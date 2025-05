O svojej chorobe mlčala ako hrob... a aj v ňom skončila: Česká herečka (†45) zomrela príliš skoro

(Zdroj: ČT)

Elegantnú blondínku Věru Vlčkovú si divák vybaví ako vyslúžilú prostitútku z Malého pitavalu z velkého města či z filmu Vrať se do hrobu!. Zomrela však veľmi mladá tesne pred Vianocami...

Rudolf Hrušínský a Věra Včková (Zdroj: ČT)

Věra Vlčková uzrela svetlo tohto sveta 9. mája 1944 v Kroměříži. Divadelné dosky ju lákali už od mladosti, preto hrávala s ochotníkmi. Po maturite najprv zamierila na Pedagogickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, kde študovala ruštinu a telocvik. Už po roku však prevážila láska k divadlu a Věra prešla na JAMU.

Profesionálnu kariéru odštartovala v ostravskom divadle. Keď sa ale vydala za pľúcneho lekára Josefa Vocelku, nasledovala ho do Plzne a Divadla J.K.Tyla. V Plzni porodila aj svoje obidve deti, syna Josefa (1971) a dcéru Barboru (1976). V roku 1981 prešla do pražského Realistického divadla, v ktorom pôsobila až do svojej predčasnej smrti.

Věra Včková a Pavel Zedníček (Zdroj: ČT)

Na filmovom plátne debutovala v roku 1966 vo filme Znamení raka. Významný bol však pre ňu film Spalovač mrtvol, do ktorého ju takisto obsadil režisér Juraj Herz. Nasledovali filmy Případ mrtvého muže, Kukačka v temném lese, Jak básníkům chutná život, či Vážení přátelé, ano. Pred filmovú kameru sa naposledy postavila v roku 1989 v komédii Vrať se do hrobu!, kde stvárnila riaditeľku gymnázia. Už ho však nevidela, do kín prišiel až po jej nečakanej smrti. Tá si pre ňu prišla v roku 1989 tri dni pred Štedrým dňom a jej odchod z tohto sveta pre mnohých kolegov predstavoval doslova šok. Ešte počas nakrúcania filmu bola totiž plná sily a energie, všetkým rozdávala dobrú náladu. Mnohí si preto mysleli, že zomrela na infarkt.

Pravdou však je, že ju zabila zhubná choroba, o ktorej takmer nikto nevedel. Aj Marta Vančurová si až spätne uvedomila, že slová Vlčkovej „Ja už nikdy nebudem ako predtým,“ sa vlastne týkali choroby. Ďalší kolega, Zdeněk Žák, si zasa spomína, že pred divadelnými prázdninami sa na konci júna so všetkými rozlúčila, v septembri prišla v parochni a v decembri zomrela. Vždy však na ňu bude spomínať ako na ženu, ktorá nikdy nepokazila zábavu. „Za totality sme jazdili v trojici na pionieri po Prahe. Z klubu sme boli jemne omámení, Věra potom cestovala celú noc električkou po Prahe a ráno išla rovno na skúšku. V električke vždy zaspala, na konečnej ju zobudili, ona si presadla do inej električky a takto cestovala až do rána,“ povedal svojho času Žák médiám. A presne tak si Vlčkovú pamätá aj divák – ako sympatickú a energickú dámu. Škoda, že jej život skončil príliš skoro... dožila sa len 45 rokov.