Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány

Dnes, 26. februára, sa priestory Kreatívneho centra SPU v Nitre naplnili pracovnými príležitosťami. Štvrtý ročník obľúbeného podujatia Kariéra EXPO Nitra je v plnom prúde a od rána láka stovky návštevníkov.
Podujatie bolo slávnostne otvorené za účasti významných hostí, ktorí zdôraznili dôležitosť prepájania firiem s uchádzačmi v nitrianskom regióne. Úvodné slovo mali Bronislava Pekárová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Kristína Melušová zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, hlavným partnerom podujatia, a Katarína Tešla, Chief Marketing Officer spoločnosti Zoznam, pod ktorú patrí portál Kariera.sk, organizátor podujatia.
Ak hľadáte prácu, uvažujete o zmene, chcete sa poradiť s odborníkmi alebo vás zaujíma, kam sa hýbe pracovný trh v roku 2026, máte čas do 17:00. Vstup je pre všetkých návštevníkov bezplatný, stačí sa len zaregistrovať.
Kto vás dnes v Kreatívnom centre SPU čaká?
Na mieste môžete v neformálnej atmosfére osloviť zástupcov firiem z rôznych odvetví. Prácu alebo poradenstvo tu dnes ponúkajú napríklad Lidl, DHL, MATADOR Automotive, STRABAG, TV JOJ, Uniqa, WALTER GROUP či Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
Ak vás láka kariéra v štátnej správe alebo bezpečnosti, nájdete tu stánky Ozbrojených síl SR, Finančnej správy či Mestskej polície. Odbornú pomoc pri hľadaní uplatnenia zasa zastrešujú Úrad práce (ÚPSVaR), EURES, Europass, Akčné ženy, Informačné centrum mladých či Inšpektorát práce.
Program prednášok: Naplánujte si svoje popoludnie
Program je vyskladaný tak, aby si v ňom našiel svoje každý - od absolventov až po skúsených profesionálov, ktorí zvažujú zmenu smeru.
Hity dnešného dňa, ktoré ešte stihnete:
• Umelá inteligencia (AI) ako výhoda: Katarína Mikle vás presvedčí, že AI nie je hrozba, ale váš „násobič schopností“. Dozviete sa aj to, ako sa vďaka AI naučiť za víkend niečo, na čo by ste predtým potrebovali týždne.
• Dáta a zručnosti budúcnosti: Ak vás láka analytika, nenechajte si ujsť Power BI v praxi s Vladislavom Žembom.
Prečo sa oplatí prísť osobne?
Kariéra EXPO je ideálnym miestom na to, aby ste získali reálny prehľad o svojich možnostiach a uplatnení na súčasnom trhu práce.Okrem networkingu si môžete u špecialistov nechať skonzultovať životopis, poradiť sa o kariérnom smerovaní alebo sa otestovať z jazykových a IT zručností.
Praktické informácie:
• Miesto: Kreatívne centrum SPU, Nitra
• Čas: Dnes do 17:00
• Vstup: Zadarmo (potrebná registrácia)
Niekedy stačí jedno náhodné stretnutie alebo jedna inšpiratívna prednáška, aby ste získali úplne nový pohľad na svoje možnosti. Príďte sa presvedčiť sami!
