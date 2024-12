Emotívny rozhovor Kate Winslet: Pri slovách o odvrátenej strane Hollywoodu neudržala slzy!

Kate Winslet (Zdroj: SITA)

Kate Winslet sa už v mladom veku preslávila hlavne vďaka Titanicu, avšak začiatky v hereckom svete neboli vôbec jednoduché. Umelkyňa si prešla viacerými náročným skúškami a mnohokrát musela čeliť narážkam na jej postavu.

O týchto nepríjemných skúsenostiach prehovorila v známom spravodajskom magazíne 60 minutes, ktorý vysiela televízia CBS. Winslet v ňom opísala spomínané reči o jej postave, ktoré prichádzali z viacerých strán a v jednej chvíli dokonca neudržala slzy.

Jedna z otázok totiž smerovala na komentár reportéra, ktorý jej v minulosti povedal, že v červených šatách vyzerá, akoby ju niekto roztopil a vylial do červeného koberca. „Bolo to hrozné. Čo za človeka povie niečo také mladej herečke? Neskôr som mu to dala pocítiť. Povedala som mu, že dúfam, že ho tieto slová prenasledujú. Bol to úžasný moment, pretože som to nespravila len pre seba. Bolo to pre všetkých, ktorí si niečím podobným prešli. Bolo to veľmi zlé," povedala Winslet so slzami v očiach.

Okrem toho si zaspomínala aj na učiteľa herectva, ktorého slová Winslet rovnako prekvapili. „Povedal mi, že ak budem vyzerať takto, tak sa budem musieť uspokojiť s úlohami dievčat, ktoré sú tučné. Ja som pritom tučná nikdy nebola," povedala už so smiechom hviezdna herečka.