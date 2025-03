Sexuálny škandál, alkohol, drogy: Otcovu slávnu pornonahrávku objavil syn na internete!

(Zdroj: Trimark Pictures)

Robert Hepler Lowe sa narodil 17.marca 1964 v Charlottesville (Virginia, USA). Jeho matka Barbara Hepler bola učiteľka a otec rozvodový právnik Charles Davis. Jeho mladší brat Chad Lowe je taktiež hercom. Rob sa ako dieťa nakazil mumpsom, ktorý nebol diagnostikovaný, a preto ohluchol na pravé ucho. Keď bol ešte malé dieťa, rodina sa presťahovala do Daytonu v štáte Ohio, kde navštevoval Oakwood Junior High School. Po rozvode rodičov sa presťahoval so svojou matkou a bratom do oblasti Point Dume v Malibu. V Kalifornii navštevoval strednú školu v Santa Monice, kde sa stretol s Charliem Sheenom i Seanom Pennom.

Do širšieho diváckeho povedomia vstúpil jednou z hlavných úloh v komediálnom TV seriáli A New Kind of Family (1979-80, Nový druh rodiny). V roku 1983 získal v televíznom filme Thursday's Child rolu Sama Aldena, hviezdneho hráča bejzbalu na strednej škole, ktorému diagnostikovali srdcovú chorobu. Obrat v jeho kariére nastal v roku 1983, kedy získal úlohu lámača sŕdc Sodapopa Curtisa v dráme o dospievaní The Outsiders, ktorý bol tiež dôležitým raným filmom pre iných mladých amerických hercov vrátane Toma Cruisa, Ralpha Macchia, Patricka Swayzeho, Matta Dillona a Esteveza.

(Zdroj: HBO)

Lowe začal piť alkohol ako tínedžer a nakoniec sa u neho vyvinul problém s užívaním návykových látok. V roku 1988 nahral video, na ktorom je s dvoma ženami v hoteli v Atlante v štáte Georgia, z ktorých jedna bola neplnoletá. Aby sa vyhol obvineniu z trestného činu, súhlasil s 20 hodinami verejnoprospešných prác. O pár rokov neskôr parodoval svoje správanie v televíznej show Saturday Night Live.povedal Lowe počas rozhovoru pre People.



Aj preto vstúpil do rehabilitačného programu pre zneužívanie návykových látok. Piť a užívať drogy prestal v roku 1990 vo veku 26 rokov. „Vážne, vďaka tomu všetkému som vtedy vlastne tak nejako celkovo vytriezvel,“ vyhlásil Rob Lowe v októbri 2019 v programe The Jess Cagle Show. „A po tom mojom nielen pomyselnom vytriezvení som sa oženil. Nebyť toho škandálu, fakt si nemyslím, že by to takto dopadlo,“ dodáva hollywoodsky herec.

Rob Lowe s manželkou Sheryl

Lowe, ktorý odvtedy abstinuje, sa v roku 1991 oženil s americkou vizážistkou Sheryl Berkoff; majú dvoch synov, Matthewa a Johna Owena. Syn John Owen sa o tom, že jeho otec v roku 1988 figuroval v neslávne preslávenom porno zázname, dozvedel v škole od spolužiaka.povedal John Owen Lowe v rozhovore pre magazín Men's Health. O mladistvých eskapádach rodičov on ani jeho o dva roky starší brat nevedeli, lebo ich matka sa rozhodla držať ich v tajnosti.pokračoval John.citoval ho iDnes.cz



Syn John Owen sa vydal v šľapajach otca. Taktiež si prechádzal náročným obdobím, počas ktorého neraz siahol po fľaši alkoholu. Jeho otec si všimol, že syn je závislý, no vedel, že ho nemôže do ničoho nútiť. Poskytol mu lásku, oporu a otcovskú náruč, v ktorej John Owen našiel presne to, čo potreboval. Rob Lowe o svojich problémoch s alkoholom hovoril vždy veľmi otvorene. Zároveň sa snaží pomáhať tým, ktorí sa s týmto problémom stále stretávajú. „Pracujem s mnohými dospievajúcimi, ktorí majú problém s drogami a alkoholom, ako aj s ich rodičmi. Na rdce im vždy kladiem zásadnú vec – bohužiaľ, nikto sa nestane zdravým kvôli práci, vzťahu, rodičom, právnym problémom alebo súrodencom. Podarí sa to, len keď oni sami chcú prestať,“ uviedol herec v rozhovore pre Sunday Today.

Jeho imidž pomohla rehabilitovať komediálna šou Saturday Night Live, ktorú moderoval. Prišli ponuky do úloh vo filmoch Waynov svet, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Austin Powers vo filme Goldmember, získal rolu v politickej dráme Západné krídlo, objavil sa aj v komediálno-dramatickom seriáli Californication. Spolu so svojím synom Johnom Owenom si zahral aj v komediálnom seriáli Unstable.

V podcaste Doslova! S Robom Lowem robí od roku 2020 rozhovory s priateľmi a spolupracovníkmi zábavného priemyslu. Bol prvým mužským hovorcom, ktorý zbieral peniaze na výskum rakoviny prsníka. Jeho stará matka a prastará matka trpeli rakovinou prsníka a jeho matka na túto chorobu zomrela koncom roka 2003.