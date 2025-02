Dano Dangl spustil počas nakrúcania Milujem Slovensko spŕšku nadávok. (Zdroj: STVR)

Nepomohlo ani upokojovanie zo strany moderátora Martina Nikodýma. Dano začal kričať a rozhorčene gestikulovať. "Celá táto hra je na...!" vybuchol. Hlavná snaha o zmier ale prišla od Adely Vinczeovej, ktorá sa ho pokúšala presvedčiť, že pravidlá boli vždy rovnaké. No jej argumenty nenašli u neho pochopenie. "Ja nehrám, dnes nehrám! Nie, minule... nepočúvam... nehrám. Čo je toto za hovadina? Čo je toto za kravina?!" nadával zabávač, ktorý si mlel dookola to svoje.

Keď už sa zdalo, že sa situácia konečne upokojila, Adela prihodila polienko do ohňa. Počas natáčania si totiž Dangl niekoľko ráz upravoval nohavice, čo si pozorná blondínka, samozrejme, všimla. "No, naprav si gate," podpichla ho. "To je taký sprostý gombík," bránil sa Dano. Na to mu Adela štipľavo odpovedala...

Danglovi v Milujem Slovensko rupli nervy: Celá táto hra je na..., kričal! (Zdroj: STVR)