Dcéra Bolka Polívku si chcela dať zmenšiť NOS, potom zmenila názor: Taliansky boháč si ju vzal aj tak!

Anna Polívková (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Anna Polívková sa narodila 24. 3. 1979 a je dcérou hercov Bolka Polívky a Eveliny Steimarovej. Jej súrodenci sú herec Vladimír Polívka a herečka, tanečnica, choreografka a divadelná pedagogička Vendula Burger. Anna vyštudovala Štátne konzervatórium v ​​Prahe, a po úspešnom ukončení navštevovala na Hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie múzických umení (HAMU) odbor Nonverbálne divadlo. Študovala aj v Paríži pohybové divadlo Jacqua Lecoqa. Okrem hrania sa zapálene venuje hre na priečnu flautu, akrobacii a reči mímov.

(Zdroj: Profimedia)

Počas štúdia na konzervatóriu si dlho nebola istá, ktorou cestou sa vyberie.

Otec Bolek Polívka svoju dcéru Annu profesijne inšpiroval, ale praktické skúsenosti jej neodovzdal. I keď jednu dobu na HAMU pôsobil. „Presvedčili ho, aby skúsil učiť. A dopadlo to tak, že objednal limuzínu, ktorú nechal pristaviť pred divadlo a potom so študentami trénoval ako do nej nastupovať a vystupovať,“ prezradila pre idnes.cz.

Kombinácia hrania, rozprávania, tanca, pestrosť a rôznorodosť v herectve vraj herečku najviac napĺňajú. „Ja sa vlastne neustále pohybujem v iných sférach a to ma na tom hrozne baví, že mám farebnú prácu. Som za to každý deň naozaj vďačná,“ dodáva s tým, že to ju naučil práve jej otec. „Mňa v tomto ovplyvnil môj otec. Už od detstva som videla jeho divadelné predstavenia, autorské hry, ktoré boli vždy pre mňa ako najväčšie divadelné zážitky a on vždy kombinoval pohyb, rozprávanie, obrazy a hudbu.“

Začiatky jej hereckej divadelnej kariéry sú tak spojené predovšetkým s experimentálnym a autorským divadlom. Pred kamerou začínala drobnými rolami v seriáli Hotel Herbich (1999), filmoch Návrat Idiota (1999), Bolero (2004), Restart (2005) a seriáli Ordinácia v ružovej záhrade (2005). Najviac ju ale diváci poznajú ako Jolanu z obľúbenej komédie Účastníci zájazdu (2006). V roku 2013 bola účastníčkou v tanečnej súťaži StarDance … keď hviezdy tancujú, ktorú Anna so svojim tanečným partnerom Michalom Kurtišom vyhrala. Krátko potom získala jednu z hlavných rolí v seriáli Až po uši (2014) a následne účinkovala v mnohých snímkach a seriáloch ako sú Rozprávky pre Emu (2016), Špunti na vode (2017), Po čom muži túžia (2018), Dve nevesty, Einstein - Prípady neznesiteľného génia (2020) a Špunti na ceste (2021), komédia Striedavka (2022), Po čom muži túžia 2 (2022) a Keby radšej horelo (2022).

Herečka prezradila, že istý čas uvažovala i nad zmenšením nosa. Nakoniec sa však rozhodla, že žiadny zákrok u plastického chirurga nepodstúpi. „Premýšľala som nad tým a nakoniec som tú myšlienku zavrhla, pretože to necítim ako problém, ale jedinečnosť,“ tvrdí herečka, ktorej postava v seriáli Až po uši tiež zvažovala plastiku nosa, ale nakoniec všetko dopadlo úplne inak.

(Zdroj: Profimedia)

V súkromí boli Anninými partnermi hudobník Jakub Xabier Baro, tanečník Michal Kurtiš, s ktorým v roku 2013 zvíťazila v StarDance a účastník Muža roka Jiří Matoušek. Dlho sa nevedelo o jej vzťahu s talianskym manažérom pivovarov Giusepom, s ktorým sa minulý rok zosobášili v Taliansku. Giuseppe Mele je rodený Talian. Hovorí okrem rodnej taliančiny aj po anglicky, čo je jazyk, ktorým komunikuje aj so svojou manželkou, okrem toho vie aj po francúzsky a ovláda základy rumunčiny a španielčiny. V Prahe sa pracovne zdržiava už od roku 2019.

Podľa denníka Blesk sa svadba odohrala na pláži pri Jadranskom mori neďaleko mesta Bari. Na svadbe bol iba herečkin otec Bolek Polívka. Pre Blesk matka Anny, Evelyn Steimarová povedala: „Som na tom zdravotne fakt mizerne. Keby to len trochu išlo, tak som v Taliansku. Mne je ale vážne zle, sotva leziem. Anči to ale strašne prajem, som tam s ňou a ona to vie.“ A zároveň si neodpustila a dodala: „Nadosmrti ma toto bude mrzieť. Aj keď nie dlho, pretože umriem čoskoro...“

A čo sa týka potomstva, umelkyňa už v minulosti s nadhľadom povedala: „Nechcem to rozhodovať za osud, uvidíme, čo príde. Už teraz deti okolo seba mám, či už súrodenca alebo synovca. Zbožňujú ma a ja ich nemusím vychovávať. Rozdivočené ich potom vždy vrátim rodičom. Byť sestra alebo teta je tiež výborná rola.“