Ty kokso, Ibi Maiga oslavuje 63 rokov! Hádka s Haberom aj vážna nehoda: Čo to robíš, čierna bača?

MALI - Ibrahim Maiga, "Čierna bača" sa preslávil ako herec, spevák, komik, politik, podnikateľ. Je spájaný s mnohými známymi menami nielen z umeleckého sveta.
Ibrahim Maiga sa narodil v západoafrickom štáte Mali 3. januára 1963 v meste Mopti. Je štvrtý najstarší z osemnástich detí. Otec bol miestny guvernér, námestník ministra, minister a veľvyslanec. Traja jeho súrodenci žijú v Paríži, bratia v Nemecku, vo Vladimíre v Rusku, v Baltimore v USA, v Montreale v Kanade a Maroku.
Maiga prišiel do Československa v roku 1987 ako študent odboru vodného hospodárstva a vodnej stavby v Prahe, kde získal miestne občianstvo a odkiaľ sa onedlho presunul do Bratislavy. Po troch rokoch však štúdium na Slovenskej technickej univerzite prerušil, aby sa mohol venovať umeleckej kariére.
Počas ročnej jazykovej prípravy si zahral v amatérskom divadle v Devínskej Novej Vsi a objavil sa v programe Olivera Andrásyho v Slovenskom rozhlase. Svojím zmyslom pre humor si rýchlo získal fanúšikov a stal sa známym hercom a spevákom. Ako prvý herec čiernej pleti účinkoval v Slovenskom národnom divadle, odkiaľ prestúpil do divadla Korzo 90 a potom na Novú scénu.
Do sveta šoubiznisu sa dostal vystúpeniami s Fredy´s Dance Group. Ako študenta ho oslovili do filmu Fontána pre Zuzanu 2. Účinkoval aj v pokračovaní Fontána pre Zuzanu 3. Po úspechu filmu Fontána pre Zuzanu 2 so skupinou Team a Paľom Haberom vystupoval ako hosť na koncertoch. „Odohrali sme asi dvesto veľkých koncertov po Slovensku aj Čechách. Boli sme naozaj slávni. Bez povšimnutia sme nemohli prejsť ani po ulici. Ja som bol vtedy v podstate študent, ktorému sa absolútne zmenil život,“ pochvaľoval si Ibi pre Plus7dní.
Nie vždy mal však v súvislosti s Haberom svetlé dni. Podľa Ibiho je príliš náladový a keď mu Paľo vyčítal, že na pódiu rozhadzuje rukami ako raper, pretiekol jeho pohár trpezlivosti: „Vraj to mám ísť ukazovať domov. Nič som mu nehovoril, ale urazilo ma to,“ vyjadril sa a priznal aj pomstu, ktorú si pre neho prichystal. Na ostravskom koncerte si „vystrelil“ z Haberu, ktorý neskrýval svoj hnev. Po čase sa ich vzťahy síce urovnali, ale na koncertoch Teamu si Maiga už nezaspieval. „Viem, že Mamu Kami občas spieva sám a môj part nahradia diváci. Lenže pravda je taká, že Habera sa nahradiť dá, ale môj spev nenapodobí nikto,“ so smiechom v tom čase povedal pre týždenník.
Počas kariéry si zaspieval duet so známymi slovenskými umelcami. Nielen s Paľom Haberom, ale napríklad aj s Robom Grigorovom alebo Richardom Müllerom. Na svojom konte má aj dva sólové albumy TAM TAM (Zlatá platňa 1996) a BAO BAB. Ibi sa zviditeľnil aj účinkovaním v reality šou Celebrity Camp. Koncom roka 2004 vyšla vo vydavateľstve IKAR jeho autobiografická kniha s názvom Slovensko, osud môj, Ty Kokso!.
V roku 2002 mal vážnu nehodu s Mirkou Partlovou. Jej sa nič nestalo, ale Ibi mal odtrhnutú pečeň a vnútorné krvácanie. Absolvoval dve operácie a trvalo pol roka, kým sa dal dokopy. „Aj vďaka tomu som si uvedomil veľa vecí. Pochopil som, že je život veľký dar, ktorý si treba vážiť, a že kedykoľvek môžeme o to prísť. Žime dnes, urobme len dobré skutky, pomáhajme si navzájom. Ďakujem, že stále som a že ste,“ dodal v závere statusu na Facebooku pri spomienke na nehodu.
Ibrahim Maiga dvakrát kandidoval za poslanca do Európskeho parlamentu. Prvý raz ako nominant SDĽ (Strana demokratickej ľavice) vo voľbách v roku 2009. „Pokiaľ budem zvolený, budem v histórii prvý černoch, ktorý reprezentuje Slovensko a zrejme celú Európu.“ Druhý raz sa uchádzal o poslanecké kreslo ako volebný líder strany Priama demokracia vo voľbách v roku 2019. Tiež neúspešne. Maiga bol spájaný aj s bývalým zamestnancom SIS (Slovenská informačná služba) Ľubošom Kosíkom a neskôr aj s podnikateľom a politikom Pavlom Ruskom.
Po rokoch na Slovensku sa Maiga vrátil do Afriky, kde si založil rodinu. S exmanželkou Inou má dcéru Fatimu a syna Omara a žije a podniká v poľnohospodárstve dodnes. Maiga ovláda šesť jazykov. Striedavo žije v Bamaku a na Slovensku, v roku 2022 dostal slovenské občianstvo. „Ja milujem Slovensko, milujem Česko, som ďaleko tento rok a verím tomu, že na budúci rok budem medzi vami. Držte mi palce, lebo sa hovorí, že človek mieni, pán Boh mení. Keď som išiel na Mali, tak som nečakal, že tu budem tak dlho, ale mama má 82 rokov, deti sú tu a preto,“ napísal na prelome rokov 2024/2025 na sociálnej sieti.