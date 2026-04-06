Bitý šnúrou od žehličky! Herec Švehlík páli ostrými: Otec bol cholerik, tandem v herectve sa osvedčil

PRAHA - David Švehlík je zdržanlivý herec, ktorý patrí k výrazným tváram českého šoubiznisu.
Liberecký rodák David Švehlík sa narodil 6. apríla 1972 s herectvom v krvi vďaka otcovi Aloisovi Švehlíkovi. Má dve sestry, o štyri roky staršiu Terezu a o päť rokov mladšiu Andreu.
David vyštudoval akademické gymnázium v Prahe. Svoj život chcel prežiť ako kňaz a absolvoval jeden ročník teologického seminára v Litoměřicích a následný rok navštevoval Lateránsku univerzitu v Ríme. Skromný a nenápadný herec svoje rozhodnutie byť kňazom s odstupom času v rozhovore pre Katolícky týždenník vysvetlil: „Ako jedinú možnú životnú cestu som v tom čase vnímal kňazskú dráhu. Dnes nemôžem nevidieť, že v tom bol tiež veľký kus naivity, romantiky, ale aj ľudskej nezrelosti a neznalosti samého seba.“
Ďalším medzníkom bolo štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity odbor estetika a filozofia, ktorú ukončil ako bakalár. Absolvoval DAMU v odbore divadelná réžia. A nakoniec zakotvil v úlohe herca. Rodičom spadol kameň zo srdca, keď sa Švehla rozhodol byť hercom. „Maminka opäť plakala, tentokrát šťastím. Mám dve sestry, som jediný syn svojich rodičov, a dnes rozumiem tomu, že si mama nevedela predstaviť, že by som nemal rodinu. Otec to všetko nechával na mňa, rešpektoval, keď som z domu odchádzal, i keď som sa tam vracal. Vnímal som, ako je pre neho dôležité, aby som sa vedel nielen rozhodnúť, ale taktiež niesť za to i zodpovednosť,“ popísal Švehla.
Jeho herecká kariéra začala v roku 2005 filmom Román pre ženy. V tomto roku sa objavil aj v rozprávke Anjel Pána. Účinkoval ďalej nielen v divadelných predstaveniach, ale aj v seriáloch Kriminálka Anděl, Život a doba soudce A.K., či Ja, Mattoni. Nie je mu cudzí ani dabing a rozhlas. V roku 2012 bol účastníkom tanečnej televíznej súťaže StarDance. Na divadelných doskách v Láske a porozumení sa prvýkrát stretol s Richardom Krajčom, s ktorým si porozumeli a Švehla sa objavil vo videoklipe ku skladbe Zrcadlení skupiny Kryštof, ktorej frontmanom je práve Krajčo.
V osobnom živote pôsobí zdržanlivo. Spomína na otca, s ktorým si zahral vo viacerých filmoch: „Otec bol cholerik a mal v sebe zúrivosť. Mali sme doma korkové linoleum, ktoré bolo vždy vyleštené, a po jeho facke som po ňom lietal ako handra.“ Tresty dostával i za malé prehrešky. Aj za to, že prišiel zo sánkovačky premočený. Najčastejšie bol bitý šnúrou od žehličky. „Dvakrát som dostal taký výprask, až som mal pocit, že mi ide o život,“ priznal pre idnes.cz. Tandem otca a syna v herectve sa však osvedčil, či už išlo o Úsmevy smutných mužov, televízny seriál Ja, Mattoni, alebo film Operácia Silver A i vo filme Na streche.
Preto si začal strážiť súkromie ešte dôslednejšie a o jeho druhej manželke Vendule sa dlho nevedelo nič. Až neskôr médiá odhalili, že ide o učiteľku. Majú dvoch synov, Františka a Josefa. David Švehlík našiel stabilitu a rovnováhu medzi profesiou a súkromným životom.