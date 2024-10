Luke Perry: Od asfaltéra k hviezde Beverly Hills 90210! Príbeh prerušený tragickou mŕtvicou

Luke Perry (Zdroj: Fox Network)

Koncom februára v roku 2019 utrpel mŕtvicu a o niekoľko dní jej následkom podľahol. Coy Luther „Luke“ Perry III., hviezda televíznej show „Beverly Hills 90210“, zomrel pred piatimi rokmi vo veku 52 rokov. Bol to prvý mŕtvy v obľúbenom seriáli Beverly Hills. Luke bol mladší ako väčšina obetí mŕtvice, pri ktorej krv pre prekážku v riečisku nepriteká do mozgu. Táto choroba sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku a môže byť dokonca nebezpečnejšia pre dospelých v strednom veku ako pre tých, ktorí majú 80 rokov. Herec utrpel cerebrovaskulárnu ischemickú príhodu, ktorá bola následkom dlhodobého ochorenia. Luke o ňom zrejme nič netušil. Určite nie vtedy, keď ako ambiciózny mladík nakrúcal spolu s ostatnými kultový seriál Beverly Hills 90210.

Mladý chalan sa ako 18-ročný vybral do Los Angeles s nádejou, že sa stane hercom. Začal pracovať v asfaltovacej spoločnosti a potom vo firme, ktorá vyrábala kľučky. Objavil sa v akomsi lacnom videoklipe a uchádzal sa až o 256 hereckých úloh, kým dostal prvú príležitosť. Presťahoval sa do New Yorku a začal účinkovať v denných seriáloch, takzvaných soap opera. V roku 1989 však prišla veľká príležitosť v tínedžerskom seriáli Beverly Hills 90210. Bol by si rád zahral úlohu Steva, ale stal sa miláčikom Dylanom a zrazu nemal núdzu o stovky ctiteliek. O takú slávu však nestál, rola tínedžera sa mu nepáčila, takže zo seriálu odišiel.

(Zdroj: Instagram I.Z.)

Stvárnil niekoľko postáv skutočných mužov, no Dylan bol jeho osudom, a tak sa na nakrúcanie vrátil. Luke sa ako mladý oženil s herečkou Rachel Minnie Sharp. Mali spolu dve deti, syna Jacka (27) a dcéru Sophie (24). Obaja však boli vyťažení vo filmovom priemysle a po niekoľkých rokoch sa rozviedli. Jeho dobrou priateľkou bola predstaviteľka Brendy zo seriálu, herečka Shanne Doherty (✝ 53), ktorá ho nasledovala do hereckého neba len o päť rokov neskôr.

V jeho posledných chvíľach boli pri ňom príbuzní, ale aj bývalá manželka. Prekvapenie však vyvolala informácia, že seriálový Dylan plánoval svadbu, ktorej sa už nedožil. Jeho vyvolenou sa mala stať bývalá herečka a psychoterapeutka Wendy Madison Bauer. Luke ju predstavil verejnosti v roku 2017, keď sa spolu objavili na odovzdávaní cien Glaad v New Yorku. Všetky jeho plány do budúcnosti ukončila krutá smrť. Dnes si pripomíname jeho 58. narodeniny.

