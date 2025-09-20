Krutá smrť hereckého idola: Napil sa mlieka a život sa mu obrátil naruby! Ochrnul a zomrel

PRAHA - Bony a klid, Pěsti ve tmě, Anděl svádí ďábla, Kamarád do deště II... To je len stručný výpočet filmov, v ktorých zažiaril herec Josef Nedorost. Jeho život vyhasol predčasne, mal iba 64 rokov.
Josef Nedorost sa narodil 20. septembra 1955 v Českých Budějoviciach. Najskôr sa vyučil za automechanika a neskôr vyštudoval strednú poľnohospodársku školu. Napokon sa však rozhodol pre štúdium herectva na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, ktorú ukončil v roku 1982. Prvé angažmán získal v brnianskom Štátnom divadle (v súčasnosti Národné divadlo Brno). Odtiaľ zamieril do Divadla E. F. Buriana v Prahe, v ktorom zotrval až do jeho zrušenia v roku 1991.
V osemdesiatych rokoch patril Josef Nedorost k najkrajším českým hercom. Mal obrovskú charizmu, obvykle hrával drsniakov, bol hollywoodským typom a mnohí mu predpovedali sľubnú kariéru s veľkou perspektívou. Svoj potenciál však nedokázal naplniť, čiastočne aj kvôli vážnym zdravotným problémom.
Vo filme sa po prvý raz objavil ako nemecký boxer Kurt Schaller v dráme režiséra Jaroslava Soukupa Pěsti ve tmě (1986). „Bol to taký samorast, to jeho priezvisko ho celkom vystihovalo. Pre úlohu boxera mal oproti iným hercom veľkú výhodu v tom, že v mladosti závodne boxoval. Mal športovú figúru, bol trochu narcis, chcel sa páčiť a veľmi dbal o svoje telo. Pozval som ho na herecké skúšky, ktoré zvládol skvelo a jeho obsadeniu už nič nebránilo,“ zaspomínal pre CNN Prima NEWS režisér Jaroslav Soukup. Už vtedy vnímal, že je magnetom pre ženy. „Bol to lámač ženských sŕdc. Niekoľko dní sme Pěsti ve tmě nakrúcali vo Varšave v Poľsku. Ráno som videl, ako z jeho hotelovej izby vychádza nádherná Poľka. Ženy ho milovali a on si to vedel užívať,“ prezradil režisér Jaroslav Soukup.
Filmom Pěsti ve tmě sa pre Nedorosta otvoril svet - o rok prišla životná úloha vo filme Bony a klid režiséra Víta Olmera a scenáristu Radka Johna, kde si zahral postavu šéfa vekslákov Richarda. Zahral si aj vo filmoch Anděl svádí ďábla (1988), Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu (1992), Playgirls II (1995), Tuláci (2001) či Duše jako kaviár (2003). Menšiu úlohu stvárnil tiež v koprodukčnej snímke ruského režiséra Nikitu Michalkova Barbier sibírsky (1998). Poslednú filmovú úlohu stvárnil Josef Nedorost v pokračovaní filmu, ktorý ho preslávil - Bony a klid 2 (2014). Priaznivci seriálov si môžu Nedorosta pamätať napríklad zo seriálov Redakce, Ulice, Strážce duší, Nováci či Rodáci.
Po revolúcii sa Josef Nedorost zaoberal archeológiou. Pri jednej z výprav sa mu však život obrátil naruby. „Prehľadávali sme miesto od Keltov a začalo pršať. Schovali sme sa v najbližšom kravíne, kde dojičky práve podojili a jedna mi ponúkla, nech sa napijem priamo z kade, čo som nemal robiť. Za tri dni som začal mať vysoké horúčky. Bol som jeden prípad zo sto, ktorý mal meningoencefalitidu bez toho, aby som mal kliešťa,“ popísal Josef Nedorost v relácii 13. komnata. V tom čase mal 42 rokov.
Koniec života strávil v rodných Českých Budejoviciachch v panelákovom byte, kde žil so svojou mamou. Po jej smrti zostal sám, bez priateľov. Zomrel v zabudnutí v roku 2020 vo veku 64 rokov. Našli ho susedmi privolaní hasiči, z hercovho bytu toži vychádzal zápach a na zvonenie nikto nereagoval.