Bitý šnúrou od žehličky! Herec Švehlík páli ostrými: Otec bol cholerik, tandem v herectve sa osvedčil

PRAHA - David Švehlík je zdržanlivý herec, ktorý patrí k výrazným tváram českého šoubiznisu.

Liberecký rodák David Švehlík sa narodil 6. apríla 1972 s herectvom v krvi vďaka otcovi Aloisovi Švehlíkovi. Má dve sestry, o štyri roky staršiu Terezu a o päť rokov mladšiu Andreu.

David vyštudoval akademické gymnázium v Prahe. Svoj život chcel prežiť ako kňaz a absolvoval jeden ročník teologického seminára v Litoměřicích a následný rok navštevoval Lateránsku univerzitu v Ríme. Skromný a nenápadný herec svoje rozhodnutie byť kňazom s odstupom času v rozhovore pre Katolícky týždenník vysvetlil: „Ako jedinú možnú životnú cestu som v tom čase vnímal kňazskú dráhu. Dnes nemôžem nevidieť, že v tom bol tiež veľký kus naivity, romantiky, ale aj ľudskej nezrelosti a neznalosti samého seba.“

Ďalším medzníkom bolo štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity odbor estetika a filozofia, ktorú ukončil ako bakalár. Absolvoval DAMU v odbore divadelná réžia. A nakoniec zakotvil v úlohe herca. Rodičom spadol kameň zo srdca, keď sa Švehla rozhodol byť hercom. „Maminka opäť plakala, tentokrát šťastím. Mám dve sestry, som jediný syn svojich rodičov, a dnes rozumiem tomu, že si mama nevedela predstaviť, že by som nemal rodinu. Otec to všetko nechával na mňa, rešpektoval, keď som z domu odchádzal, i keď som sa tam vracal. Vnímal som, ako je pre neho dôležité, aby som sa vedel nielen rozhodnúť, ale taktiež niesť za to i zodpovednosť,“ popísal Švehla.

Jeho herecká kariéra začala v roku 2005 filmom Román pre ženy. V tomto roku sa objavil aj v rozprávke Anjel Pána. Účinkoval ďalej nielen v divadelných predstaveniach, ale aj v seriáloch Kriminálka Anděl, Život a doba soudce A.K., či Ja, Mattoni. Nie je mu cudzí ani dabing a rozhlas. V roku 2012 bol účastníkom tanečnej televíznej súťaže StarDance. Na divadelných doskách v Láske a porozumení sa prvýkrát stretol s Richardom Krajčom, s ktorým si porozumeli a Švehla sa objavil vo videoklipe ku skladbe Zrcadlení skupiny Kryštof, ktorej frontmanom je práve Krajčo.

David Švehlík si je vedomý, že ako známa herecká tvár sa popularite nevyhne, ale nepreceňuje to: „Medializovať svoju osobu, stavať sa na obdiv ani trochu netúžim. Navyše si úprimne myslím, že sa spoločenský status hercov preceňuje. Nie je to viac ako hociktorá z profesií, hoci špecifická. Prečo by práve herci mali nejako vyčnievať a oznamovať svetu múdra?“


V osobnom živote pôsobí zdržanlivo. Spomína na otca, s ktorým si zahral vo viacerých filmoch: „Otec bol cholerik a mal v sebe zúrivosť. Mali sme doma korkové linoleum, ktoré bolo vždy vyleštené, a po jeho facke som po ňom lietal ako handra.“ Tresty dostával i za malé prehrešky. Aj za to, že prišiel zo sánkovačky premočený. Najčastejšie bol bitý šnúrou od žehličky. „Dvakrát som dostal taký výprask, až som mal pocit, že mi ide o život,“ priznal pre idnes.cz. Tandem otca a syna v herectve sa však osvedčil, či už išlo o Úsmevy smutných mužov, televízny seriál Ja, Mattoni, alebo film Operácia Silver A i vo filme Na streche.

Dôležitým medzníkom v jeho súkromnom živote bola úloha v shakespearovskej dráme Kráľ Lear, ktorá bola súčasťou Letných shakespearovských slávností na Pražkom hrade. Tu sa zblížil so svojou prvou manželkou Jitkou Schneiderovou. Narodila som im dcéra Sofia Anna Švehlíková, ktorej je tiež herectvo blízke. Manželstvo sa rozpadlo po nevere Jitky. Snažili sa ešte spolu žiť kvôli dcére, ale nakoniec prišlo k doťahovaniu sa o jej zverenie do výchovy. Švehlík sa k tomuto obdobiu vyjadril: „Vzťahy udržiavané kvôli dieťaťu sú falošné a dieťa to vycíti. Určite je skvelé, keď dieťa vyrastá v úplnom vzťahu, ktorý funguje a ktorý môže raz zopakovať. Ale či už žijete vo vzťahu alebo nie, dôležité je, aby dieťa vedelo, že to, čo žije, je pravda“. Herec niesol rozchod ťažko, nakoľko Jitka bola nielen jeho prvá láska, ale i prvá sexuálna partnerka.


Preto si začal strážiť súkromie ešte dôslednejšie a o jeho druhej manželke Vendule sa dlho nevedelo nič. Až neskôr médiá odhalili, že ide o učiteľku. Majú dvoch synov, Františka a Josefa. David Švehlík našiel stabilitu a rovnováhu medzi profesiou a súkromným životom.

Súvisiace články

Jana Hlaváčová
Jana Hlaváčová posledné roky nechcela ŽIŤ ani HOVORIŤ: Bolo to pekné, ale bolo toho DOSŤ!
Osobnosti
Z tučného OUTSIDERA sa
Z tučného OUTSIDERA sa stal KRÁĽ SMIECHU! Cesta k humoru bola tŕnistá: Šikana, anorexia, smrť otca
Osobnosti
Nešťastná láska, alkohol a
Nešťastná láska, alkohol a antidepresíva: Legendárnu herečku prestal baviť svet, skončila ako troska!
Osobnosti
Ivan Mládek
Najväčšie tajomstvo neudržal: Ivan Mládek 20 rokov tajil nemanželského syna!
Osobnosti

Zoznam TV

Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po prehre s Košicami: Bol to vyrovnaný zápas, súboj však pokračuje ďalej
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po prehre s Košicami: Bol to vyrovnaný zápas, súboj však pokračuje ďalej
Zoznam TV
Tréner Košíc Dan Ceman po úvodnej semifinálovej výhre nad Slovanom
Tréner Košíc Dan Ceman po úvodnej semifinálovej výhre nad Slovanom
Zoznam TV
Lenka šokovala ženíchov: Jej najdlhší sex trval... To nemôže byť so živým človekom!
Lenka šokovala ženíchov: Jej najdlhší sex trval... To nemôže byť so živým človekom!
Prominenti

Domáce správy

KVÍZ o aktuálnych témach
KVÍZ o aktuálnych témach a top udalostiach: Pripravte sa na výzvu a otestujte svoje vedomosti
Domáce
FOTO Požiar skladu ohrozil ubytovňu
Požiar skladu ohrozil ubytovňu vedľa: Evakuovali približne 150 osôb, jeden skončil so zdravotnými problémami
Domáce
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Obrovská tragédia na
MIMORIADNE Obrovská tragédia na východe: V rieke sa UTOPILI dvaja chlapci, keď zachraňovali kamaráta!
Domáce
Na Poľane otvoria turistickú sezónu novinkou: Poznávanie tradičnej kultúry aj pozorovanie zvierat
Na Poľane otvoria turistickú sezónu novinkou: Poznávanie tradičnej kultúry aj pozorovanie zvierat
Banská Bystrica

Zahraničné

V Európe môže vzniknúť
V Európe môže vzniknúť nový moslimský štát: Prebiehajú prípravy! Ležal by na TOMTO území
Zahraničné
Donald Trump
Trump predĺžil ultimátum Iránu: Na otvorenie Hormuzského prielivu dal čas do utorka večera
Zahraničné
Ilustračné foto
Problémom nie je už len nafta: Hororové scenáre! Hrozí nedostatok základných vecí
Zahraničné
aktualizované Maďarský minister zahraničných vecí
Plynovod TurkStream v Maďarsku má chrániť armáda: Maďarská opozícia celú kauzu považuje za narafičenú
Zahraničné

Prominenti

David Švehlík
Bitý šnúrou od žehličky! Herec Švehlík páli ostrými: Otec bol cholerik, tandem v herectve sa osvedčil
Osobnosti
FOTO Let's Dance
Raz to muselo prísť: Let's Dance po 5. kole opúšťa tento pár!
Domáci prominenti
Obrovská radosť v rodine
Obrovská radosť v rodine Vanessy Šarkoziovej: Po rozchode veľká novinka… Na toto sa tešila 11 rokov!
Domáci prominenti
FOTO Vica Kerekes v Milujem
Vica Kerekes (45) rozmýšla o materstve: Adopcia alebo umelé oplodnenie? To ju sklamalo!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nedokážu si pomôcť! Vedci
Nedokážu si pomôcť! Vedci skúmali nahý kmeň v džungli a odhalili pravdu, prečo sú muži POSADNUTÍ ženskými PRSIAMI
Zaujímavosti
Chronický zápal v tele:
Chronický zápal v tele: Týmito večernými návykmi ho znížite
vysetrenie.sk
Kúpil sklad za 500
Kúpil sklad za 500 eur a našiel v ňom 7 MILIÓNOV! Keď sa však ozvali právnici, musel urobiť NAJŤAŽŠIE rozhodnutie
Zaujímavosti
FOTO Javorový sirup, snubné prstene
Javorový sirup, snubné prstene aj tajné listy: TOTO sú dojemné predmety, ktoré si astronauti zobrali na Mesiac!
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Ekonomika

Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!
Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!
Z kráľovského dedičstva oči pre plač: Vdova po britskom Billovi Gatesovi prišla o manžela, dcéru a teraz aj celý majetok! (foto)
Z kráľovského dedičstva oči pre plač: Vdova po britskom Billovi Gatesovi prišla o manžela, dcéru a teraz aj celý majetok! (foto)
Najmodernejšie električkové depo je v Košiciach: Pozrite si projekt za desiatky miliónov eur! (foto)
Najmodernejšie električkové depo je v Košiciach: Pozrite si projekt za desiatky miliónov eur! (foto)
Ako utratí svoje miliardy? Warren Buffett mení plán, ako rozdá svoj majetok!
Ako utratí svoje miliardy? Warren Buffett mení plán, ako rozdá svoj majetok!

Šport

Juraj Slafkovský vs. Šimon Nemec: Online prenos zo zápasu Montreal – New Jersey
Juraj Slafkovský vs. Šimon Nemec: Online prenos zo zápasu Montreal – New Jersey
Juraj Slafkovský
FOTO Obrovský výsledok slovenskej reprezentantky na svetovej scéne: Som veľmi šťastná!
FOTO Obrovský výsledok slovenskej reprezentantky na svetovej scéne: Som veľmi šťastná!
Gymnastika
VIDEO Slafkovský s Montrealom môžu oslavovať: Žiariaca ruská hviezda hetrikom zarmútila Detroit
VIDEO Slafkovský s Montrealom môžu oslavovať: Žiariaca ruská hviezda hetrikom zarmútila Detroit
NHL
FOTO Najlepší z najlepších: Slovenský talent na ME vybojoval cennú zlatú medailu
FOTO Najlepší z najlepších: Slovenský talent na ME vybojoval cennú zlatú medailu
Ostatné

Auto-moto

FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
Doprava
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Toto je pravidlo, ako robiť najlepšie rozhodnutia: Odborníci ho používajú každý deň
Toto je pravidlo, ako robiť najlepšie rozhodnutia: Odborníci ho používajú každý deň
Rady, tipy a triky
Toto robí väčšina ľudí zle: 6 tipov, ako si nájsť novú prácu ešte do leta
Toto robí väčšina ľudí zle: 6 tipov, ako si nájsť novú prácu ešte do leta
Hľadám prácu
Šokujúca pravda o dôchodku: Koľko by ste mali mať nasporené, aby ste raz nežili z almužny?
Šokujúca pravda o dôchodku: Koľko by ste mali mať nasporené, aby ste raz nežili z almužny?
Práca a dôchodok
Šesťdňový pracovný týždeň sa vracia do hry? Pravda, ktorá zamestnancov prekvapí
Šesťdňový pracovný týždeň sa vracia do hry? Pravda, ktorá zamestnancov prekvapí
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

Prestaň smerovať antény routera len rovno hore. Práve takto ich nastavíš, aby si mal lepšie Wi-Fi v celom byte
Prestaň smerovať antény routera len rovno hore. Práve takto ich nastavíš, aby si mal lepšie Wi-Fi v celom byte
Návody
Nová analýza DNA prepisuje históriu neandertálcov v Európe: Prežili len vďaka jedinému úkrytu vo Francúzsku
Nová analýza DNA prepisuje históriu neandertálcov v Európe: Prežili len vďaka jedinému úkrytu vo Francúzsku
Veda a výskum
Android telefóny čelia novému vírusu: Perseus sa šíri cez tieto aplikácie, kradne údaje a prelieza aj poznámky
Android telefóny čelia novému vírusu: Perseus sa šíri cez tieto aplikácie, kradne údaje a prelieza aj poznámky
Android
Irán našiel slabinu izraelskej obrany: Rakety sa menia na „dážď výbuchov“
Irán našiel slabinu izraelskej obrany: Rakety sa menia na „dážď výbuchov“
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Vyzerá ako skromný dom, kým ho nezbadáte z druhej strany. Nazvali ho Kríž, ale pre iné dôvody, ako by ste čakali
Vyzerá ako skromný dom, kým ho nezbadáte z druhej strany. Nazvali ho Kríž, ale pre iné dôvody, ako by ste čakali

Pre kutilov

Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
Okrasná záhrada
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Chalupa
Veľkonočný budíček v záhrade: Čo musíte stihnúť, kým odkvitnú zlatovky?
Veľkonočný budíček v záhrade: Čo musíte stihnúť, kým odkvitnú zlatovky?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy narodené v týchto znameniach vedia zatlačiť na slabé miesto: Ich sila je v tom, čo si iné nedovolia
Partnerské vzťahy
Ženy narodené v týchto znameniach vedia zatlačiť na slabé miesto: Ich sila je v tom, čo si iné nedovolia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
KVÍZ o aktuálnych témach
Domáce
KVÍZ o aktuálnych témach a top udalostiach: Pripravte sa na výzvu a otestujte svoje vedomosti
V Európe môže vzniknúť
Zahraničné
V Európe môže vzniknúť nový moslimský štát: Prebiehajú prípravy! Ležal by na TOMTO území
Ilustračné foto
Zahraničné
Problémom nie je už len nafta: Hororové scenáre! Hrozí nedostatok základných vecí
Obrovský prielom v liečbe
Zahraničné
Obrovský prielom v liečbe rakoviny: Prvý pacient dostal vakcínu! Bola mu ušitá na mieru

Ďalšie zo Zoznamu