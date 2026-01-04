Pamätáte si ho z Kakaa? Markíza mu dala ďalšiu šancu: Detskú hviezdu dnes nespoznáte

BRATISLAVA - Herec Michal Rovňák je typ herca, ktorého na ulici spozná takmer každý. V pamäti ho má najmä generácia dnes už odrastených detí, ktoré sledovali reláciu Kakao. Dnes sa dožíva 54 rokov.
Herec, moderátor a scenárista Michal Rovňák sa narodil 4. januára 1972 v Dunajskej Strede, ale ako 5-dňový novorodenec už vrieskal v Bratislave. Pred kamerou sa ocitol ako 8-ročný. „Po prvýkrát som stál pred kamerou vo vysielaní pre školy, ktoré bolo zamerané na výtvarné aktivity. Keďže som chodil na výtvarný krúžok ku vtedy populárnej tete Kláre do "Pinkáča", teda Pionierskeho paláca, dostal som možnosť účinkovať. Recitoval som a nebál som sa, v televízii zistili, že "ten malý" je šikovný. A potom to už išlo. Najmä keď som začal chodiť do Ludusu,“ povedal pre Ružinovské echo.
Po ukončení štúdia herectva na VŠMU v Bratislave začal od roku 1994 účinkovať v Trnavskom divadle, kde zotrval 10 rokov. „Odrazu som sa ocitol medzi hercami ako Marián Geišberg, Anka Šišková alebo nebohý Ľudovít Moravčík. Bol som na to patrične hrdý, a najmä po tom, ako som dostal príležitosť vo veľkých postavách v SND. Študenti VŠMU totižto vtedy robili väčšinou "zbrojnošov". Veľmi rád si spomínam aj na obdobie, ktoré sme ako skupina mladých hercov zažili s režisérom Ivanom Blahútom.“
S Blahútom sa stal aj spolumoderátorom relácie Kakao, ktorú prevzali po Igorovi Adamcovi a Martinovi Vanekovi. Neodmysliteľnou súčasťou televízie Markíza boli viac ako štyri roky. Keď však Kakau zazvonil umieráčik, skončila aj ich "televízna nesmrteľnosť". Viac ako na televíznej obrazovke sa Michalovi darilo v divadle. V SND účinkoval v hrách Chaos, Svadba, na Novej scéne si zahral v predstaveniach František z Assisi, v Producentoch vo Wandal Production. Hosťoval v bratislavskom divadle Aréna a hrá v Luduse, kde pôsobí aj ako pedagóg.
Iste je to aj kvôli množstvu rôznorodej práce. Michal Rovňák sa už v roku 1996 začal venovať aj prekladateľstvu do anglického jazyka a úprave dialógov, je autorom reklamných textov, vedie kurzy herectva a tvorivého písania pre dospelých. S manželkou Oľgou má dve deti, syn Danko si zahral jednu z úloh v seriáli Oteckovia. Nuž a na televíznu obrazovku sa teraz vracia aj bývalý kakaovník Michal, ktorý prijal ponuku Markízy na účinkovanie v retro seriáli Sľub, kde hrá postavu suseda, učiteľa z gymnázia.