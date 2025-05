Tragédia v rodine českej športovkyne: Zo smrti exmanžela obvinili ich syna!

(Zdroj: CinemaArt)

Věra Čáslavská bola najúspešnejšou účastníčkou na dvoch olympijských hrách – v Tokiu (1964) získala tri zlaté a jednu striebornú medailu, v Mexico City (1968) štyri zlaté a dve strieborné. Počtom 11 olympijských medailí sa až dodnes nemôže pochváliť žiadna iná žena na svete. V priebehu týchto hier sa vydala za Josefa Odložila, českého reprezentanta v behu. V tom istom roku bola vyhlásená za najlepšiu športovkyňu sveta. Okrem toho v roku 1964 a v rokoch 1966 až 1968 zvíťazila aj v česko-slovenskej ankete Športovec roka.

Manželstvo s Josefom Odložilom sa jej zrútilo, ale po nežnej revolúcii sa jej začalo dariť v spoločenskej sfére. Mala ponuky na miesto primátorky hlavného mesta alebo veľvyslankyne v Japonsku, ale prijala až miesto poradkyne prezidenta Václava Havla. Stala sa tiež predsedníčkou Československého a následne Českého olympijského výboru.

Avšak jej vzťah s Josefom Odložilom bol po rozvode veľmi zložitý. Bývalý československý reprezentant a vojak ju údajne často prenasledoval a s mierou alkoholu sa jeho až násilnické chovanie stupňovalo. Všetko vyvrcholilo v roku 1993, kedy sa Josef Odložil na diskotéke dostal do rozkolu so synom Martinom. Značne podnapitý ex-manžel Čáslavskej počas roztržky spadol, udrel sa do hlavy a na následky zranenia po niekoľkých dňoch v kóme zomrel. Z jeho smrti bol obvinený syn Martin, ktorý bol po dlhom súdnom procese odsúdený na štyri roky do väzenia, Václav Havel mu však v roku 1997 udelil amnestiu.

Po týchto udalostiach sa Věra začala sťahovať do ústrania a nasledujúcich desať rokov sa takmer s nikým nestýkala a nikde nevystupovala. S depresiami sa liečila v psychiatrickej liečebni v Bohniciach a k nim sa pridala aj závislosť na práškoch na spanie. Neskôr sa o depresii vyjadrovala ako o strašnej veci, kvôli ktorej stratila pätnásť rokov života.

V roku 2007 sa začala s ohromným elánom vracať medzi ľudí a začala pomáhať českým športovcom. Potom ale ochorela na rakovinu pankreasu a podstúpila niekoľko operácií. Štvornásobná majsterka sveta pre zhoršujúci sa zdravotný stav neodcestovala ani na OH do Ria de Janeira. Zomrela v nemocnici, kam ju previezli po tom, ako sa zhoršil jej zdravotný stav. Zomrela 30. augusta 2016 vo veku 74 rokov.