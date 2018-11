V komunálnych voľbách budú môcť voliť aj väzni: Ich účasť však asi bude veľmi nízka

V predchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v novembri 2014, mali právo voliť len dvaja obvinení väzni, ani jeden z nich však toto právo nevyužil. "Právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú 10. novembra 2018, má obvinený alebo odsúdený, ktorý sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave, ktorého miesto jeho trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrí do volebného okrsku, na území ktorého je obvinený vo výkone väzby alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody. Ďalej najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá prekážku práva voliť," uviedol riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Ako ďalej objasnil, prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Za účelom výkonu volebného práva každý ústav zabezpečí, aby boli obvinení a odsúdení informovaní o konaní volieb a písomne poučení o práve voliť. Samotná voľba sa uskutoční do prenosnej volebnej schránky v ústave.

V súčasnosti sa nachádza vo výkone väzby umiestnených 1686 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8795 odsúdených. Zo spomínaného stavu odsúdených je 55 väzňov odsúdených na doživotný trest odňatia slobody.​