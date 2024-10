Kate Winslet zmenila pravidlá hollywoodského diktátu krásy: Dajte mi pokoj s kilami!

Leo DiCaprio a Kate Winslet (Zdroj: SITA)

ANGLICKO - Už počas štúdia na strednej škole čelila pre svoje telo útokom, vďaka ktorým sa stala drsnejšou ako iné dievčatá v jej veku. Musela sa vysporiadať so šikanou, ale to ju naučilo, aké kľúčové je ostať tým, kým je a nenechať nikoho iného kontrolovať jej život. Všetky ťažké životné skúšky ju len upriamovali na jej ciele. Zoznámte sa: pani Kate Elizabeth Winslet (49), CBE.

Opýtajte sa Kate Winslet, čo jej vyčítala kritika na ktorejkoľvek z jej hereckých postáv a v jej odpovedi sa určite objaví slovo „oblá“. Britská herečka po dlhom boji prijala svoje ženské telo a rozhodla sa nepodľahnúť trendu vycivených krások z filmového plátna, ktoré sa nikdy v živote poriadne nenajedia, lebo kamera pridáva kilá. Výsledkom je, že jej herecký životopis zahŕňa škálu od shakespearovskej tragédie až po moderný mysticizmus a erotiku. Je žena z mäsa a kostí, krásna, lebo je uveriteľná. Ťažko si mohla vybrať iné povolanie.

V rodine, kde sa 5. októbra 1975 narodila v berkshirskom Readingu, boli všetci umelci. Rodičia Roger Winslet a Sally Anne Bridges-Winslet boli obaja herci, starí rodičia z matkinej strany Oliver a Linda Bridgesovci viedli divadlo Reading Repertory Theatre a strýko Robert Bridges bol stálicou v londýnskej divadelnej štvrti West End. Ako dieťa si začala budovať základ pre fantastickú kariéru. Kate milovala herectvo, bola v ňom odjakživa prvotriedna a držala sa ho bez ohľadu na okolnosti, preto sa stala jednou z najoceňovanejších herečiek svojej doby.

Predtým sa však musela vysporiadať s veľkým tlakom požiadavky, aby vyzerala tak, ako to chcel Hollywood. Nevzdala sa a rozhodla sa zostať pri svojej prirodzenosti. Bulvár ju kritizoval, že vyzerá ako obyčajná žena, nie ako filmová hviezda. Ona však stále verila, že to, čo dokáže, je dôležitejšie než to, ako vyzerá. Musela bojovať s pocitom, že nie je dosť dobrá, bola nervózna – ale namiesto toho, aby sa tým pocitom dala strhnúť, premenila tieto problémy na motiváciu pracovať ešte tvrdšie a ukázať všetkým, čo dokáže. A dokázala. Od filmu Nebeské kreatúry (1994) cez skvelé spracovanie diela Rozum a cit (1995) Jane Austenovej, ktoré jej vynieslo prvú nomináciu na Oscara, kultový Titanic (1997) s druhou nomináciou a Katinou prvou veľkou láskou, Jimom Threapletonom cez životopis Iris Murdochovej (2001) s nomináciami na Oscara aj Golden Globe, Večný svit nepoškvrnenej mysle (2004) s ďalšou nomináciou - ako inak?, Revolučnú cestu (2008), kde sa opäť stretla s Leonardom DiCapriom a vojnovú drámu Predčítačka (2008), za ktorú konečne držala v rukách vytúženého zlatého strýka Oscara.

Excelovala v romantickej dráme V kráľových záhradách (2014), v poslednom filme už vtedy vážne chorého Alana Rickmana, kde bola na natáčaní vo vysokom stupni tehotenstva a ľúbostné scény s Matthiasom Schoenaertsom museli nakrúcať z najnemožnejších uhlov, aby sa na záberoch neobjavilo jej rastúce bruško. Rovnako žiarila v životopisnom filme Steve Jobs (2015), v lesbickej romanci Ammonite (2020), v televíznej minisérii Mare of Easttown (2021) a v súčasnosti dojíma v úlohe vojnovej fotografky Lee Miller v snímke Lee (2023). Čo úloha, to hlboký zážitok pre vnímavého diváka.

Jej osobný život je poznačený neúspechmi, ale aj odhodlanosťou a odvahou. V roku 1998 sa vydala za asistenta režiséra filmu Titanic Jima Threapletona. V októbri 2000 sa im narodila dcéra Mia Honey Threapleton (24), dnes tiež herečka. Jej rodičia sa rozviedli v roku 2001. V roku 2003 sa vydala za režiséra Sama Mendesa a v tom istom roku porodila syna Joea Alfieho Winsleta-Mendesa (20). Po siedmich rokoch manželstva vo februári 2010 oznámili, že sa priateľsky rozišli a rozviedli sa v októbri 2010. V roku 2012 sa Kate vydala za Neda Rocknrolla, vlastným menom Edwarda Abela Smitha, ktorý ju predtým romanticky zachránil z horiaceho hotela a s ktorým má syna. Za zásluhy o drámu jej v roku 2012 anglická kráľovná udelila ocenenie CBE, najvyššieho rádu Britského impéria.

