Láska, deti a meno, na ktoré si nezvykla: Česká herečka má pestrý vzťah, pred svadbou plakala

Lenka Vlasáková (Zdroj: Tv Nova)

PRAHA - Česká herečka Lenka Vlasáková našla šťastie pri mladšom kolegovi a sama tvrdí, že ak by mohla, pokojne by mala i viac detí. Má rada svoj pokoj na chalupe a stále si nezvykla na manželovo priezvisko, s ktorým má divoký vzťah plný lásky.

Lenka Dolanská Vlasáková sa narodila 27. 4. 1972 v Prahe. Obaja rodičia boli inžinieri. Jej otec František Vlasák bol v roku 1968 ministrom. Po novembrových udalostiach v roku 1989 sa stal podpredsedom českej vlády.

Po štúdiu na gymnáziu pokračovala na pražskej DAMU, odbor herectvo. Už počas štúdia hosťovala v Divadelnom spolku Kašpar a po absolutóriu sedem rokov mala angažmán v Divadle Rokoko. Jej prvé stretnutie s herectvom sa uskutočnilo v roku 1990, keď hrala úlohu Lucie vo filme Houpačka. Výraznejšie na seba upozornila rolou nemého dievčaťa vo filme Lea, za ktorú dostala cenu Českého leva. Ďalšie televízne a filmového úlohy: V den psa, U mne dobrý, Paralelní světy, Jak básníci neztrácejí naději, Hodinový manžel, Lída Baarová, Po čem muži touží... Hrala tiež vo viacerých seriáloch - Ulica, Noční operatér, Táta v trapu....

Lenka Vlasáková (Zdroj: ČT)

Jej prvým manželom bol scénograf a výtvarník Egon Tobiáš, s ktorým boli spolužiakmi na DAMU a je otcom ich dcéry Sofie. Svoje šťastie však našla až po boku herca Jána Dolanského, s ktorým sa zoznámili pri nakrúcaní filmu Udelenie milosti sa zamieta. Zobrali sa po devätnástich rokoch vzťahu.porozprávala herečka pre idnes.cz dodal Ján Dolanský s tým, že to nebolo prvýkrát za devätnásť rokov vzťahu, keď svoju ženu žiadal o ruku. Nakoniec prišli v utorok na úrad a starostu prekvapili, pretože chceli obrad hneď v piatok. Nebola tam matrikárka, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a vzali sa. Svadba prebehla v kruhu najbližšej rodiny na zámku Křinec a obaja manželia boli v bielom. Herečka tiež prezradila, že na manželovo priezvisko si zatiaľ nezvykla.vyhlásila.

„Návody na vzťahy asi nemôžem dávať. Myslím, že u nás je to hlavne o tom, že nezmizol základ – a to láska. Máme ju stále, ako aj vzájomnú úctu. A ja viem, že som nikdy nikoho nemala tak rada ako svojho muža. Máme búrlivý, divoký vzťah, nie je to konštantne ružové, ale zároveň je tam z jednej aj druhej strany vášeň,“ nežne povedala herečka pre magazín Moje psychológie.

Lenka Vlasáková (Zdroj: ČT)

Pred rokmi si spolu kúpili chalupu resp. ruinu.zaspomínala si pre poznatsvet.cz . Na Nymbursku z toho vybudovali dokonalú oázu pokoja, kde sa stretáva celá rodina.poznamenala herečka.

Lenka vždy túžila po niekoľkých deťoch. „Odmala som chcela veľký dom a veľkú rodinu. Pre mňa to nie je žiadna trauma. Mám rada, keď je okolo tlupa ľudí,“ zverila sa Vlasáková pre ahaonline.cz. Spolu vychovávajú štyri deti, Sofiu z prvého manželstva a s Dolanským majú Améliu, Maxa a Johana.

Lenka Vlasáková (Zdroj: ČT)

Tri zo štyroch detí sa navyše realizujú ako umelci, z čoho ich rodičia najskôr nemali úplne radosť.vypočítala Lenka Vlasáková v programe 7 pádov Honzy Dedka.

V priebehu rokov sa Lenka a Ján Dolanský stretli v niekoľkých divadelných alebo televíznych seriáloch. Klape im to ako v pracovnom, tak i osobnom živote. Dolanský i po rokoch má pre svoju múzu len slová chvály. Krásna je z vonka i z vnútra. „Lenka je taký anjel. Je to úžasná a krásna žena, chytrá, inteligentná. Vôbec neviem, ako som si ju zaslúžil. Rovnako je skvelá i ako matka. Má v sebe pokoj a pohodu, nerobí z ničoho problém,“ povedal herec v rozhovore pre Český rozhlas na adresu svojej ženy.