Rattaj nahral VIDEO z Rumunska: Prečo sa TOTO tu dá a na Slovensku nie? Iniciuje PETÍCIU na podporu zonácie

BRATISLAVA - Podnikateľ Igor Rattaj porovnal prístup Rumunska a Slovenska k rozvoju lyžiarskych stredísk a servítku si pred ústa rozhodne nebral. Tvrdí, že rumunské úrady dokážu rýchlo pripraviť územie na investíciu – vrátane vyňatia pozemkov z ochrany prírody – zatiaľ čo na Slovensku podľa neho podobné projekty narážajú na odpor a byrokraciu. Rattaj sa pýta, či majú investori kvôli tomu presúvať svoje projekty mimo Slovenska.
Rattaj uviedol, že ide o malé stredisko s dvoma zjazdovkami, no miestna župa aj štát podľa neho urobili všetko potrebné, aby sa projekt mohol rozvíjať. „Pozemky vyňali z ochrany prírody a pripravili ich tak, aby na nich mohla vzniknúť zjazdovka. Urobili si poctivú domácu úlohu,“ povedal.
Podľa Rattaja je nepochopiteľné, prečo podobný postup nie je možný na Slovensku. „Nechápem, prečo sa toto u nás nedá a v Rumunsku áno. Máme sa vykašľať na Slovensko a investovať len v zahraničí? Len preto, že sme tak závistliví, že to nedokážeme urobiť?“ pýta sa.
Podnikateľ dlhodobo upozorňuje, že slovenské lyžiarske strediská narážajú na komplikované povoľovacie procesy, odpor ochranárov a nejednotný prístup štátu. Rumunsko podľa neho ukazuje, že ak je politická vôľa a jasné pravidlá, investície do cestovného ruchu sa dajú pripraviť rýchlo a bez zbytočných prieťahov.
Iniciuje petíciu na podporu zonácie TANAP
Rattaj, ktorý je predseda predstavenstva spoločnosti Tatry Mountain Resort Igor Rattaj, iniciuje vznik petície na podporu prijatia jasných pravidiel pre národné parky, V tejto súvislosti podporuje návrh zonácie Tatranského národného parku (TANAP), ktorý nedávno predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do zrýchleného medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň kritizuje prístup zo strany niektorých politikov, aktivistov, obyvateľov či akademickej obce, ktorí sa podpisujú pod hromadné pripomienky.
„Návrh zonácie sa pripravoval roky a pripomienkovať ho mohli všetky dotknuté strany. Ochrana prírody, lesníci, aktivisti, politici, cestovný ruch - každý musí trochu ustúpiť zo svojich predstáv a pokúsiť sa nájsť kompromis, ktorý prinesie transparentné pravidlá pre ochranu toho najvzácnejšieho a jasné hranice pre cestovný ruch. Preto podporujem zonáciu. Tí, ktorí si myslia to isté, boli doteraz ticho, tak som si povedal, že im dám priestor, aby mali aj oni šancu povedať svoj názor,“ zdôvodnil iniciatívu vzniku petície Rattaj.
Zonácia má podľa neho určiť hranice pre najprísnejšiu ochranu najvzácnejších území, zreálniť ochranu a nastaviť jasné pravidlá tam, kde už desiatky rokov funguje cestovný ruch. Dodal, že po rokovaniach dotknutých strán prináša aktuálny návrh zonácie zníženie ochrany o jeden stupeň pre 0,4 percenta plôch zaberaných v TANAP-e horskými strediskami. To by umožnilo jednoduchšiu prevádzku, výmeny a investície do infraštruktúry, avšak vždy pod dohľadom národného parku. Rattaj upozornil, že na zonácii TANAP-u sa politici nevedia dohodnúť 20 rokov a súčasný nevyspytateľný systém výnimiek podľa neho nie je vyhovujúci. Zároveň vyzval lyžiarov i návštevníkov Tatier, aby jeho petíciu podporili.
Pod hromadnú pripomienku k zonácii TANAP-u sa podpisujú aj obyvatelia Vysokých Tatier. Viaceré nedostatky vidí v návrhu i Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomienky zaslala rezortu tiež iniciatíva My sme les spolu s ďalšími organizáciami. Zámer podľa aktivistov nerešpektuje zákon o ochrane prírody ani medzinárodné štandardy, nie je transparentný a zároveň ohrozuje štátne pozemky či plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR.
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa ministerstva nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov. Dátum ukončenia pripomienkového konania je v pondelok.