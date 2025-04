Dano Dangl PREKROČIL všetky hranice: Diváčku nazval… tak toto je DRZOSŤ!

Dano Dangl v šou Milujem Slovensko. (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - To, čo sa udialo počas natáčania novej epizódy šou Milujem Slovensko, zaskočilo všetkých prítomných. O rozruch sa postaral Dano Dangl, ktorý si pri nástupe súťažiacich do tímov neodpustil „žartík“, ktorý rozhodne nepadol na úrodnú pôdu.

Pri predstavovaní dvojice výhercov zo súťaže na sociálnych sieťach, ktorí sa vôbec po druhý raz v histórii šou dostali priamo do tímov známych osobností, sa Dangl predviedol výrokmi, ktoré mnohých poriadne prekvapili.



Jedna z prítomných diváčok, Kristína Sedláčková, na jeho slová reagovala s pokojom, no zároveň veľmi jasne dala najavo, že s takýmto prístupom nesúhlasí. Zaskočení zostali aj samotní diváci. Čo presne Dano povedal? A ako na to zareagovala Kristína?





Dano Dangl tentokrát PREKROČIL všetky hranice: Diváčku nazval… tak toto je DRZOSŤ! (Zdroj: STVR)

Adela si obliekla bundu z druhej ruky: To, čo v nej našla, ju úplne rozhodilo! (Zdroj: STVR)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

A ako keby toho nebolo dosť, prekvapenia sa nezastavili len pri Danovi Danglovi.Nečakaný moment zažila aj Adela Vinczeová. Tá je známa tým, že podporuje udržateľnú módu. Jej dohoda s kostymérkou šou Milujem Slovensko znie jasne – na seba si oblečie len kúsky od slovenských dizajnérov alebo z druhej ruky. Tentokrát sa však zdá, že jej obľúbený prístup k móde trošku narazil…Do rúk sa jej dostala rifľová bunda, ktorá zjavne nebola ešte úplne pripravená na premiérový televízny výstup. Čo sa stalo? Adela si niečo všimla priamo počas natáčania. Keď sa totiž pozrela do vreciek, čakal ju malý šok.Premiérovú 15. sériu šou Milujem Slovensko sledujte v piatok 11. apríla o 20.30 na Jednotke. V tímoch sa opäť predstavia známe tváre – Fero Joke, Evelyn, Domi Haly, Petush Nasklee – a netradične aj diváci z ľudu: Kristína Sedláčková a Dalibor Ludvig.