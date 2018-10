Zlatica Kušnírová o vražde jej dcéry: Nemohla to byť náhoda, Martina vedela príliš veľa

O niektorých výsledkoch vyšetrovania informoval na pondelňajšom brífingu generálny prokurátor Jaromír Čižnár, veliteľ protizločineckej jednotky Branislav Zurian, dvaja prokuratóri Úradu špeciálnej prokuratúry, policajný prezident Milan Lučanský a prvý námestník Čižnára Peter Šufliarsky.

Okrem toho, že objednávateľkou brutálneho činu má byť Alena Zsuzsová, prezradili aj to, že za vraždu novinára mali páchatelia obdržať 70-tisíc eur, z toho 20-tisíc odpustenie dlhu. Ten mal mať Zoltán Andruskó voči Alene, ktorý sa jediný rozhodol s políciou spolupracovať a neodvolal sa. Zároveň sa potvrdila informácia o tom, že obeťou mal byť len Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina bola len v zlom čase na nesprávnom mieste.

Kušnírová má pochybnosti

Mama zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová, si však myslí, že to nie je celkom pravda. "Je to len môj subjektívny názor, možno sa mýlim. Verím, že vyšetrovatelia a polícia robia, čo môžu. No aj tak sa nemôžem zbaviť pocitu, že cieľom bola aj Martina. Ona vedela presne toľko, koľko Janko, ona prvá čítala jeho články," povedala pre Topky.

Martina v tom čase chodila často na východ a víkendy trávila s Jánom v ich dome vo Veľkej Mači. "Mali mať vtedy aj predsvadobnú prípravu, oni museli vedieť, že tam bola. Veď bola zima, celé týždne bol sám, ak by nechceli zabiť aj ju, tak jeho mohli kedykoľvek," vysvetľuje pani Zlatica.

K tomu, či si vraždu mohol objednať Marián Kočner, ktorému mala tlmočiť práve obvinená Alena, a ktorý má byť aj otcom jej dcéry, sa veľmi vyjadriť nevie. "Môže to byť on alebo aj niekto iný. Janko o ňom často písal, odhalil dosť vecí, aj sa s ním pochytil, ale ktovie. Som však presvedčená o tom, že tá žena, ktorá si objednala vraždu mojich detí, bola len medzičlánok," hovorí pani Zlatica.

Napriek všetkému však verí, že vraždu sa podarí objasniť a že pravda nakoniec vyjde na povrch. "Deti nám to nevráti a smútok nevezme. Ale aspoň budeme kľudnejšie spávať," dodala pani Zlatica.

Je to len začiatok

K obvineným osobám sa vyjadril aj brat Jána Kuciaka, Jozef. Ten zdôraznil, že je to len začiatok a vyššie sa pôjde ťažšie. "Pohľad na ľudí, ktorých súd poslal do vyšetrovacej väzby, vo mne vzbudil mnoho emócií (hnev, zlosť, pochybnosti, kúsok nádeje ...). Zasiali do nás chaos, ale toto nie je východisko z neho. Nezabúdajme na to podstatné: kto a prečo Janka umlčal. Kvôli tlmočeniu to nebolo. Toto je len začiatok nitky, vyššie sa už pôjde ťažšie. Prosím neprestávajme!" napísal na sociálnej sieti Jozef.