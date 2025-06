Tajomstvo zabávača Karla Šípa: Nemanželská dcéra spáchala samovraždu! Taká mladá...

(Zdroj: profimedia.sk)

Karel Šíp (80) je český humorista, zabávač, scenárista a moderátor zábavných programov. Narodil sa 1. júna 1945 a k umeniu ho odmalička viedol otec, operetný spevák a divadelný herec. Jeho pôvodné meno je Karel Jan Feuerfeil, ktoré si neskôr zmenil na umelecké meno Karel Šíp. Študoval na Střední průmyslové škole filmové v Čimeliciach a hneď sa uchytil ako produkčný Československej televízie, kde zostal ďalších desať rokov.

Šíp v roku 1971 založil kapelu Faraon, kde bol kapelníkom a basgitaristom. Ďalšími členmi boli Jaroslav Uhlíř, Jan John a spevák Jiří Schelinger, ktorého Šíp objavil v pražskej kaviarni Valdek. Hrávali tam pravidelne, ale aj v iných podnikoch a keď získali Schelingera, odišli hrať do Bulharska, odkiaľ sa vrátili s novou piesňou Holubí dům. Akonáhle ho počul František Ringo Čech, stiahol ho do svojej kapely. Karel nevedel nájsť náhradu, všetko rozpredal, kapelu zrušil a prešiel do televízie.

Do povedomia televíznych divákov vstúpil v pravidelnom televíznom programe Hitšaráda, ktorý úspešne moderoval spoločne s hudobným skladateľom Jaroslavom Uhlířom, na tento program potom priamo nadviazala zábavná šou Galašaráda. Uvádzal aj program Klip-klap a niekoľko silvestrovských televíznych estrád. Moderoval tiež niekoľko programov na TV Nova ako boli Horoskopičiny a Skopičiny alebo Rozjezdy pro hvězdy. Spolu s Jiřinou Bohdalovou moderoval program Za oponou s Jiřinou. Neskôr moderoval program Za oponou. V súčasnosti moderuje v Českej televízii program Všechnopárty.

Jeho prvou manželkou bola o šesť rokov mladšia speváčka Marcela Holanová, s ktorou má syna Karla (1981). Bol jej dvorným textárom, avšak po 25-ročnom manželstve prišiel nečakaný rozchod. Šíp sa totiž zaľúbil do produkčnej Ivy, ktorá je o 30 rokov mladšia. Holanovú opustil, nasledoval búrlivý rozvod a delenie majetku, čo sa na súdoch vlieklo celých desať rokov. Speváčka žiadala osem miliónov korún, nakoniec vysúdila jeden milión a chalupu. Aj keď je ich vzťah na bode mrazu, Holanová ešte dlho spievala pesničky, ktoré otextoval Karel.zverila sa Holanová webu Prima Ženy

S druhou manželkou Ivou má syna Jana (* 2003). Iva bola Šípova diváčka a zaujala ho na prvý pohľad. „Dodnes veľmi oceňujem, keď z niekoho vyžaruje pozitívna energia, keďže s tou negatívnou som mal bohaté skúsenosti. A to bolo asi to, čo ma zaujalo. Jak bola usmievavá a dobre naladená,“ popísal MF DNES Karel Šíp. Syn Jan sa im narodil v roku 2003, v roku 2007 sa zosobášili. „Akonáhle som sa rozhodol pre vzťah s o tridsať rokov mladšou ženou, ktorá bola bezdetná, nemohol som jej len preto, že som starší a mám rád svoje pohodlie, dieťa odoprieť. Som šťastný, že Honzíka máme a vek neriešim. Pokiaľ by človek takto uvažoval, nestalo by sa v živote nič,“ poznamenal zabávač.

Málokto ale vie, že mal tiež nemanželskú dcéru Hanu, ktorá sa narodila v roku 1982 a keď mala dvadsať rokov, spáchala samovraždu. Vyskočila z deviateho poschodia svojho bytu. Mala psychické problémy a od pätnástich rokov mala mať problémy s drogami. Aj keď ju nikdy v živote nevidel a nedal si robiť ani test otcovstva, celý čas na ňu riadne platil alimenty.

