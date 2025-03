Hanák je aj pred sedemdesiatkou veľký štramák: Život plný alkoholu i myšlienok na samovraždu!

Tomáš Hanák (Zdroj: TV JOJ)

Tomáš Hanák sa narodil 27.3.1957 v Kremnici. Matka pochádzala z Južných Čiech a otec z Brna. Otec ako strojár dostal prácu v hlinikárni v Žiari nad Hronom, kde nebola pôrodnica a cestovali až do Kremnice. V detstve s rodičmi veľa cestoval kvôli otcovej práci. Takto prežil aj dva roky na Kube.

Po návrate do Čiech študoval na gymnáziu a VŠE, odbor zahraničný obchod. Bol však vylúčený z politických dôvodov (obvinenie z čítania manifestu Charty 77). Pokúsil sa dostať na DAMU, čo sa mu nepodarilo. No aj tak sa neskôr dostal k herectvu.

Počas svojho života vystriedal mnoho profesií, v čase totality pracoval napríklad ako rybár, skladník, čašník, bábkoherec alebo asistent réžie. Jeho hobby bolo veslovanie a dotiahol to až k titulom majstra republiky a do reprezentácie. V roku 1977 sa stal členom dnes slávneho pražského divadla Sklep.

Tomáš Hanák vo filme Cena za šťastie (Zdroj: Bontonfilm)

Pred kamerou stál prvýkrát ešte v tom istom roku v študentskom filme Agnežka. Jeho najznámejšie filmy sú Bony a klid (1987), Kopytem sem, kopytem tam (1988), Díky za každé nové ráno (1994), Pasti, pasti, pastičky (1998), Cesta z města (2000). Zahral si aj v hollywoodskom fantasy filme režiséra Terryho Gilliama Kliatba bratov Grimmovcov, a to po boku Monici Bellucci, Heatha Ledgera či Matta Damona. Nasledovali aj ďalšie filmy zahraničných produkcií a taktiež úlohy vo viacerých českých seriáloch - Dobrá štvrť, Miesto hore, Miesto v živote, Comeback. Okrem herectva sa venuje hraniu v kapele, pracuje ako moderátor, je činný v skautskom hnutí. Písal aj originálne stĺpčeky do Lidových novín.

Tomáš Hanák vo filme Cesta domov (Zdroj: Bontonfilm)

Od konca 90. rokov žije v obci Nižbor na Berounke, kde od roku 2013 prevádzkuje reštauráciu. Pre idnes.cz o svojom terajšom živote povedal:

Zároveň priznal, že cesta za týmto snom bola pomerne tŕnistá. „Som rád, že sme to s manželkou Bárou prežili bez rozvodu! Nikto tomu vlastne neveril, ani priatelia, ani rodina. Keď sme otvorili, tak všetci museli uznať, že to síce bolo šialenstvo, ale že to malo zmysel. A že sa to ľuďom páči a radi sem chodia. Na toto víťazstvo som fakt pyšný,“ povedal pre bal.cz.

Pyšný by však mohol byť aj na to, že magazínom SPY bol dvakrát vyhlásený za najviac sexy muža roka. Pre Nový Čas pre ženy sa k tomuto oceneniu vyjadril: „Jeden rok to je Hanák, na ďalší zas niekto iný. Môj život to vôbec neovplyvnilo. Určite nemám doma na stenách všade rozvešané zrkadlá, do ktorých by som sa na seba neustále pozeral a večer v posteli nehovorím svojej žene: 'Uvedom si, moja drahá, vedľa koho spíš'.“

Od roku 1999 je druhýkrát ženatý a s manželkou Bárou majú tri deti - syna Tomáša a dcéry Rozáliu a Annu.

Tomáš Hanák (Zdroj: Bontonfilm)

Tomáš Hanák nemá problém verejne komentovať ani niekdajšie tienisté stránky svojho života. Otvorene priznáva, že pre problémy s alkoholom sa mu takmer rozpadla rodina. Alkohol ho zrazil až na pomyselné dno, kedy dokonca uvažoval o samovražde.hovoril o svojich úvahách nad životom a smrťou v relácii 13. komanta.

Pitie prestal zvládať a musela zakročiť manželka. Hanák si spomína na moment, kedy sa musel rozhodnúť ako ďalej: „Sem do tohto baráku už nevkročíš a s deťmi jednoducho nebudeš. Dostal som nôž na krk, takže veľa možností som nemal. Možno, že úvahy o tom, či radšej neskončiť vlastnou rukou, alebo dobre zvoleným skokom boli najsilnejšie v tomto období. A zaklopal som na brány Apolináře (klinika na liečenie alkoholizmu)“.

Viac ako 10 rokov je „čistý“, ale zároveň si je vedomý, že nálepky „alkoholik“ sa už nezbaví: „Pretože to je naozaj doživotné... Ale je to skrátka doživotný problém. A pre mňa, keďže mám známu tvár, je to ešte väčšia ťarcha. O to radšej cestujem. Ak idem do krajiny, ktorá oplýva nielen krásou prírody a ľudí, ale je aj vyhlásená dobrým vínom, ,panákmi‘ alebo rumom, tak si tam toho ,panáka‘ alebo víno dám. Patrí to k dovolenke, len sa modlím, aby som udržal tie opraty. Je to napínavé. Vznáša sa nad tým veľký otáznik.“

Svoj osud a život berie Tomáš s ľahkosťou a optimizmom. Pre idnes.cz uviedol, že aj vďaka skúsenosti s alkoholom na živote nikdy nelipol. Isteže chcel v istom veku vyniknúť a bol ctižiadostivý, ale časom zostala akási ľahostajnosť a uvedomenie si toho, že tak ako ľahko môže niečo prísť, môže aj veľmi rýchlo odísť: „Ľahko nadobudol, ľahko stratil. Mne sa všetko, čo som kedy skúsil robiť veľmi vydarilo. Naozaj, ako keby nado mnou krúžila Fortuna a hovorila: 'Ja nad tebou krúžim, ale neviem ako dlho'.“

Ak by život niekoho stál za sfilmovanie, tak by to bol život Tomáša Hanáka. Obľúbený herec zažil nejedno dobrodružstvo a nie každé bolo príjemné. A nemyslíme tým cestovanie po celom svete, ale skôr ten spomínaný boj s alkoholom. Aj keď boli chvíle, kedy nad životom mávol rukou, v zásade ho baví. „Hovorí sa, že keď ísť do pekla, tak na parádnom koni. Život máme len jeden. Nechcem hovoriť, že som úplne nezodpovedný. Ale baví ma a mám pokušenie robiť veci na truc. Veď som baran, všakáno. A skúšať všetko proste ináč a vlastne v kontraste s tým, čo sa očakáva. To je moja výhoda. Nikto v rodine to tak nemal. Nechcem z ničoho podozrievať mojich sploditeľov… Ale za toto som veľmi vďačný,“ uzavrel.