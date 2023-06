Kedysi z neho všetky ženy omdlievali, dnes... Aha, stále je sexi!

LOS ANGELES - Písal sa rok 2002, keď mal svoju premiéru romantický film A Walk to Remember, ktorý zaznamenal značný úspech. Ústredné postavy v ňom stvárnili Mandy Moore a Shane West. Ten práve dnes oslavuje svoje 45. narodeniny. Pozrite sa spolu s nami na to, ako v súčasnosti vyzerá!

Obľúbený americký herec a hudobník Shane West sa narodil 10. júna 1978. Jeho mama bola právnička, otec majiteľ drogérie a obaja sa popri práci venovali hudbe. Talent po nich zdedil aj samotný Shane. Ten sa počas strednej školy začal venovať herectvu a o jeho kariére bolo viac-menej rozhodnuté.

Prvá väčšia rola prišla v roku 1999 v seriáli Once and Again. Nasledovali tínedžerské komédie Whatever it takes a Get over it. Keď mal v roku 2002 premiéru romantický film A Walk to Remeber, kde stvárnil frajera, ktorý sa zamiluje to reverendovej dcéry, získal si srdcia žien po celom svete.

Shane sa herectvu naďalej venuje. Rovnako tak ale aj hudbe. Vystupuje so svojou rockovou kapelou Johny was a občas aj s punkovou kapelou The Germs.

Čo sa týka súkromia Shane West nebol ženatý a nemá deti. Na konte však má romániky s viacerými slávnymi ženami. Spomenúť možno Evan Rachel Wood, Bijou Phillips, či Jennu Dewan. A niet pochýb, že aj dnes mnohé ženy nedokážu odolať jeho šarmu...

