Jan Čenský: Nevera s kvetinárkou ho takmer stála manželstvo, ale... Jeho osudom sú dve Dany

PRAHA - Herec Ján Čenský, ktorého na začiatku kariéry preslávili predovšetkým úlohy princov, sa na nezáujem fanúšičiek nikdy nemohol sťažovať. Jeho osudová žena Dana však k obdivovateľkám nepatrila. A pretože sa neukazuje v spoločnosti, hovoria jej pani Colombová.

Jan Čenský sa narodil 1. mája 1961 v Prahe. Herectvo študoval na pražskom Štátnom konzervatóriu. Jeho spolužiakmi na Hudobno-dramatickom odbore boli napríklad Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý. Herecké príležitosti dostával už počas štúdia a pre pracovnú vyťaženosť ukončil konzervatórium až v roku 1983. Po štúdiách pôsobil v Divadle pod Palmovkou, ale hosťoval aj v Národnom divadle.

Popularitu dosiahol už v roku 1980 vďaka účinkovaniu v seriáli Zkoušky z dospělosti (1980) v réžii Jiřího Adamca. Veľký úspech mu priniesla aj rozprávka Princové jsou na draka (1980), v ktorej si zahral po boku krásnej princeznej v podaní Ivany Andrlovej. Medzi jeho známe filmové úlohy patrí aj postava Hynka v komédii Když rozvod, tak rozvod (1982), v ktorej si zahral po boku Vladimíra Menšíka či Veroniky Žilkovej. Ďalej má na svojom konte seriály Návštevníci (1983) či Dlouhá míle (1989), ale aj rozprávky O princezně, která ráčkovala (1986), O nejchytřejší princezne (1987), alebo Bylinková princezna (1990). Účinkoval aj vo filmoch ako Léto s gentlemanem (2019), alebo Casting na lásku (2020).

Na začiatku 90. rokov minulého storočia nastúpil do divadla Ta Fantastika, ale pokračoval aj v úlohách pred televíznymi kamerami. Hral v rozprávkach Anička s lískovými oříšky (1993) či Sen o krásné panne (1995). Čenský je známy aj zo seriálov z lekárskeho prostredia. Primára stomatologického oddelenia stvárnil v seriáli Život na zámku (1995) a ako lekára Davida Suchého možno Čenského vidieť v seriáli Ordinace v růžové zahradě, ktorý sa vysiela od roku 2005 a priniesol mu novú vlnu popularity. V seriáli tvorí nerozlučnú dvojicu s Danou Morávkovou a ich chémia funguje tak dokonale, že ich ľudia považujú za manželov aj v skutočnosti. S Morávkovou si skvele rozumie aj na divadelných doskách, moderujú spolu rôzne spoločenské akcie či Snídani s Novou. Ich pracovný vzťah je natoľko silný, že spolu trávia viac času ako niektorí skutoční manželia pri večeri.

Boli doby, kedy hercovi od zamilovaných ctiteliek denne chodievali stovky listov a nebolo v jeho silách na všetky odpovedať. Jan Čenský žiadny list od ctiteliek nikdy nevyhodil a stále ich má schované doma v krabici. „Hovoril som si, že keď budem starý alebo chorý, že sa k tomu po tých rokoch možno znovu vrátim,“ prezradil s úsmevom herec, ktorý prvého mája oslavuje 65. narodeniny.

Osudová žena Dana, ktorá sa pred viac ako tridsiatimipiatimi rokmi stala jeho manželkou, však k fanúšičkám nepatrila. Snáď prvýkrát v živote tak zažil situáciu, keď prvý kontakt musel vyvinúť on sám. „Zaujala ma na prvý pohľad, ale od jej najlepšej kamarátky sa mi hneď dostalo varovanie, aby som si nerobil nádeje, že na ňu nemám. A to som nemohol nechať len tak. Zobral som odvahu, začal jej dvoriť a vyšlo to,“ zaspomínal herec.

Lýdia Eckhardt má vernú zákazníčku: Milka Vášáryová vlastní jeden z jej prvých modelov: Fú, to sú roky!
TRNAVA: UFS Trnafčan a stavanie mája na Trojičnom námestí
Štýlové topánky na jar 2026: V týchto trendy kúskoch vydržíte chodiť celý deň bez toho, aby vás boleli nohy
AKTUÁLNE Nočný zásah protizločineckej jednotky v Bratislavskom kraji! TOTO je dôvod
Horí les v prísne chránenom území nad Hriňovou! V nedostupnom teréne hasí aj vrtuľník
Traktor blčal ako fakľa! Požiar v Chorvátskom Grobe spôsobil škodu za 10-tisíc eur
V Košiciach a Sečovciach otvorili nové inkluzívne ihriská pre všetky deti aj so znevýhodnením
TOTO je najkrajšia futbalistka na svete: Teraz sa jej STALO čosi hrozné! Ona sa však baví
Teroristická hrozba v Británii stúpla na druhú najvyššiu: Po útoku v Londýne sprísňujú opatrenia
PEKLO na zemi: VIDEO Desivý prírodný úkaz! Hasiči zachytili OHNIVÝ vír
USA smerujú ku koncu shutdownu: Snemovňa schválila návrh, všetko je teraz v rukách prezidenta
Ďalšia šokujúca smrť v Dunaji: Zaznel výstrel a... seriál stráca ďalšiu výraznú postavu!
Večer plný elegancie a štýlu: Schudnutá Kaliho manželka a POZRITE kto vytŕčal zo ženského davu!
Viac sexi to už nejde: Rihanna vystrčila z úsporného negližé holý zadok! V žilách vám zovrie krv
Koniec nádejam aj obavám: Expert odhalil presný vek, kedy sa rast mužskej pýchy DEFINITÍVNE ZASTAVÍ!
Táto superpotravina zlepší vaše trávenie, ba pomôže aj schudnúť! Ak ju nemáte v špajzi, bežte do obchodu
Nevera ako základ lásky? Jade spáva s inými mužmi, jej partner sa na to s NADŠENÍM POZERÁ!
Chcel byť slávny na Instagrame, no skončil v putách: Za OLIZNUTIE JEDNEJ slamky mu v Singapure hrozia roky vo väzení!
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?

VIDEO Obrat je dokonaný: Mladík Chrenko v predĺžení vystrelil Nitre titul
Po minuloročnom sklamaní prišli majstrovské oslavy: Nitra prepísala históriu
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Duel, z ktorého vzíde súper Slovákov: Česi môžu napodobniť generáciu okolo Pastrňáka
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
VIDEO: Sovieti v roku 1962 otestovali jadrový útok zo stíhačky Su-7. Pilot niesol ostrú bombu a po jej zhodení mal len sekundy na únik
Človek môže dosiahnuť nesmrteľnosť už do troch rokov, tvrdí známy futurológ. Prezradil, ako podľa neho porazíme starnutie
Google dal Pentagonu prístup k svojim AI modelom. Armáda ich môže použiť na „akýkoľvek zákonný vládny účel“
Google vylepšuje umelú inteligenciu Gemini: Namiesto textu ti rovno vytvorí súbor, ktorý môžeš stiahnuť alebo hneď poslať
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Módne outfity na jar 2026: Alena Pallová upútala stylingom, Natália Glosíková ako pravá dáma a ďalšie
TOTO je najkrajšia futbalistka na svete: Teraz sa jej STALO čosi hrozné! Ona sa však baví
AKTUÁLNE Nočný zásah protizločineckej jednotky v Bratislavskom kraji! TOTO je dôvod
PEKLO na zemi: VIDEO Desivý prírodný úkaz! Hasiči zachytili OHNIVÝ vír
Na ruského generála spáchali atentát! Ide o mäsiara z Buče: Bombu nastražili na nečakané miesto

