Podvod za 30-tisíc eur: Žena naletela falošnému policajtovi a bankárovi

HUMENNÉ - Polícia v Humennom vyšetruje podvod, pri ktorom 39-ročná žena prišla o takmer 30.000 eur. Ženu telefonicky, e-mailom aj prostredníctvom aplikácie kontaktoval muž, ktorý sa predstavil ako policajt. Neskôr ju rovnakým spôsobom kontaktoval ďalší muž, ten sa vydával za pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS). Tvrdili jej, že sa niekto pokúsil v jej mene vybaviť v banke pôžičku, a preto musí s nimi spolupracovať. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ligdayová.
Na základe ich pokynov žena elektronicky požiadala banku o úver vo výške 30.000 eur. Banka jej žiadosť schválila a peniaze boli prevedené na jej osobný účet. V domnienke, že spolupracuje s políciou a NBS, následne podľa pokynov mužov postupne prevádzala peniaze na nimi určené účty. Celkovo tak prišla približne o 29.500 eur. „Ide o závažné protiprávne konanie, kde zákon pre páchateľa stanovuje trest odňatia slobody až na štyri roky, keďže spôsobil väčšiu škodu,“ doplnila hovorkyňa.
Polícia upozorňuje, že od občanov nikdy telefonicky nežiada osobné ani citlivé údaje a už vôbec nie prevody peňazí na iné účty. Akékoľvek podozrivé konanie si môžu ľudia overiť na telefónnom čísle 158.