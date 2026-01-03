Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Ty kokso, Ibi Maiga oslavuje 63 rokov! Hádka s Haberom aj vážna nehoda: Čo to robíš, čierna bača?

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (30)
(Zdroj: Instagram I.M.)
© Zoznam/JF © Zoznam/JF

MALI - Ibrahim Maiga, "Čierna bača" sa preslávil ako herec, spevák, komik, politik, podnikateľ. Je spájaný s mnohými známymi menami nielen z umeleckého sveta.

Ibrahim Maiga sa narodil v západoafrickom štáte Mali 3. januára 1963 v meste Mopti. Je štvrtý najstarší z  osemnástich detí. Otec bol miestny guvernér, námestník ministra, minister a veľvyslanec. Traja jeho súrodenci žijú v Paríži, bratia v Nemecku, vo Vladimíre v Rusku, v Baltimore v USA, v Montreale v Kanade a Maroku.

Maiga prišiel do Československa v roku 1987 ako študent odboru vodného hospodárstva a vodnej stavby v Prahe, kde získal miestne občianstvo a odkiaľ sa onedlho presunul do Bratislavy. Po troch rokoch však štúdium na Slovenskej technickej univerzite prerušil, aby sa mohol venovať umeleckej kariére. 

Počas ročnej jazykovej prípravy si zahral v amatérskom divadle v Devínskej Novej Vsi a objavil sa v programe Olivera Andrásyho v Slovenskom rozhlase. Svojím zmyslom pre humor si rýchlo získal fanúšikov a stal sa známym hercom a spevákom. Ako prvý herec čiernej pleti účinkoval v Slovenskom národnom divadle, odkiaľ prestúpil do divadla Korzo 90 a potom na Novú scénu.

Ty kokso, Ibi Maiga
Zobraziť galériu (30)

Do sveta šoubiznisu sa dostal vystúpeniami s Fredy´s Dance Group. Ako študenta ho oslovili do filmu Fontána pre Zuzanu 2. Účinkoval aj v pokračovaní Fontána pre Zuzanu 3. Po úspechu filmu Fontána pre Zuzanu 2 so skupinou Team a Paľom Haberom vystupoval ako hosť na koncertoch. „Odohrali sme asi dvesto veľkých koncertov po Slovensku aj Čechách. Boli sme naozaj slávni. Bez povšimnutia sme nemohli prejsť ani po ulici. Ja som bol vtedy v podstate študent, ktorému sa absolútne zmenil život,“ pochvaľoval si Ibi pre Plus7dní.

Nie vždy mal však v súvislosti s Haberom svetlé dni. Podľa Ibiho je príliš náladový a keď mu Paľo vyčítal, že na pódiu rozhadzuje rukami ako raper, pretiekol jeho pohár trpezlivosti: „Vraj to mám ísť ukazovať domov. Nič som mu nehovoril, ale urazilo ma to,“ vyjadril sa a priznal aj pomstu, ktorú si pre neho prichystal. Na ostravskom koncerte si „vystrelil“ z Haberu, ktorý neskrýval svoj hnev. Po čase sa ich vzťahy síce urovnali, ale na koncertoch Teamu si Maiga už nezaspieval. „Viem, že Mamu Kami občas spieva sám a môj part nahradia diváci. Lenže pravda je taká, že Habera sa nahradiť dá, ale môj spev nenapodobí nikto,“ so smiechom v tom čase povedal pre týždenník.

Ty kokso, Ibi Maiga
Zobraziť galériu (30)

Počas kariéry si zaspieval duet so známymi slovenskými umelcami. Nielen s Paľom Haberom, ale napríklad aj s Robom Grigorovom alebo Richardom Müllerom. Na svojom konte má aj dva sólové albumy TAM TAM (Zlatá platňa 1996) a BAO BAB. Ibi sa zviditeľnil aj účinkovaním v reality šou Celebrity Camp. Koncom roka 2004 vyšla vo vydavateľstve IKAR jeho autobiografická kniha s názvom Slovensko, osud môj, Ty Kokso!.

V roku 2002 mal vážnu nehodu s Mirkou Partlovou. Jej sa nič nestalo, ale Ibi mal odtrhnutú pečeň a vnútorné krvácanie. Absolvoval dve operácie a trvalo pol roka, kým sa dal dokopy. „Aj vďaka tomu som si uvedomil veľa vecí. Pochopil som, že je život veľký dar, ktorý si treba vážiť, a že kedykoľvek môžeme o to prísť. Žime dnes, urobme len dobré skutky, pomáhajme si navzájom. Ďakujem, že stále som a že ste,“ dodal v závere statusu na Facebooku pri spomienke na nehodu.

Ty kokso, Ibi Maiga
Zobraziť galériu (30)
 (Zdroj: Instagram I.M.)

Ibrahim Maiga dvakrát kandidoval za poslanca do Európskeho parlamentu. Prvý raz ako nominant SDĽ (Strana demokratickej ľavice) vo voľbách v roku 2009. „Pokiaľ budem zvolený, budem v histórii prvý černoch, ktorý reprezentuje Slovensko a zrejme celú Európu.“  Druhý raz sa uchádzal o poslanecké kreslo ako volebný líder strany Priama demokracia vo voľbách v roku 2019. Tiež neúspešne. Maiga bol spájaný aj s bývalým zamestnancom SIS (Slovenská informačná služba) Ľubošom Kosíkom a neskôr aj s podnikateľom a politikom Pavlom Ruskom.

Po rokoch na Slovensku sa Maiga vrátil do Afriky, kde si založil rodinu. S exmanželkou Inou má dcéru Fatimu a syna Omara a žije a podniká v poľnohospodárstve dodnes. Maiga ovláda šesť jazykov. Striedavo žije v Bamaku a na Slovensku, v roku 2022 dostal slovenské občianstvo. „Ja milujem Slovensko, milujem Česko, som ďaleko tento rok a verím tomu, že na budúci rok budem medzi vami. Držte mi palce, lebo sa hovorí, že človek mieni, pán Boh mení. Keď som išiel na Mali, tak som nečakal, že tu budem tak dlho, ale mama má 82 rokov, deti sú tu a preto,“ napísal na prelome rokov 2024/2025 na sociálnej sieti.

Viac o téme: Ibrahim Maiga
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kultová trilógia Fontána pre
Kultová trilógia Fontána pre Zuzanu: Ako dobre ju poznáte? Otestujte sa v našom KVÍZE!
Domáci prominenti
Pavel Soukup
Pavel Soukup sa spamätal z úmrtia dcérky a potom… V tento deň zomrel a znovu sa narodil!
Osobnosti
Svadba v televíznej relácii:
Svadba v televíznej relácii: Český herec netušil, že sa ide ženiť!
Osobnosti
Jaroslav Satoranský
Jedna rana za druhou! Rakovina pripravila herca o dve osudové ženy: S jednou sa nestihol rozlúčiť
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Prominenti
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Správy
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Cestovanie

Domáce správy

Vodiči na Liptove si
Vodiči na Liptove si počkali! V kolónach sa zdržali aj vyše hodiny
Domáce
AKTUÁLNE Prvá nehoda v
AKTUÁLNE Prvá nehoda v tuneli Višňové: Hromadná zrážka áut! Úsek je neprejazdný, tvoria sa kolóny
Domáce
Hromadná nehoda neďaleko Košíc:
Hromadná nehoda neďaleko Košíc: Z miesta hlásia niekoľko zranených, cesta je UZAVRETÁ
Domáce
Obrovské kolóny na Liptove: Vodiči stáli v piatok v zápchach až dve hodiny
Obrovské kolóny na Liptove: Vodiči stáli v piatok v zápchach až dve hodiny
Regióny

Zahraničné

Obrovská tragédia počas sviatkov:
Obrovská tragédia počas sviatkov: Iba 2-ročné dievčatko zomrelo v záhradnom jazierku! Srdcervúce slová matky
Zahraničné
Ramzan Kadyrov
Čečenský vodca Kadyrov v ohrození života: V Moskve ho museli oživovať! Zmizol z očí verejnosti
Zahraničné
Donald Trump
Trumpova hrozba intervenciou je bezohľadná a nebezpečná, uviedol Arákčí
Zahraničné
V roku 2025 o
V roku 2025 o vyše 40 percent klesol počet prichádzajúcich migrantov v Španielsku
Zahraničné

Prominenti

Ty kokso, Ibi Maiga
Ty kokso, Ibi Maiga oslavuje 63 rokov! Hádka s Haberom aj vážna nehoda: Čo to robíš, čierna bača?
Osobnosti
Kristína Greppelová
Schudnutá Greppelová ukázala vypracované brucho: Uff, s takouto postavičkou zbalí každého!
Domáci prominenti
Angelina Jolie
Angelina Jolie opäť riskuje svoj život: Navštívila nebezpečnú oblasť!
Zahraniční prominenti
Módna prehliadka Fera Mikloška
Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Muži to netušia: Orgazmus
Muži to netušia: Orgazmus nemá len jednu podobu, existuje ich až ŠESŤ! TOTO vás v škole neučili
Zaujímavosti
Viete, čo sa stane,
Viete, čo sa stane, ak zjete škrupinku z vajíčka? Čítajte
vysetrenie.sk
Mali veľké nádeje, no
Mali veľké nádeje, no realita bola tvrdšia: TAKTO si Američania predstavovali rok 2025! Kde sa brutálne mýlili?
Zaujímavosti
FOTO Amputácia zachránila 14-ročnej Jasmine
Nohu mala ťažšiu než celé telo: Amputácia zachránila 14-ročnej Jasmine život! Choroba mätie odborníkov dodnes
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Výber receptov

Šport

Český lev zareval: Naši bratia si po otočke so Švajčiarmi opäť zahrajú o medaily
Český lev zareval: Naši bratia si po otočke so Švajčiarmi opäť zahrajú o medaily
MS v hokeji do 20 rokov
Kanada – Slovensko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov
Kanada – Slovensko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
USA – Fínsko: Online prenos zo štvrťfinále na MS v hokeji do 20 rokov
USA – Fínsko: Online prenos zo štvrťfinále na MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Súboj Švédska s Lotyšskom priniesol deväť gólov: Hokejové MS spoznali prvého semifinalistu
VIDEO Súboj Švédska s Lotyšskom priniesol deväť gólov: Hokejové MS spoznali prvého semifinalistu
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
KarieraInfo.sk
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Motivácia a inšpirácia
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Technológie

V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Armádne technológie
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Bezpečnosť
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Bezpečnosť
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Bezpečnosť

Bývanie

Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác

Pre kutilov

Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dátum narodenia prezradí, čo vám prinesie rok 2026 a aké nové začiatky vás čakajú
Zábava
Dátum narodenia prezradí, čo vám prinesie rok 2026 a aké nové začiatky vás čakajú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia počas sviatkov:
Zahraničné
Obrovská tragédia počas sviatkov: Iba 2-ročné dievčatko zomrelo v záhradnom jazierku! Srdcervúce slová matky
Ramzan Kadyrov
Zahraničné
Čečenský vodca Kadyrov v ohrození života: V Moskve ho museli oživovať! Zmizol z očí verejnosti
Šialená jazda mestom: Zdrogovaný
Zahraničné
Šialená jazda mestom: Zdrogovaný muž bez vodičáku ukradol autobus, ničil autá a skončil v priekope
V tomto okamihu sa
Zahraničné
Moment, ktorý spustil peklo: Ako sa silvestrovská oslava v bare v Alpách zmenila na boj o život

Ďalšie zo Zoznamu