skončila pokojne po 19:00. Podujatie, na ktorom vystúpili napríklad herci, poľnohospodári aj novinári ukončila slovenská hymna. Účasť dnešného podujatia sa podľa organizátorov pohybovala okolo čísla 30 000.

19:25 Zlatica Kušnírová ľudí vyzvala aj k tomu, aby neboli pasívni a neostávali ticho. „Treba zodpovedne voliť a očistiť tento mafiánsky štát, aby zajtra ďalší novinár, ktorý odhaľuje tú špinu okolo, neprišiel o život,“ povedala Kušnírová, ktorá sa vrátila aj k udalostiam spred roka a spomienkam na posledný telefonát s dcérou, ale aj okolnosti, keď sa o tragédii dozvedela.

„Keď hovorili, že na mieste sú policajti a hovoria, že sa stal trestný čin, myslela som si, že bol únik plynu v dome. No ani v najhoršom sne som nemyslela, že by ich mohol niekto zavraždiť,“ uviedla mama Martiny. Tú, ako aj Jána Kuciaka, učili podľa Kušnírovej rodičia celý život hodnotám a snažili sa z nich vychovať slušných a poctivých ľudí.

„Nemôžem pochopiť prečo sa to stálo práve im, veď oni nikdy nič zlé neurobili. Je to ako zlý sen. Zobrali nám naše drahé deti. My už nežijeme, iba prežívame a bojujeme z posledných síl, aby potrestaní boli všetci tí, ktorí to urobili a ktorí to dovolili, aby sa to už viac na Slovensku nestalo,“ uviedla Zlatica Kušnírová.

19:21 Prvé výročie od smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si vo štvrtok podvečer na banskobystrické Námestie SNP prišlo pripomenúť takmer 3000 ľudí. Na schodoch Morového stĺpu zapaľovali sviečky, kahance a ticho spomínali. Pamiatku dvoch mladých ľudí v Banskej Bystrici pripomína neviditeľný nápis All for Jan and Martina, umiestnený pred stĺpom, ktorý sa zobrazí vo chvíli, keď zaprší.

19:20 V Košiciach vystupuje spevák Matúš Kolesár, ktorý spieva pieseň: ”Sľúbili sme si lásku". A ľudia spievajú s ním. Na pódiu ho vystriedal Daniel Pastirčak. "Uplynul rok, a ešte to nie je ono, ale predsa... vyšetrovatelia vyšetrujú, Kočner sedí. A nebolo by tomu tak, keby Kaliňák, Gašpar a Fico neodstúpili - a to vďaka vám ľuďom na námestiach,” uviedol.

19:17 Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si pri príležitosti prvého výročia od tohto činu na Trojičnom námestí v Trnave pripomenulo asi 500 ľudí. K zúčastneným sa okrem iných prihovorila aj tvár udalostí novembra 1989 v Trnave, vtedajší herec Vladimír Oktavec. Upozornil na to, že dochádza k devalvácii hodnôt novembra.

„Aj dnes sú ľudia, ktorí si vo svojej spupnosti a samoľúbosti myslia, že si môžu dovoliť všetko, že si dokonca môžu dovoliť dať zabiť človeka. Je našou povinnosťou sa proti tomu postaviť a z piety k obetiam Jána a Martiny sa k tomu rázne a jasne vyjadriť: Tak toto teda nie!“ povedal Oktavec. „To slušné Slovensko tu raz bude,“ dodal na záver svojho príhovoru.

19:15 V Košiciach vystupuje novinár Arpád Šoltés: “Za iných okolnosti by som bol rád, že stojím pred svojimi rodákmi, ale dnes je to smutné výročie... my novinári nebudeme mlčať... moc pochádza od ľudí a na námestiach je to aj cítiť. Som vďačný, že sem chodíte... Ďakujem a vydržte.”

19:10 Prezident Andrej Kiska si rok po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nemyslí, že situácia sa výrazne zlepšila. Vyjadril sa tak vo štvrtok popoludní v Košiciach.

„Chcem pochváliť vyšetrovateľov a políciu, že s najväčšou pravdepodobnosťou máme chytených vrahov, že pravdepodobne vieme, kto tým vrahom bol, a asi aj niečo tušíme o minimálne jednom z objednávateľov, ktorý za tou celou vraždou stál. Pravdaže si všetci želáme, aby sa všetky tieto prepojenia, ktoré za touto vraždou stáli, odhalili,“ povedal s tým, že rozumie aj vyšetrovateľom a všetkým orgánom činným v trestnom konaní, že potrebujú čas. „Aj my všetci na tej druhej strane očakávame všetky odpovede čím skôr, pretože tých otázok je stále veľa,“ doplnil.

19:00 Fotografie zo zhromaždenia v Žiline.

18:59 “Ministerka Matečná dokázala, že slúži záujmom oligarchov,” hovoria rečníci v Košiciach.

18:59 Na záver v Bratislave zaznela vďaka organizátorom aj policajtom, ktorí sa starali o bezpečnosť prítomných.

18:58 Takto to dnes vyzeralo v Banskej Bystrici.

18:57 Na záver prišiel zaspievať v Bratislave slovenskú národnú hymnu Juraj Benetin z Korben Dallas.

18:56 Protest sa uskutočnil aj v Trenčíne.

18:55 “Myslime aj na našich farmárov, ktorí sú šikanovaní. Naši politici im odkázali, že majú ísť domov a že klamú...,” uviedol košický organizátor Ján Gálik.

18:55 Dnešné protesty boli už desiate v poradí odvtedy, čo boli pred rokom zavraždení Ján a Martina. „Priatelia, dnes sme sa tu stretli už desiatykrát a toto námestie je plné,“ povedal Šeliga, ktorý zdôraznil, že takú silu musíme dokázať aj v prezidentských voľbách.

18:50 Do dnešných protestov sa zapojilo 27 zahraničných miest vrátane Prahy, Melbourne či Palo Alto.

18:49 "Voľme správne aj prezidenta, aby sme nezvolili takého, kto zvolí Fica,” odznelo v Košiciach.

18:47 “Fico do basy,” skandujú ľudia v Košiciach. “Chceme ho vidieť na súde, ale nie v talári,” hovorí organizátor Ján Gálik.

18:45 Na pódiu v Bratislave reční herec Martin Huba. "To, že sme tu, je dôkazom, že neveríme báchorkám hlupákov, ktorí nám vládnu. Cítime povinnosť dať znať, že ak nás má niekto za hlupákov, sám je hlupákom najväčším. Rozmýšľajme, komu vhodíme lístok do urny."

Z reči Martina Hubu vyplynulo, že naši politici v parlamente očividne nemajú svedomie, lebo paralyzovali Ústavný súd SR. Podľa neho majú ľudí zrejme za hlupákov. „Aby tí šarvanci s prázdnymi lístkami, aby im tie nasprostantné úsmevy zmizli z tvárí,“ povedal herec. „Preto rozmýšľajme, rozmýšľajme, až potom hádžme lístky do urny,“ uzavrel k téme blížiacich sa volieb.

18:40 Protest sa dnes konal aj v Banskej Bystrici.

18:39 „Tak ako to bolo v 68. v 89., tak tomu musí byť aj dnes,“ vyhlásil Šeliga na margo toho, že my, Slováci, si musíme chrániť spravodlivosť a hodnoty v našej republike.

18:38 Zlatica Kušnírová spomína v Košiciach na posledné dni s dcérou Martinou; “Už v nedeľu večer 23. februára som vedela, že je zle. Ani v najhoršom sne som neverila, že ich zabijú..,” hovorí so slzami v očiach... "stále čakám, že je to zlý sen. Prosím vas, stojte pri nás, aby vražda bola vyšetrená. Treba očistiť tento mafiánsky štát.”

18:32 Organizátori iniciatívy Za slušné Slovensko vyzývajú verejnosť, aby šla voliť v nasledujúcich dvoch voľbách, ktoré nás čakajú. A to voľbách do Európskeho parlamentu a prezidentských voľbách. Vyzývajú voliť kandidátov, ktorí zastávajú demokratické a európske hodnoty. Za tých nepovažujú ani Mariana Kotlebu ani Štefana Harabina.

18:26 V Košiciach vystupuje novinár Konštantín Čikovský: “Nie všetci politici sú rovnakí lumpi a nie všetky noviny klamú. Je tu dnes s nami slovenský prezident Kiska, je sympatický, ale tiež nie je dokonalý. Ale niekto nám chce nahovoriť, že je ako Bašternák - ale to tak nie je. Vnímajme rozdiely.”

18:24 Ľuďom na námestí hrá skupina Para, vrátane súčasného bratislavského primátora Matúša Valla.

18:20 Podľa Kostolného sme za uplynulý rok zistili, že nám na Slovensku skutočne záleží. Dúfa, že naozajstní zločinci budú potrestaní a nebudú tu vládnuť.

18:18 Matúš Kolesár zaspieval v Košiciach pieseň: ”Pero je silnejšie ako dýka,” ktorú zložil na počesť oboch zavraždených.

18:17 Vyše 400 novinárov podpísalo vyhlásenie, ktoré zástupcovia médií čítajú na pódiu. „Dozvedeli sme sa, že Jána a ďalších novinárov sledovali, že pripravovali ďalšie vraždy. Nezľakli sme sa,“ vyhlásila jedna z novinárok s tým, že vo svojej práci budú pokračovať naďalej.

18:16 Prichádzajú zástupcovia slovenských médií, za ktorých bude hovoriť Beáta Baloghová a Matúš Kostolný.

18:14 "Za rok sme zistili o našej republike viac, ako doteraz," odznelo na pódiu v Košiciach. Ľudia tlieskajú. "Nerobíme to pre seba, ale pre budúcnosť a naše deti." Protest mala otvoriť Zlatica Kušnírová, ale mešká, pretože bola na proteste v Prešove.

18:13 Imrich Barák zo SAV je z momentálnej situácie na Slovensku tiež frustrovaný. "Vôbec ma neteší, že situácia na Slovensku dospela až tak ďaleko, že dostala aj vedcov z laboratórií na námestia. Veríme, že smrť Jána a Martiny prebudila hlavne to dobré, čo v nás je, a že môžeme spolu vytvoriť normálnu a slušnú krajinu. Krajinu, kde sa nevraždia novinári, nebráni sa farmárom, aby sa dostali na svoje polia, kde sa nekradne a nezískavajú sa tituly opisovaním, kde funguje zdravotníctvo, školstvo aj veda."

18:08 Dievčina sa publiku predstavila ako Mima. „Vláda podporuje oligarchov a agrobarónov a naše poľnohospodárstvo tak neprosperuje. Preto vyzývam všetkých ľudí, aby prišli na protest, lebo len tak to dokážeme zmeniť,“ povedala mladá farmárka.

18:05 Reční zástupca protestujúcich farmárov: "Naša vláda kryje podvody a korupciu v poľnohospodárstve. Nevieme sa dostať k vlastnej pôde. František Oravec to vydržal a vyhral všetky súdne spory, do ktorých sa pustil. Získal pre nás všetkých dôkaz, že PPA nerešpektuje rozhodnutia súdov ani nariadenia vlastnej vlády. Kryje subvenčné podvody! Jej nadriadená, ministerka Matečná, slúži záujmom oligarchov a agromafie. Oravca hanebne obvinila zo skutkov, ktoré nikdy nespáchal. Vláda naše požiadavky bagatelizuje, aj preto pokračujeme v našich protestoch. Sme tu kvôli tomu, aby sme mohli jesť zdravé domáce potraviny bez rastových hormónov, antibiotík či skazeného poľského mäsa. Aj kvôli tomu, aby smrť dvoch mladých ľudí nebola zbytočná."

18:01 Protest v Košiciach sa začal o 18.00 h. Na mieste je už okolo 2-tisíc ľudí. Zapaľujú sviečky na počesť Jána a Martiny.

18:00 Na zhromaždení sa stratil dvojročný chlapček menom Félix. Chlapec má oblečenú sivú čiapku a maskáčovú bundu. Ak ho niekto nájde, nech ho odvedie k dobrovoľníkom na námestí.

17:50 "Kočner musí byť len začiatok, nie koniec tejto kauzy!" uviedol Stanke. „Pán špeciálny prokurátor Kováčik, pán generálny prokurátor Čižnár, uvedomte si, prosím, že toto vyšetrovanie je o dôvere. O dôvere ľudí,“ zdôraznil. "Lámete hodnoty ako svoje charaktery,“ odkázal našim politikom.

"Vynárali sa tu rôzne postavy a postavičky ako Gajdoš, Krajmer, Trnka, Bödör," povedal Stanke a pripomenul, že stále nie sú známi objednávatelia vraždy Kuciaka, protestujúci však nepoľavia, kým ich neodhalia a nestihne ich trest. "Keď sa vyšetrovaniu darí, nie je to vďaka politikom, ale napriek nim," uviedol.

17:48 Na pódium prišli slovenskí herci na čele s Richardom Stankem, Táňou Pauhofovou, Monikou Hilmerovou, Matejom Landlom či Henrietou Mickovičovou.

17:45 „Pán Bugár, už toľkokrát ste mali šancu napraviť chybu, ktorú ste spravili v marci. No vy nie. Mohli ste pomôcť zmene, pán Bugár. Namiesto toho sa nám však otáčate chrbtom. Toto vám Slovensko nikdy nezabudne,“ povedal Šeliga.

17:42 Z davu sa ozýva "Dosť bolo Fica!" a "Ožran Fico".

17:38 „Chceme slušnosť, nie aroganciu a nenávisť,“ povedala Karolína Farská. Juraj Šeliga ju doplnil, že ich požiadavky stále trvajú.

"Žiadame nezávislé vyšetrovanie vraždy Jána a Martiny. Chceme poznať mená tých, ktorí si tento ohavný zločin objednali. Chceme poďakovať všetkým statočným policajtom, vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorí neúnavne pracujú. Pani Saková, nechajte políciu slobodne pracovať. Pripomíname vám, že Ján písal o prepojení vašej strany Smer na korupciu a mafiu. Nezasahujte do vyšetrovania! Naďalej voláme po dôveryhodnej vláde, ktorá slúži všetkým ľuďom a nie našim ľuďom. Chceme mať takého premiéra, ktorý si nemusí chodiť po pokyny na Súmračnú. Mnohí politici stále nechápu, že politika má byť službou všetkým. Ukazujú to napríklad kauzy v školstve pri rozdeľovaní eurofondov. Sú s nimi spojené mená ministerky Lubyovej a Matečnej, ale nad nimi stojí ešte iné meno - človek, ktorý politicky kryje obe. Človek, ktorý nemá hanbu ukradnúť cudzie myšlienky, aby získal titul, ktorý mu nepatrí. Človek, ktorý sa nehabní bozkávať kapitánske výložky a ísť sa klaňať do Ruska. Pán Andrej Danko, ste hanba slovenského parlamentu. Odstúpte!"

17:35 Od speváckeho zboru zaznela skladba Na Kráľovej holi.

17:30 Farár z pastoračného centra predniesol modlitbu za Jána a Martinu.

17:27 Zhromaždení držia transparenty s nápisom "Žiadame funkčný ústavný súd, pilier demokracie", "Matečná je kriminálnik", "Danko je ruské zlo" alebo "Fico je odpad".

17:25 Dav skanduje: "Sme s vami!"

17:22 Na pódium vyšiel Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára: "Chcem sa poďakovať Hnutiu za Slušné Slovensko, lebo si aj kvôli nám veľa vytrpeli, preto som im veľmi vďačný. Za posledný rok sa toho veľa udialo. Najsmutnejšie na tom všetkom je, keď sa po roku dozvieme, že Janko bol nielen sledovaný bývalými príslušníkmi SIS, ale bol lustrovaný aj v policajných databázach. A keď sa prevalila komunikácia Maznáka s dotyčnou nemenovanou, tak do toho zaplietli ešte aj vojenské spravodajstvo. V akej demokracii to teda žijeme?"

"V ekonomike sme sa dozvedeli, že sme dosiahli vrchol, ani nevieme ako," povedal na bratislavskom zhromaždení Za slušné Slovensko. "V gramatike existuje okrem holej vety aj takzvaná tretia veta a doktorandi sa nemusia namáhať s rigoróznou prácou, stačí len poodpisovať," povedal.

17:20 "Slovensko stratilo dvoch ľudí, ktorí milovali túto krajinu a robili všetko pre to, aby sa v nej dobre žilo," otvorili zhromaždenie Za Slušné Slovensko jeho organizátori Karolína Farská a Juraj Šeliga.

17:15 Protest na Námestí SNP sa začína hudobným vystúpením.

17:10 Ľudia skandujú: "Dosť bolo Danka!"

17:00 Aj tentokrát si ľudia priniesli veľmi kreatívne transparenty.

16:50 Námestie SNP sa pomaly zapĺňa.

16:35 Na priebeh protestu dohliadnu aj zdravotníci.

16:30 Pohľad na Námestie SNP v Bratislave.

16:20 Polícia v Bratislave je už v pohotovosti.

15:50 Výročie zavraždenia novinára Jána Kuciaka si pripomenul aj predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. "Ján nezabudli sme na Teba. Aj rok po smrti Jána Kuciaka stále hľadáme spravodlivosť," napísal na sociálnej sieti. Tajani takisto zverejnil video, v ktorom uviedol, že vražda Kuciaka a jeho maltskej kolegyne Daphne Caruany Galicia bola útokom na základné hodnoty Európskej únie. Európsky parlament však podľa Tajaniho na zavraždených nezabúda. "Očakávame, že vyšetrovacie orgány urobia všetko, aby priviedli páchateľov pred spravodlivosť," vyhlásil.

Ján, we have not forgotten you. One year after Ján Kuciak’s assassination we keep seeking justice. #AllForJan #pressfreedom pic.twitter.com/N41cMMRSL4 — Antonio Tajani (@EP_President) February 21, 2019

15:00 Verejné zhromaždenie na Námestí SNP v Bratislave, ktoré sa bude konať vo štvrtok od 17.00 h ako spomienka na novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, môže obmedziť MHD. Dopravný podnik Bratislava (DPB) informuje, že od 17.00 do 19.00 h môže nastať odklon električiek z Námestia SNP.

"Situáciu budú priamo v teréne monitorovať posilnené hliadky dispečingu DPB. Tie v prípade potreby odklonia električkové linky v spolupráci s políciou a zabezpečia chod MHD tak, aby to cestujúca verejnosť pocítila čo najmenej," uviedol na svojom webe DPB. Cestujúci sa môžu o aktuálnej dopravnej situácii informovať aj telefonicky na callcentre 02/5950 5950.

14:15 Výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si vo štvrtok v Bratislave pripomenula aj diplomatická komunita. Na sociálnej sieti o tom informuje Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

"Brániť slobodu tlače je jednou z priorít britskej zahraničnej politiky. Poukazovaním na zločiny sa totiž médiá stávajú kľúčovými ochrancami demokracie. Podporujem volanie Slovákov po spravodlivom potrestaní všetkých zodpovedných za tento čin," povedal v tejto súvislosti britský veľvyslanec na Slovensku Andrew Garth.

13:50 Prvé miesto na svete, kde si uctili pamiatku Jána a Martiny bol Auckland na Novom Zélande. Onedlho sa k nemu pridal aj Hongkong.

Nesmieme zabudnúť

„Pred rokom brutálne zavraždili Jána a Martinu. Nesmieme dovoliť, aby ich smrť bola zbytočná, nesmieme prestať. Práve naopak, ukázali sme, že ak sa spojíme a vydržíme, tak dokážeme spoločne veľké veci. Nesmieme sa vzdať, musíme vydržať. Námestia, na ktorých sme stáli, dokázali pohnúť Slovensko o krok dopredu. Spoločne budeme pokračovať, aby sme mohli žiť v slušnej a spravodlivej krajine,“ píše iniciatíva na Facebooku. Začiatok zhromaždenia na bratislavskom Námestí SNP je plánovaný o 17:00.

Iniciatíva stále volá po vyšetrení vraždy a po dôveryhodnej vláde. „Chceme poznať mená tých, ktorí si objednali túto vraždu, rovnako budeme pozorne sledovať spôsob vyšetrovania a vytvárať verejný tlak proti politickým zásahom. Nebudeme zatvárať oči pred kauzami a škandálmi tejto vlády. Mnohí politici stále nechápu, že politika má byť služba všetkým a nie len „našim“ ľuďom. Ukazujú to kauzy v školstve s rozdeľovaním eurofondov, plagiátorský titul Andreja Danka, ignorácia farmárov a učiteľov, zdravotných sestier, neschopnosť zvoliť ústavných sudcov a mnohé ďalšie. Obzvlášť trváme na vyvodení zodpovednosti a odstúpení Dušana Kováčika, ktorý nielenže zametá kauzy pod koberec, nevyšetruje kauzu Gorila, ale nevie vysvetliť, odkiaľ mal 204-tisíc eur v hotovosti a prečo to polícia nevyšetrila,“ informovali Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko.

Vystúpia mnohé osobnosti aj Kuciakov otec

V Bratislave na zhromaždení okrem iných vystúpia Jozef Kuciak, Jozef Lupták, herci SND a divadla Astorka, Richard Stanke, Ľudová hudba Muzička, Martin Huba, Karolína Koschová Stach, zástupcovia občianskych iniciatív či Juraj Benetin. Organizátori pripomínajú, že celé zhromaždenie bude výlučne na Námestí SNP. Žiadny pochod nebude. Cestujúcim MHD sa za dočasnú výluku na Námestí SNP ospravedlňujú.

Organizátori plánujú stretnutie na Námestí SNP v Bratislave aj s deťmi. „Myslíme si, že pre zmenu v spoločnosti je nevyhnutné, aby sme vyjadrili svoj názor. Momentálne je najdostupnejší spôsob, ako to urobiť, účasť a podpora zhromaždení Za slušné Slovensko. Túto zmenu chceme hlavne kvôli našim deťom,“ uvádza iniciatíva na Facebooku. Ďalej informuje, že pred Starou tržnicou bude Food market, ale tržnica bude pre rodičov s deťmi otvorená a bude sa dať použiť toaleta. Dodali, že pre deti to bude bezpečnejšie a menej stresujúce.

Vražda, ktorá zmenila Slovensko

Investigatívneho novinára redakcie Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Verejnosť sa o tom dozvedela v pondelok 26. februára. Už v deň medializácie násilnej smrti investigatívneho novinára potvrdil vtedajší šéf polície Tibor Gašpar, že skutok pravdepodobne súvisí s Kuciakovou prácou. Vražda mala vážny dopad na politickú situáciu na Slovensku.

Vyvolala sériu protestov a viedla k rekonštrukcii vlády. V súvislosti s touto vraždou sú obvinení zatiaľ štyria ľudia, konkrétne Tomáš Szabó a Miroslav Marček ako vykonávatelia, Zoltán Amdruskó ako sprostredkovateľ a Alena Zsuzsová ako objednávateľka. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár na tlačovej besede začiatkom februára tohto roka uviedol, že pôvodne orgány činné v trestnom konaní chceli v tomto prípade podať prvé obžaloby do konca februára, pravdepodobne to však nestihnú.