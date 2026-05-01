Jan Čenský: Nevera s kvetinárkou ho takmer stála manželstvo, ale... Jeho osudom sú dve Dany

PRAHA - Herec Ján Čenský, ktorého na začiatku kariéry preslávili predovšetkým úlohy princov, sa na nezáujem fanúšičiek nikdy nemohol sťažovať. Jeho osudová žena Dana však k obdivovateľkám nepatrila. A pretože sa neukazuje v spoločnosti, hovoria jej pani Colombová.
Jan Čenský sa narodil 1. mája 1961 v Prahe. Herectvo študoval na pražskom Štátnom konzervatóriu. Jeho spolužiakmi na Hudobno-dramatickom odbore boli napríklad Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý. Herecké príležitosti dostával už počas štúdia a pre pracovnú vyťaženosť ukončil konzervatórium až v roku 1983. Po štúdiách pôsobil v Divadle pod Palmovkou, ale hosťoval aj v Národnom divadle.
Popularitu dosiahol už v roku 1980 vďaka účinkovaniu v seriáli Zkoušky z dospělosti (1980) v réžii Jiřího Adamca. Veľký úspech mu priniesla aj rozprávka Princové jsou na draka (1980), v ktorej si zahral po boku krásnej princeznej v podaní Ivany Andrlovej. Medzi jeho známe filmové úlohy patrí aj postava Hynka v komédii Když rozvod, tak rozvod (1982), v ktorej si zahral po boku Vladimíra Menšíka či Veroniky Žilkovej. Ďalej má na svojom konte seriály Návštevníci (1983) či Dlouhá míle (1989), ale aj rozprávky O princezně, která ráčkovala (1986), O nejchytřejší princezne (1987), alebo Bylinková princezna (1990). Účinkoval aj vo filmoch ako Léto s gentlemanem (2019), alebo Casting na lásku (2020).
Boli doby, kedy hercovi od zamilovaných ctiteliek denne chodievali stovky listov a nebolo v jeho silách na všetky odpovedať. Jan Čenský žiadny list od ctiteliek nikdy nevyhodil a stále ich má schované doma v krabici. „Hovoril som si, že keď budem starý alebo chorý, že sa k tomu po tých rokoch možno znovu vrátim,“ prezradil s úsmevom herec, ktorý prvého mája oslavuje 65. narodeniny.
Osudová žena Dana, ktorá sa pred viac ako tridsiatimipiatimi rokmi stala jeho manželkou, však k fanúšičkám nepatrila. Snáď prvýkrát v živote tak zažil situáciu, keď prvý kontakt musel vyvinúť on sám. „Zaujala ma na prvý pohľad, ale od jej najlepšej kamarátky sa mi hneď dostalo varovanie, aby som si nerobil nádeje, že na ňu nemám. A to som nemohol nechať len tak. Zobral som odvahu, začal jej dvoriť a vyšlo to,“ zaspomínal herec.