Tom Cruise o poslednom stretnutí s legendárnym Valom Kilmerom (†65): Plakal som, bolo to veľmi emotívne!

Val Kilmer, Tom Cruise (Zdroj: Profimedia)

Počas dnešného rána sme vás informovali o správe, ktorá zasiahla mnohých filmových fanúšikov. Vo veku 65 rokov totiž tento svet opustil legendárny herec Val Kilmer, ktorý svoje umenie ukázal vo viacerých legendárnych filmoch.

Počas svojej kariéry si zahral po boku viacerých slávnych kolegov a jedným z nich bol aj Tom Cruise, s ktorým hviezdil vo filme Top Gun. Kilmer sa objavil aj v pokračovaní tohto ikonického počinu, ktorý vyšiel v roku 2022 a tesne pred premiérou prebehlo aj ich posledné stretnutie.

O tomto emotívnom okamihu prehovoril v roku 2023 v šou Jimmyho Kimmela. „Bolo to veľmi emotívne. Poznám Vala už desaťročia a keď sa vrátil a opäť si zahral jeho postavu... Je to úžasný herec, ktorý sa okamžite dokázal vrátiť do svojej postavy. Keď sme sa stretli, tak som plakal, bolo to veľmi emotívne. Je to úžasný herec a milujem jeho prácu," citoval Cruisa Mirror.

O ich priateľstve sa vyjadril aj zosnulý Kilmer. „S Tomom sme vychádzali veľmi dobre. Často sme sa počas natáčania smiali ako malé deti v škole. Považujem ho za skutočného priateľa. Zdieľali sme intímne príbehy a starosti o našich rozdielnych životoch," uviedol umelec.

Val Kilmer, Tom Cruise (Zdroj: Paramount Pictures)